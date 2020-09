Así lo aseguró Matías Albarracín en una entrevista que el jinete argentino, medallista panamericano y clasificado para representar a la Argentina en los próximos JJOO de Tokio, brindó a Volumen de Juego, el segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba.

Oriundo de la provincia de Buenos Aires, Albarracín contó cómo es el entrenamiento en tiempos de pandemia por el Covid-19 y expresó que, al no poder volver a la actividad, solo se está moviendo para mantenerse en forma y no perder la motivación. Pero agregó que si los Juegos se disputaran en dos meses, él no estaría en condiciones de poder competir.

Además, dedicó un párrafo a la falta de actividad del caballo a la hora de volver a entrenar y, a su vez, confesó la importancia que existe en el vínculo caballo-jinete y manifiesta: “La relación con el caballo siempre es un binomio, nunca por separado”.

Matías también se refirió a la clasificación a los Juegos de Tokio, que se dio debido a la descalificación del conjunto canadiense por doping positivo en uno de sus jinetes, cosa que se da muchas veces en los caballos, pero que no es ajeno a los saltadores.

