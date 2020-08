“Ahora las empresas no podrán aumentar los servicios de modo unilateral”

El delegado en Tucumán del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Ramiro Rearte, se refirió a la medida del presidente Alberto Fernández de declarar como servicio esencial la telefonía, internet y la televisión por antena digital, y comentó que a partir de esto, las empresas no van a poder aumentar de manera unilateral los precios de los servicios a partir del 1 de enero de 2021. “El fin de semana el presidente Alberto Fernández declaró como servicios públicos la telefonía fija, celular, internet y la televisión por antena satelital. Esto había sido dejado sin efecto en el gobierno de Mauricio Macri, que había sido contemplada hasta 2015 la normativa. ¿Por qué hay tanta virulencia de la oposición en contra de la medida del Presidente? Es porque al declararse como servicio público para el pueblo argentino, ahora las empresas no van a poder aumentar de manera unilateral los precios de los servicios. Ahora, para tomar cualquier tipo de media de incremento tarifario, tiene que haber una justificación y también se tiene que llamar a audiencia pública, lo que hasta el día de hoy no pasaba”, expresó el funcionario.

