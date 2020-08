“Fue un error, no tuve mala intención, estaba escuchando la sesión”

El Senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, habló de lo que sucedió el jueves pasado en la sesión virtual donde dejó una imagen fija durante la reunión de comisión y se refirió al proyecto de la reforma judicial.

“No me había ido, estaba enganchado. La verdad es que no hubo lío porque participé y no tuve que dar explicación. Fue un error, no tuve mala intención, estaba escuchando y se ve que estaba ahí”, explicó el funcionario.

Por otra parte, se refirió al proyecto que se estaba discutiendo que era la reforma judicial. Al respecto declaró: “La Justicia ha sido influenciada por la política, ha trascendido gobiernos, ideologías y partidos; por eso hace falta una visión renovada del servicio”.

Sin embargo, el senador agregó: “No dudo que haya que modificarla, me parece que es un debate muy profundo que hay que dar porque es una de las tres patas de la república”. También aseguró que, según él, es una reforma que “crea juzgados que no son necesarios”.

En el marco de la pandemia y la cuarentena, Bullrich remarcó que lo que más le preocupa es la reactivación económica. “Hay gente con mucha angustia por la posibilidad de trabajar. La cuarentena cumplió su objetivo”, completó.