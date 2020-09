“El Banco Central frena la sangría de dólares del sistema legal al ilegal”

Con el objetivo de contener la salida de divisas, el Banco Central avanzó en nuevas medidas, ya que el AFIP impondrá un anticipo del 35% de impuesto a la Ganancia o a Bienes Personales para la compra de dólar ahorro, y que los gastos con tarjeta en moneda extranjera se harán a cuenta del cupo de hasta 200 dólares mensuales. “Estamos acostumbrados a hacer común el cometer un delito, parece. Lo que hizo el Banco Central con esta medida es frenar la sangría de reservas de dólares del sistema legal al sistema ilegal. Lo que el Banco Central dice ahora es que ‘el que compra dólares es porque va a poder comprar y necesita comprar. Ojo, esto no es para todas las empresas que necesitan comprar dólares para la importación, para pagar deudas. Esta medida restrictiva es únicamente para dólar ahorro y para lo que no podés justificar el motivo. Si vos decís que tenés que comprar una prótesis en el extranjero, no pagás los impuestos, ni el solidario ni el del impuesto de las ganancias y bienes personales. Esto hay que aclararlo porque en algunos medios confunden la información al decir que esto va a encarecer los medicamentos, lo cual no va a pasar. El medicamento no tiene el recargo del dólar solidario, ni tampoco el nuevo”, analizó el economista Alfredo Grassia.

