Diario de Radio Nacional 16/09/2020

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: “Los dólares hacen falta para producir, no para guardar”

GABRIEL KATOPODIS: “El Presupuesto representa una de las prioridades del país”

MIGUEL ANGEL PESCE: “Necesitamos desalentar el ahorro con el dólar”

JOSE LUIS GIOJA: “Estado presente es la gran diferencia con el gobierno anterior”

HUGO YASKI: “Piensan como grandes empresarios”

ANALIA GOLDENTUL: “Es difícil pensar a la derecha, como un grupo homogéneo”

MARIO VADILLO: “Ficha limpia” para cargos políticos

TERESA CUBELLS: Debate en la Legislatura chaqueña para regular la pauta oficial

SILVINA BATAKIS: “La oposición no encuentra la brújula”

STEFANIA CORA: “Vamos a presentar un presupuesto con perspectiva de género”

MARTIN YEZA: “Celebro el punto extra, pero se hizo de manera improvisada”

RICARDO ALFONSIN: “Defenderemos los intereses de los productores argentinos

FEDERICO FAGIOLI: El aporte extraordinario “expresa solidaridad”

ALFREDO GRASSIA: “El Central frena la sangría de dólares del sistema legal al ilegal”

ALICIA KIRCHNER: A 44 años de La Noche de Los Lápices

IGNACIO JOURNET: Material audiovisual para recordar La Noche de los Lápices

MARIA CLARA CIOCCHINI: La bahiense secuestrada en La Noche de los lápices

RODOLFO MANSON: “Fue el inicio de la violencia política en la Argentina”

DANTE VEGA: Investigan al manifestante que reivindicó la dictadura

VICTOR HUGO MORALES: “Lo que mejor hago es relatar fútbol”

PIPI PIAZZOLLA: Se viene Experiencia Piazzolla, por streaming y gratuito

CARCELES CORDOBESAS: Preocupante situación sanitaria

CUCAICOR CORRIENTES: Ablación de órganos en la pandemia

GUALEGUAYCHU: Piden que la telemedicina sea aceptada por las Obras Sociales

GERMAN EJARQUE: Por primera vez una persona con discapacidad estará a cargo

EDGAR GIMENEZ: “Es un reordenamiento del Poder Judicial”

JORGE RUHL: “Lo más importante es la reapertura de la paritaria”

PABLO GONZALEZ: “Vamos a tener un presupuesto federal que integra a Santa Cruz”

BLANCA OSUNA: “Hablamos de un aporte excepcional, por única vez”

JORGE MIGUELES: Mario Cafiero era “uno de los imprescindibles”

MARIO WAINFELD: Cómo releer la historia, en otro 16 de septiembre

ESTEBAN VITOR: Pidió explicaciones por el actual pasivo entrerriano

SANTA ISABEL: La intendenta denunció a su vice

CORDOBA: La canasta básica alimentaria aumentó 2,95 % en agosto

JUAN MANUEL GISPERT: “El gobierno está cuidando el desarrollo argentino”

SOLEDAD DIAZ GARCIA: Audiencia pública contra los tarifazos

NICOLAS ODERA: Jornada de concientización en Día del y la Estudiante

JEREMIAS BUTTO: Fabrican un respirador para adultos mayores en Las Rosas

CLAUDIA MAIRONE: Instalarán carpas sanitarias en un hospital de Santa Fe

ANDRES ROSAS: Aprobaron un protocolo para taxis en Río Grande

ANGEL BRISIGHELLI: En Ushuaia, “el sector más afectado es el turismo”

EDUARDO TONIOLLI: Fuerte caída en la cantidad de usuarios de colectivos.

TRIBUNAL ORAL FEDERAL 1: Declararon testigos en la causa Diedrichs-Herrera

CORRIENTES: Nueva edición del Congreso de historia provincial

DANIEL PINCEN: “GBS 2020 La Pampa” con fines científicos

FLORENCIA CAHN, Escenarios post-pandemia, vacunas y mucho más

VIVIANA VILA: “Estoy muy feliz de formar parte de la Radio Pública”

ADRIAN CHAUQUE: Prepara su primer show virtual

COQUI ORTIZ: Poeta, compositor, músico y gestor cultural

FABIANA CANTILO: “Lo primero que estudié fue folklore”

VICTOR HEREDIA: Presentará su obra maestra indigenista Taky Ongoy

ROSARIO LUFRANO: “Nuestro servicio se convirtió en radio escuela”

MATIAS ALBARRACIN: “La relación con el caballo siempre es un binomio”

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente presentó desde la sede central de ARSAT, en la localidad bonaerense de Benavídez, el Plan Nacional de Conectividad que, con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta 2023, busca universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino.

El Plan contempla el desarrollo, construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite, el primero de la segunda generación de ARSAT, que estará orientado a la ocupación de las posiciones orbitales de la Argentina, al desarrollo de la industria satelital de telecomunicaciones y a reducir la brecha digital brindando conectividad satelital de alta calidad a 200 mil hogares rurales.

Alberto Fernández señaló que se actualizará y extenderá hasta los 38.808 kilómetros la Red Federal de Fibra Optica, se renovarán los equipos de las 100 estaciones de la Televisión Digital Abierta y se pondrá en valor el Centro Nacional de Datos de ARSAT, que permitirá disminuir costos y ahorrar divisas en servicios cloud. El primer mandatario recordó que “el país que imaginamos allá en 2003 con Néstor (Kirchner), todavía tiene cosas pendientes por hacer, porque hubo 4 años en los que estuvo paralizado”, y destacó la importancia de conectar a los argentinos.

LRA 1 Buenos Aires

Katopodis habló sobre el Presupuesto 2021, el programa ProcreAr, las líneas de créditos y también se refirió a la causa Peajes que involucra a Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne: “Hay que recuperar las herramientas de regulación del Estado en materia de telecomunicación, con un Presupuesto como el que presentamos en el Congreso”.

LRA 1 Buenos Aires

Pesce aclaró dudas sobre la medida que anunció ayer: las compras con tarjeta de crédito se descontarán del cupo de 200 dólares mensuales del dólar ahorro y se establecerá una retención del 35% de impuesto a las Ganancias.

“Un trabajo que tenemos que hacer es un mercado de capitales que ofrezca mejores opciones de ahorrar que comprar dólares”, declaró el funcionario y agregó: “Espero que podamos revertir y armar un mercado financiero que haga sentir a la gente segura”.

LRA 1 Buenos Aires

“El mundo está difícil y Argentina está doblemente difícil, pero sin ninguna duda hay un Estado presente. Esa es la gran diferencia con el gobierno anterior”, expresó.

LRA 6 Mendoza

Yasky criticó a los sindicalistas que no apoyan el Aporte Solidario y analizó la importancia que tiene el proyecto de ley, el cual se comenzó a tratar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis sobre el rol de la oposición y la pandemia. “La oposición no encuentra la brújula. El camino que tomaron es la difamación y es muy peligroso. En medio de la pandemia tenemos que ayudarnos entre todo el país”, remarcó.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador por el Frente de Todos Federico Fagioli, se refirió al proyecto de ley que propone que las personas con un patrimonio superior a $ 200 millones hagan una contribución por única vez. El entrevistado dijo que la medida “plantea equilibrar un poco la balanza” y que expresa “solidaridad” de parte de un grupo reducido de la sociedad. “Son solo 12 mil personas que podrían hacer un aporte muy importante a la Argentina”, agregó Fagioli.

LRA 15 Tucumán

El economista se refirió a las nuevas medidas anunciadas por el Banco Central. “Esta medida restrictiva es únicamente para el dólar ahorro y para lo que no podés justificar el motivo. Si vos decís que tenés que comprar una prótesis en el extranjero, no pagás los impuestos, ni el solidario ni el del impuesto de las ganancias y bienes personales”, afirmó.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Ricardo Alfonsín viajará en los próximos días a España a asumir su rol de embajador. El funcionario aseguró que se abrirá la economía argentina de “una manera inteligente y no indiscriminada protegiendo a los productores argentinos”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Cora se refirió a la creación de la Red para la Igualdad y la Paridad en Entre Ríos para conformar un proyecto de ley que garantice la paridad para cargos legislativos en la provincia y modifique el piso del 25%. En todas las sesiones vamos presentar un proyecto que construya igualdad y erradique la violencia de género”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, opinó sobre el anuncio del Gobierno nacional de destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación adicional que en 2016 se había dispuesto en favor de la Ciudad de Buenos Aires y consideró que la medida “se hizo de manera improvisada”. En ese marco, aclaró: “Celebro el punto extra para la provincia, pero no estoy de acuerdo con el mecanismo de la toma de decisiones porque no hubo un proceso de discusión. El Presidente dinamitó la confianza y la relación con nuestro espacio”, expresó.

LRA 13 Bahía Blanca

“María Clara era una chica muy alegre, luchadora de una manera muy solidaria, tenía muchísimos compañeros. Lamentablemente no la pudimos disfrutar mucho tiempo”, señaló Claudia.

María Clara Ciocchini fue secuestrada a los 18 años, un 16 de septiembre de 1976 en la denominada Noche de los Lápices junto a otros nueve estudiantes secundarios, de los cuales seis fueron desaparecidos. Se la vio por última vez el campo de concentración clandestino llamado “Pozo de Banfield”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Nuevo aniversario del derrocamiento del entonces Presidente Juan Domingo Perón. Mansón aseguró que el golpe de estado “fue un golpe de clases a un modelo de país hecho desde la Embajada de los Estados Unidos y de los sectores más conservadores de la Argentina contra un modelo industrialista e independiente y con justicia social y por eso se incia la violencia en ese momento”.

LRA 18 Río Turbio

Hoy se conmemora 44 años de la operación militar conocida como “La Noche de los Lápices” en la ciudad de La Plata, que implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios. En este marco, la mandataria provincial, Alicia Kirchner brindó un mensaje audiovisual a la población y a la juventud.

LRA 42 Gualeguaychú

En el aniversario de la “Noche de los Lápices” y en el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, el Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú compartió un material audiovisual como propuesta educativa.

Ignacio Journet, responsable del Museo, ofreció detalles de los contenidos que se ofrecen en los canales de comunicación oficiales.

LV8 LIBERTADOR

Vega investiga la conducta de Carlos Alberto Noriega, que el último domingo en una marcha contra el Gobierno nacional en Mendoza, reivindicó la última dictadura y en notas periodísticas, indicó que participó en operativos ocurridos durante el terrorismo de Estado, especialmente en Tucumán: “Lo más grave fueron las declaraciones de Noriega, que recibe la prensa y da una serie de declaraciones que pueden ser delictivas, porque admite trabajar en la detención y persecución de una persona”.

LRA 1 Buenos Aires

Piazzolla contó que la versión presencial de este festival “se pasó para el próximo año, pero que junto con la fundación Astor Piazzolla y la Fundación Konex coincidimos que algo teníamos que hacer”. En ese sentido y sobre el streaming gratuito que se realizará este sábado a las 20:00 en el canal de Youtube del Centro Cultural Konex.

LRA 7 Córdoba

Fabiana agregó que “en mi casa se escuchaba Mercedes Sosa, Jose Larrade, y a los 6 años mis padres me mandaron a estudiar folklore, hasta las que los nueves me trajeron el CD Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Ahí, agarré The Beatles y no pare más”.

Fabiana Cantilo está nominada a los Premios Gardel 2020 en la terna “Mejor Álbum Artista de Rock” por su trabajo “Cuna de Piedra” y en la categoría “Canción del Año” por su tema “Luna”. La gala de entrega será el próximo 18 de septiembre y Radio Nacional, junto a sus 50 emisoras, transmitirá la ceremonia.

LV 19 Malargüe

Víctor adelantó los detalles de su próxima presentación por streaming, a través de “Taki Ongoy”, una obra conceptual histórica, en la que se planteó por primera vez el punto de vista de los pueblos invadidos durante la llamada conquista.

LRA 28 La Rioja

La directora de Radio y Televisión Argentina, saludó a los trabajadores de Radio Nacional La Rioja en el 39° aniversario de la emisora, puntualizando sobre la necesidad de construir un medio plural, diverso y federal.

En la ocasión, Lufrano reconoció la labor periodística y técnica de todas las radios en el país, en este contexto de pandemia, manifestando “tuvimos que adaptarnos rápido a la cuarentena, y lo primero fue adecuar los contenidos a una propuesta educativa, para que nuestro servicio se convierta en radio escuela”.

LRA 14 Santa Fe

La reconocida periodista comentará un encuentro de Copa Libertadores junto a Víctor Hugo Morales en Radio Nacional. “La radio tiene otras licencias que no posee la televisión, por ejemplo yo elijo qué mostrarle al/la oyente a través de mi palabra”, dijo la integrante de Relatores.

Entrevista Federal

En una nueva emisión de la Entrevista Federal, de la que participaron periodistas de distintas emisoras de la Radio Pública de todo el país, hablamos con Víctor Hugo Morales, quien se suma junto al equipo de Relatores a Radio Nacional para transmitir los partidos de fútbol. “Lo que mejor hago es relatar fútbol. Hacerlo para todo el país es una enorme satisfacción”, expresó.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 7 Córdoba

El penal de Río Cuarto tiene 62 internos infectados de COVID-19, casi todos ellos asintomáticos. En Córdoba, el origen de los brotes que se expandieron a Bouwer y al Complejo Esperanza, sucedieron en la UCA (Unidad de Contención del Aprehendido). El brote se inició allí hace 20 días, y actualmente hay 13 personas internadas en el Hospital San Roque.

LRA 42 Gualeguaychú

A través de una nota remitida al gobernador Gustavo Bordet, Gualeguaychú evaluó que están dados “los resultados obtenidos con el Aislamiento” para evitar la propagación del COVID-19 y volver a la etapa de Distanciamiento Social.

LRA 4 Salta

Una médica del hospital Eva Perón, de Hipólito Yrigoyen, fue insultada por el familiar de una persona fallecida por las demoras en la entrega del cuerpo. El hecho ocurrió el sábado por la tarde y se suma a una serie de agresiones que viene soportando el personal sanitario de distintas instituciones, en el marco del colapso del sistema de salud en la provincia.

LRA 30 Bariloche

La mandataria local se refirió a la compleja situación que se vive en la zona, sobretodo en Bariloche. Ayer se registraron 145 casos nuevos y en lo que va del mes se acumularon 761 nuevos contagios. “Lo de Bariloche nos sorprendió a todos”, sostuvo.

LRA 17 Zapala

El intendente Carlos Koopmann anunció que está aislado «de manera preventiva» y sin síntomas, «debido a que un contacto estrecho mío dio positivo a un hisopado por COVID-19».

LRA 57 El Bolsón

La organización busca construir una sede en El Bolsón para trabajar con personas en situación de calle. Jorge Linquiman y Rodrigo Rapella, trabajadores asignados desde el Municipio, hablaron de la iniciativa.

LRA 5 Rosario

Un grupo de ingenieros creó un ventilador mecánico que sirve para atender a personas de avanzada edad afectadas por coronavirus. Butto indicó que “ya fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), por lo que ya está disponible para ser utilizado”.

LRA Río Grande

El Sindicato Unido de Peones de Taxis (SUPeTax) deberá adoptar un protocolo de seguridad por el COVID-19 tras la sanción de la ordenanza dispuesta por el Concejo Deliberante.

LRA 14 Santa Fe

El hospital de Santa Fe instalará dos carpas destinadas a recibir pacientes de la zona norte de la ciudad capital. Estarán disponibles para atender a las personas derivadas para realizar hisopados.

LU 23 Lago Argentino

El legislador del Frente de Todos se mostró optimista sobre el presupuesto 2021. Adelantó que ya están pensando en las obras que la provincia le solicitará al gobierno nacional. “Debemos trabajar con los intendentes y el gobierno de la provincia para ver qué obras están faltando“, sostuvo.

LRA 29 San Luis

La diputada del Frente de Todos por Entre Ríos se refirió al alcance del Aporte Solidario y Extraordinario que se comienza a tratar en la Cámara Baja como “un aporte excepcional, por única vez”.

LRA 26 Resistencia

Migueles agregó que Mario Cafiero “reunía todas las características propias de un cuadro político de conducción. Hoy es necesario rescatar a quienes tienen posibilidades de liderar, brindándoles capacitación permanente, algo que no se está haciendo en los partidos ni en los sindicatos”.

LRA 3 Santa Rosa

La intendenta Marta Paturlanne, denunció a Guillermo Farana, viceintendente y director de la Escuela 99, por numerosos incidentes violentos y hechos políticos.

Otra denunciante fue la secretaria municipal, Zulema Ordienco, a quien Farana atacó durante una reunión.

LRA 57 El Bolsón

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos se refirió al proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas que trata la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados desde este miércoles. “Este proyecto ayuda a millones de argentinos” resaltó la legisladora por la provincia de Buenos Aires.

LRA 19 Puerto Iguazú

Luego de un tractorazo de productores de cinco localidades misioneras del Alto Uruguay para denunciar el secuestro de sus maquinarias por parte de Prefectura Naval Argentina, se firmó un acuerdo para que los efectivos dejen los controles mientras se busca avanzar en una ley nacional que permita legalizar el uso de este tipo de máquinas usadas, que llegan desde Brasil.

LRA 1 Buenos Aires

Goldentul analiza discurso y accionar de la derecha en Argentina: “Es difícil pensarlos como un grupo homogéneo, fuimos a los actos de Javier Milei y Agustín Laje, hay una gran cantidad de jóvenes que van, creen que son la rebelión”. “Desafían valores y creencias que tenemos la mayoría. Todavía no hay violencia física, sí verbal, pero no quiere decir que no pueda pasar”.

LT 12 Paso de los Libres

Giménez agregó que los grupos opositores y mediáticos tratan de establecer a la iniciativa como una Reforma Judicial, y en realidad, no se reforma la justicia, porque es un ordenamiento del Poder Judicial Federal.

LT 14 Paraná

Raggio, directora General de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, sostuvo, en relación al reclamo de la policía de la provincia, que “la caída del salario es real”, pero consideró que la protesta “no fue un acto instantáneo. Sabemos que la Bonaerense tiene una trama política, institucional y territorial bien consolidada antes, durante y después de la dictadura”.

LRA 6 Mendoza

Vadillo, diputado provincial de Protectora, dio detalles de la propuesta presentada junto al Frente de Todos, respecto del proyecto “Ficha limpia” para los distintos cargos públicos.

Según indicaron en un comunicado de prensa, la presentación tiene que incluir a todos los cargos públicos, no sólo a los que se accede por vía de elección, como son los cargos legislativos.

LRA 26 Resistencia

La diputada del Frente Grande, Teresa Cubells, informó sobre la decisión de la Comisión de Legislación General del Parlamento chaqueño, con la finalidad de crear una comisión que recabe opiniones sobre los proyectos de ley para regular la pauta publicitaria oficial en el Chaco.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld dedicó su habitual editorial, al golpe de Estado de 1955 y la Noche de los Lápices en 1976.

LT 14 Paraná

El legislador de Paraná-Cambiemos, dijo que a partir que la provincia fue calificada en default selectivo por la calificadora de Riesgo FICH, elaboró un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial para conocer la situación actual del pasivo entrerriano.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Desde la Cámara de Turismo de Ushuaia alertaron sobre la crisis en el sector generada por la pandemia. “Llevamos 6 meses sin recibir un solo turista en Ushuaia”, dijo Brisighelli.

LRA 7 Córdoba

El Centro de Almaceneros de Córdoba registró un aumento del 2,95% mensual de la Canasta Básica Alimentaria. Una familia de cuatro integrantes necesita 33.703,55 pesos para alimentarse, mientras la suba acumulada en 2020 es de 23,14%, y de manera interanual el incremento asciende al 51,66%. Por otra parte, la Canasta Básica Total, para satisfacer todas las demandas, llegó a 47.927,08 pesos.

LRA 5 Rosario

El concejal se refirió al estudio elaborado por el Observatorio Social de Transporte, que indica que “el 41% de los consultados usaban colectivo antes de la pandemia. Ahora se redujo al 4%”.

LV 8 Libertador

Gispert sostuvo que “Argentina pierde mil millones de dólares mensuales, y con esa realidad, el Banco Central puede sostener la situación sólo siete meses. Esto ha impulsado las actuales decisiones por parte del BCRA”.

LRA 55 Río Senguer

Ricardo Irianni, presidente de la Sociedad Rural del Valle del Chubut, informó acerca del desarrollo de la temporada de esquila, bajo un estricto protocolo sanitario en el marco de la pandemia, diciendo que “la semana pasada dialogamos con 35 productores, que vienen realizando la esquila, y en todos los casos se realizó con normalidad y respetando los protocolos”.

LRA 9 Esquel

El actual asesor de gobierno y ex intendente de Cocovado, Ariel Molina, manifestó que es probable que durante esta semana el gobernador Mariano Arcioni presente el nuevo plan que prepara el gobierno provincial para acomodar la difícil situación económica que atraviesa Chubut.

LRA 7 Córdoba

Soledad Díaz García, perteneciente al bloque del Frente de Izquierda, está organizando junto a sus compañeros de bancada, una audiencia pública legislativa contra los tarifazos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Denunciarán aumentos en la tarifa eléctrica, que van del 100% al 900%, presumiblemente originados en irregularidades surgidas de las mediciones domicialiarias.

LRA 3 Santa Rosa

Safeni habló de la reunión que mantuvieron con el gobernador Sergio Ziliotto, para avanzar en la conformación del directorio de la empresa de telecomunicaciones de la provincia, denominada EMPATEL.

LRA 20 Las Lomitas

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, entregó 40 viviendas al paraje Siete Palmas, las cuales “cuentan con dos dormitorios, cocina, comedor, una entrada de 25 x 10 metros, para que el dueño del inmueble pueda realizar una ampliación”, según informó el periodista José Lingiardi.

LRA 3 Santa Rosa

El director de Juventud, Nicolás Odera, explicó cómo será el Día del y la Estudiante, anunciando que el próximo domingo, el municipio colocará dos carpas en los dos ingresos al predio de la laguna Don Tomás, con la idea de concientizar a las y los jóvenes en un punto clave de reunión juvenil.

LRA 12 Santo Tomé

El doctor Héctor Alvarez, coordinador del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Corrientes, se refirió al trabajo en el contexto de pandemia, y dijo de las personas dializadas, que son más de 700, no están todas en lista de espera.

López agregó que “157 de esas personas están en la lista en Corrientes y otras tienen contraindicaciones para recibir un trasplante”.

LRA 42 Gualeguaychú

“Con la llegada de la pandemia cayeron las consultas, bajando un 25 %. Luego, fue repuntando lentamente la actividad”, señaló Fernando Vázquez Cuesta, miembro de la Comisión Directiva de la Federación Médica de Entre Ríos.

En este sentido, la Federación planteó la necesidad de que las Obras Sociales contemplen la telemedicina como una opción para sus afiliados.

LV 8 Libertador

Quedará al frente de la Agencia Nacional, de forma interina, Fernando Galarraga, según lo confirmo el periodista Germán Ejarque, quien agregó que la Agencia ha lanzado varios programas de apoyo, los cuales se comenzarán a ejecutar en la actual administración.

LT 11 Concepción del Uruguay

Ruhll, delegado del personal administrativo del Hospital Justo José de Urquiza, se refirió a la situación salarial de los empleados del nosocomio local, diciendo que “cobramos un sueldo por debajo del límite de pobreza”.

LRA 2 Viedma

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no logró un acuerdo en la reunión paritaria y anunció medidas de fuerza. El municipio confirmó públicamente la firma de un acta acuerdo con los gremios Soyem y FeSimubo, este último cuestionado por la propia intervención ya que solo la firmó una de las representantes.

LRA 55 Río Senguer

La Paz agregó que actualmente en Comodoro Rivadavia “hay tres ambulancias: una en zona norte, sur y centro. Pero ahora hay una sola, que es la del centro y es de urgencia”.

LU 4 Patagonia

Fabián Puratich, ministro de Salud, descartó los rumores sobre su renuncia y confirmó el pago de los salarios de julio y de la cláusula gatillo para el personal de la Salud, informando que el dinero se depositará el viernes.

“Tuvimos una reunión con los gremios, y me comprometí a gestionar un encuentro con Economía para aclarar como continuarán los esquemas de pago”, indicó Puratich.

LT 14 Paraná

Tras rechazar el ofrecimiento de una suma en negro, los gremios de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Asociación del Personal Superior (APS) y de Obras Sanitarias resolvieron conformar un frente gremial.

En este sentido, Alejandra Levrand, secretaria General de la APS, informó que se entregó un petitorio, en el cual le exigen al intendente Adán Bahl la apertura de la discusión paritaria.

LRA 7 Córdoba

Entre las 43 víctimas de los expedientes Diedrichs y Herrera, están la familia Soulier, los padres, tíos y el abuelo de Sebastián, que en aquel momento era un bebé de cinco meses, fue llevado a un centro de detención y luego devuelto a la familia.

LT 12 Paso de los Libres

Arraigada se expresó sobre la ley de cupo laboral trans y su implementación en distintos lugares del país, destacando que “es una pequeña victoria, porque es un paso más para reconocer derechos. Es bueno recordar y agradecer, por ser artífices, a todos los medios que visibilizan y visibilizaron las causas del colectivo travesti trans”.

LRA 15 Tucumán

Ayer fue un día histórico para Argentina y para Tucumán, ya que el Ministerio de Educación de la provincia lanzó el primer Centro Educativo de Derechos Humanos en el país. Se realizó en conjunto con el Espacio para la Memoria de la “Escuelita de Famaillá”.

LRA 21 Santiago del Estero

La noche del 16 de septiembre de 1976 en La Plata, la Policía Bonaerense y el Batallón 601 del Ejército llevaron adelante un operativo para secuestrar, torturar y desaparecer a un grupo de estudiantes que militaban y luchaban por el boleto estudiantil.

LRA 23 San Juan

Di Toffino habló sobre el Día de las Juventudes. Recordó a “aquel episodio tan triste, tan trágico, que ocurrió en la última dictadura militar, del secuestro de estudiantes secundarios que luchaban por sus derechos”.

LRA 7 Córdoba

Albarracín, medallista panamericano y clasificado para representará a la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, recorrió su actualidad deportiva en medio de la pandemia.

LRA 42 Gualeguaychú

Ricardo del Vecchio, secretario de Hábitat de la Municipalidad de Gualeguaychú, dio detalles de la licitación y la construcción del complejo, el cual comprende un gimnasio, baños, canchas al aire libre para básquet y vóley, campo deportivo de césped y pista de atletismo.

LRA 16 La Quiaca

El cantante y creador de “Adrián y los Dados Negros”, conversó con Marcelo Montial en “Burbujas tropicales”. Adrián Chauque, contó sobre su historia personal y profesional, además habló de cómo los músicos deben adaptarse a esta pandemia y anunció su primer espectáculo virtual junto a su hija, que ahora forma parte del grupo. “Vamos hacer un show en vivo sistema on line para toda nuestra gente este lunes 21 a las 21:00, que va desde ‘Caballo viejo’ hasta ‘Siento que no puedo vivir sin ti’, que canto con mi hija Deborah ahora”.

LT 12 Paso de Los Libres

Organizado por la Junta de Historia de Corrientes, con el acompañamiento de la municipalidad de la ciudad capital, hasta mañana se desarrollará la 20° Edición del Congreso de Historia de la provincia. A raíz de la pandemia, este encuentro se llevará a cabo por primera vez en formato virtual, y se podrá seguir en vivo desde el canal oficial de YouTube del municipio.

LT 14 Paraná

El concurso “Paraná en Crónicas” es una invitación para que periodistas, estudiantes e interesados puedan escribir historias de la ciudad, que se impulsa desde la Editorial Municipal de Paraná. “Estamos contentos con los trabajos recibidos, pero se definió extender el plazo de recepción hasta el 1° de octubre”, indicó Julián Stopello, director de la Editorial.

LRA 26 Resistencia

El 16 de septiembre es el aniversario de las emisoras de Radio Nacional Resistencia, La Rioja, Catamarca, San Luis y Bariloche. Con ese motivo, Sergio Flores de La Rioja, Sonia Luna y José Antonio Funes de Radio Nacional Catamarca, valorizaron la actualidad de las emisoras y la trascendencia que tienen en todo el país.

LRA 26 Resistencia

Echevarría, una de las voces más recordadas de la radiofonía de la región, con motivo de los 39 años de LRA 26, dijo que “llevo la camiseta de Radio Nacional, pues fueron 50 años en la radio y viví una hermosa vida que no quiero olvidar”.

LRA 26 Resistencia

Julia, Eliana y Tamara, integrantes del staff de LRA 36 Radio Arcángel San Gabriel de la Antártida Argentina, comentaron las vivencias de esa emisora, expresando que “queremos felicitar por los 39 años de Radio Nacional Resistencia, y después manifestar que nuestra misión en la radio es comunicar e informar de nuestra realidad, las misiones que efectúa la dotación, y por supuesto, transmitir nuestra cultura”.

LRA 3 Santa Rosa

Daniel Pincen, director del Museo de Historia Natural, contó que del 25 al 28 de septiembre miles de personas tomarán registros de vida silvestre con sus cámaras y celulares, contribuyendo a una base de datos de biodiversidad global.

NACIONAL ROCK

Hablamos con la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología: Covid19, de los riesgos, del panorama futuro, de la vacuna y mucho más.

LRA 30 Bariloche

Sus canciones nos llevan a la geografía y la realidad de su lugar de origen, y permiten que, a veces, fluyan elementos para entrelazarlas con la Patria Grande Latinoamericana.

Sin duda, uno de los referentes de la canción argentina que no renuncia a la poesía y resiste a pesar del mercado y sus estrategias para banalizarlo todo.

LRA 26 Resistencia

Lafont se refirió al anuncio de Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas (APTRA), sobre la realización, a fines de noviembre, de la edición 2020 de los Premios Martín Fierro”.

QUE METIDA DE PATA

En un viaje que hice a Córdoba, solo con mi auto, decidí tomarlo como parte de mis vacaciones. Tranquilo, escuchando música de a ratos y pensando en mis cosas. En un momento decidí parar a cargar nafta, estirar un poco las piernas y aprovechar para ir al baño.

Vieron que los baños de las estaciones de servicios son como boxes, donde las paredes que lo separan al igual que las puertas, no llegan ni al piso ni al techo, como si se hubieran quedado cortos con los materiales o porque alguno sacó mal las medidas. Entré a uno de ellos, me senté y escuché que alguien me decía: Hola… Me pareció raro y por las dudas no contesté. Pero el tipo insistió: Hola. No quise quedar como un mal educado y le devolví el saludo. Me preguntó: “¿Qué estás haciendo?”. Respondí: “Bueno, cálculo que lo mismo que usted”. Del otro lado, me contestaron: “Bárbaro…”. Todo muy raro, entonces agregué: “¿Vos, todo bien? Y el tipo, dijo: “Mi amor después te llamo, porque al lado hay un imbécil que me está contestando todo lo que te pregunto…”.

CHOCOLATE