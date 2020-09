Adrián prepara su primer show virtual

El cantante y creador de “Adrián y los Dados Negros”, conversó con Marcelo Montial en “Burbujas tropicales”. Adrián Chauque, contó sobre su historia personal y profesional, además habló de cómo los músicos deben adaptarse a esta pandemia y anunció su primer espectáculo virtual junto a su hija, que ahora forma parte del grupo: “vamos hacer un show en vivo sistema on line para toda nuestra gente este lunes 21 a las 21 horas, que va desde ‘Caballo viejo’ hasta ‘Siento que no puedo vivir sin ti’, que canto con mi hija Deborah ahora.

DESCARGAR

Tenemos grandes recuerdos de grandes presentaciones y este va ser una nueva experiencia más y algo distinto, que la gente compre entradas para que nosotros loa músicos sigamos subsistiendo. Hay que decir la verdad, para que vamos empezar a alabarnos si la estamos pasando mal”.

LA MÚSICA. “Siendo músico yo disfruto de la alegría de la gente a la que yo contagio para que ellos se sientan bien, que canten y bailen. Eso me hace feliz a mí, es mi trabajo, hacerle pasar un momento feliz para que todos los problemas que tienen en sus casas en su trabajo y tengan un relax para que se sientan bien en una hora de show.

Lo más complicado y triste para el cantante o músico tropical que todavía no nos tienen en cuenta en los premios APE. Por qué nuestra música es groncha, está discriminada totalmente.

No puede ser que como argentino haya estado 20 años en Chile. Me gané el premio APES de los críticos de periodistas, me dieron la estatuilla del premio siendo argentino. Como voy a ir a ganarme a otro país una estatuilla que tienen que dar aquí, no a mí, pero a Rodrigo, Gilda y ahora a Karina tantos artistas que hay aquí que no tienen reconocidos internacional.

Es hora que la radio y la televisión empiecen a reconocer nuestros trabajos, también valen. Por qué movemos radio, televisión, miles de bailantas y cervecerías entre otros.

El músico puede vivir de la música si lo sabe hacer bien. Si vos ganaste 200 mil pesos en un sábado y salís del baile lo reventas los 200 mil, ¿cómo vas a vivir? Los músicos ordenados viven bien y los que no son, no. Pero no voy a criticar a mis compañeros por que alguna vez también me pasó.

Mi recomendación es que sean unidos que se lleven bien y sean buenos compañeros, que ensayen mucho a formarse en ritmo de la cumbia. El que quiere, lo consigue”.

LA HISTORIA. “Nací en higueras Bolivia a 20 km. de Villazón, me crie en La Quiaca en la casa de mi tío Jesús Sosa. Tengo contacto con ellos y mis primos. Por eso al quiaqueño lo quiero mucho. Cuando íbamos a la escuela nos cruzábamos en el camino con mis primos y nos cambiamos de guardapolvo y alpargatas imagínate la pobreza que vivíamos.

Fíjate vos que mi papá, mamá y hermanos están en el cementerio de La Quiaca, imagínate como quiero a La Quiaca y a Villazón.

De cara paspadita orgulloso de La Quiaca, Villazón e Higueras, he recorrido el mundo cantando. Para despedirme estoy orando que todo Jujuy se componga de esta pandemia. A todo La Quiaca, con amor que los quiero, con todas esas buenas costumbres”.