Diario de Radio Nacional 01/08/2020

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, el caso Vicentin

“Nosotros no vamos a estatizar deudas privadas”

Fernández aseguró que su Gobierno, no va a “estatizar deudas privadas, ni a salvar accionistas, ni a avalar con el Estado un desfalco”, al explicar las razones por las que se decidió “no avanzar con Vicentin”.

“El juez nunca aceptó que entráramos para aportar una solución. Nosotros queríamos rescatar a una empresa que era una referencia cerealera importante en el país, no a los directivos de la empresa. Para esto último, estaba el gobierno anterior”, dijo el jefe de Estado en un reportaje a El Destape Radio. En el mismo sentido, explicó que “era importante ese rescate para que el Estado pudiera tener una referencia de un mercado muy importante y a la vez, para evitar que la exportación se concentre”.

“Pero pese a la intervención de los 60 días, no estábamos consiguiendo ver lo que sucedía en Vicentin. Todo indicaba que íbamos a terminar metidos en una empresa salvándoles las papas a los accionistas y directivos”, dijo el Presidente e insistió en que para eso, “estaba el gobierno anterior”, en referencia a la gestión de Cambiemos.

También puntualizó que esos accionistas, “están querellados judicialmente y cuestionados penalmente. Nosotros no vamos a estatizar deudas privadas, ni a salvar accionistas, ni a avalar con el Estado un desfalco”.http://www.radionacional.com.ar/vicentin-el-presidente-explico-por-que-decidio-no-avanzar-con-la-intervencion/

LRA 1 Buenos Aires

CECILIA TODESCA, vicejefa de Gabinete

“Anunciaremos medidas para reactivar la economía”

Todesca detalló el paquete de medidas que anunciará el gobierno para reactivar la economía y la producción tras la pandemia: “Nosotros trabajamos sobre diferentes escenarios, la caía del PBI será muy fuerte este año. Las medidas que estamos diseñando, serán para ayudar a las empresas en la post pandemia y otras serán de mediano y largo plazo para la transformación productiva y reactivar la economía”.

“El Estado aparecerá muy fuerte con créditos a largo plazo con una política industrial. El IFE tuvo un impacto muy positivo en todo el país. No podemos entrar en el debate entre salud y economía”, destacó. http://www.radionacional.com.ar/cecilia-todesca-anunciaremos-medidas-para-reactivar-la-economia/

LRA 1 Buenos Aires

PEDRO CAHN, Infectólogo

En esta etapa hay que ser “más solidario que nunca”

El miembro del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, advirtió que el calor “no amedrenta a este virus”, ante la hipótesis que plantea que con la llegada del verano comenzarán a descender los contagios de Covid-19. http://www.radionacional.com.ar/pedro-cahn-indico-que-en-esta-etapa-hay-que-ser-mas-solidario-que-nunca/

LRA 1 Buenos Aires

SUSANA SANZ, Dirección de Género y Diversidad

Nueva área de Radio y Televisión Argentina

El Directorio de RTA que encabeza Rosario Lufrano, designó a Susana Sanz, para liderar un área orientada a promover la igualdad de oportunidades y la ampliación de derechos en los medios públicos. Los objetivos serán promover la igualdad de oportunidades y la ampliación de derechos, tanto al interior de los medios públicos como en sus contenidos, se informó oficialmente. Se dedicará a la creación de un colectivo de género, a impulsar acciones que amplíen y visibilicen la participación de las mujeres en los distintos ámbitos de RTA, a garantizar la equidad en la representación de géneros y la inclusión de cupo trans y el colectivo LGBTIQ+.http://www.radionacional.com.ar/crean-la-direccion-de-genero-y-diversidad-de-radio-y-television-argentina/

LRA 1 Buenos Aires

QUIQUE PESOA, Estudio País

Viajamos por Catamarca, Tierra del Fuego y Mendoza

Viajamos a LRA 27 Nacional San Fernando del Valle (Catamarca), luego recorrimos LRA 24 Nacional Río Grande, Tierra del Fuego y por último FM 89.1 Radio Tierra Campesina de Jocolí, Mendoza. Cocinó Formosa, con Rafael Juárez desde Estanislao del Campo y una receta dulce: “Rosquete” para acompañar el mate.

Charla con el diputado nacional por el Partido Socialista, Enrique Estévez sobre la quema de campos en Entre Ríos.http://www.radionacional.com.ar/viajamos-por-catamarca-tierra-del-fuego-y-mendoza/

LRA 1 Buenos Aires

ENRIQUE ESTEVEZ, diputado nacional

Quema de campos en Entre Ríos

El legislador del Partido Socialista, presentó un proyecto de ley para la protección de los humedales de todo el país. http://www.radionacional.com.ar/el-diputado-enrique-estevez-pidio-por-la-ley-de-proteccion-de-humedales/

LRA 1 Buenos Aires

Ministerio de Salud de la Nación

Las muertes en todo el país, ya suman 3.558

El ministerio informó 15 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó la cifra de muertos desde marzo pasado a 3.558. La tasa de mortalidad es de 78 personas cada millón de habitantes. En el reporte oficial, se indicó que fueron 5.929 los positivos de Covid-19 y 191.302 el total de infectados hasta el momento. http://www.radionacional.com.ar/informaron-15-nuevos-fallecimientos-y-suman-3-558-los-muertos/

LRA 1 Buenos Aires

RODRIGUEZ LARRETA, jefe de Gobierno CABA

El lunes se completará la primera fase del plan de reaperturas

El jefe de gobierno porteño informó sobre cómo seguirá la cuarentena en la Ciudad, en el marco de la pandemia por el coronavirus. “Hoy la necesidad es consolidar la estabilidad de la Ciudad”, dijo Larreta. http://www.radionacional.com.ar/la-ciudad-completara-el-lunes-la-primera-fase-del-plan-de-reaperturas/

LRA 26 Resistencia

Informe del ministerio de Salud del Chaco

146 muertos y 3.579 casos positivos

Los dos últimos decesos corresponden a una mujer de 77 años y a un hombre de 72, domiciliados en la capital de la provincia. En las últimas 24 horas, se registraron 54 nuevos diagnósticos positivos, mientras 2.785 personas ya recibieron el alta.

La cantidad total de personas con dengue se mantiene en 3.318. http://www.radionacional.com.ar/asciende-a-146-el-total-de-decesos-por-covid-19/

LRA 28 La Rioja

Universidad Nacional de La Rioja

Protocolo y reprogramación de los exámenes finales

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja, aprobó de forma unánime el protocolo macro y la reprogramación de los turnos de exámenes, correspondientes al calendario académico 2020, que fueron suspendidos por la cuarentena. Cada Consejo Departamental deberá adecuar el protocolo necesario para cada unidad académica y conformar las mesas de exámenes, ya sea presencial, virtual o mixta. http://www.radionacional.com.ar/unlar-aprobo-protocolo-y-reprogramacion-de-los-examenes-finales/

LRA 29 San Luis

SANDRA SOLIVELLAS, jefa del Programa Educación

El lunes vuelven las clases virtuales a la provincia

Solivellas confirmó que el próximo lunes vuelven las clases. La funcionaria nos brinda detalles de la nueva etapa virtual e hizo un balance de la primera etapa educativa. http://www.radionacional.com.ar/el-lunes-vuelven-las-clases-virtuales-a-la-provincia/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

LEANDRO BALLATORE, Infectólogo

“Buscamos garantizar la atención en el sistema de salud”

Diálogo con el jefe de Infectología del Hospital Regional Ushuaia, sobre las medidas anunciadas por el gobernador de Tierra del Fuego: cuarentena obligatoria en Río Grande. http://www.radionacional.com.ar/leandro-ballatore-buscamos-garantizar-la-atencion-en-el-sistema-de-salud/

LT 14 Paraná

Informe del ministerio de Salud de Entre Ríos

13 nuevos casos y un total de 817 en la provincia

Siete casos fueron detectados en la ciudad de Paraná. Otros dos pertenecen a la localidad de Chajarí. Un paciente oriundo de la ciudad de Concordia, otro de Gualeguaychú y dos pacientes internados en Paraná, pero oriundos de Colón y Federal. http://www.radionacional.com.ar/hay-13-nuevos-casos-de-covid-y-ya-suman-817-en-la-provincia/

LRA 1 Buenos Aires

Mauricio Macri en París

Argentinos en Francia se movilizarán el lunes

La Asamblea de Ciudadanos Argentinos que residen en Francia, repudió la visita del ex presidente a ese país europeo, pidió que sea declarado “persona no grata” y convocó a una manifestación el próximo lunes en su contra, en la parisina explanada de los derechos humanos de Trocadero, frente a la torre Eiffel. http://www.radionacional.com.ar/ciudadanos-argentinos-en-francia-convocan-a-una-manifestacion-contra-macri/

LRA 25 Tartagal

Sesión por Ley de Teletrabajo

Las facturas de Oscar Parrilli a Juan Carlos Romero

El senador por Neuquén cruzó al salteño por las expresiones de éste último, a las que describió como peyorativas, agraviantes y difamantes, hacia un empresario pyme y lo acusó de eludir la acción de la justicia haciendo uso de sus fueros. http://www.radionacional.com.ar/senado-oscar-parrilli-le-paso-facturas-a-juan-carlos-romero/

LT 14 Paraná

RAUL ROMERO, Instituto Nacional de la Yerba Mate

A pesar del coronavirus, no bajó la venta de yerba en el país

Romero señaló que durante la pandemia no bajó el consumo, a pesar que las reuniones sociales se vieron limitadas. Sostuvo que los niveles de producción y venta se mantuvieron en los mismos niveles de años anteriores. http://www.radionacional.com.ar/a-pesar-del-coronavirus-no-bajo-la-venta-de-yerba-mate-en-el-pais/

LRA 8 Formosa

EDGAR PEREZ, Defensa del Consumidor

Políticas públicas desaceleraron la inflación

El subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario de la provincia, analizó las causas de un menor costo de la canasta básica de alimentos, comparándolo con otras regiones del país: “El apoyo a través de la tarjeta Alimentar, nuestro programa Nutrir, los controles de precios y las fiscalizaciones que realizamos permanentemente, fueron todas políticas que han contribuido a que un dato muy sensible como la inflación no impacte muy fuerte en la provincia y esto lo reflejan las estadísticas”. http://www.radionacional.com.ar/politicas-alimentarias-y-de-control-de-precios-desaceleraron-la-inflacion/

LRA 17 Zapala

SUSANA DE LA RIVA, secretaria adjunta ATEN

Rechazaron el cronograma de pagos del gobierno de Gutiérrez

“Una vez más lxs Trabajadorxs de la Educación junto al resto de los estatales y jubiladxs de la provincia somos parte de la variable de ajuste teniendo q soportar un nuevo retraso en el pago de salarios.

La ley es clara al respecto: se debe depositar dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente. El Gobernador Gutiérrez carga sobre nuestras espaldas el peso de una administración ineficiente que se agudiza en este contexto de Pandemia.

La mejor provincia hoy desdobla aguinaldos y retiene pago de los sueldos de manera indebida. Exigimos el pago en tiempo y forma de nuestros salarios”, señala el comunicado de ATEN.http://www.radionacional.com.ar/aten-rechaza-el-cronograma-de-pagos-extendido-del-gobierno-de-omar-gutierrez/

LT 14 Paraná

HUGO GIMENEZ, Comité de AGDU

Protocolo para el regreso a las aulas de docentes universitarios

“Se trabaja en un protocolo para definir qué requisitos debe cumplir el personal cuando retorne” a las aulas, señaló el profesor que pertenece a la Asociación Gremial de Docentes Universitarios. Indicó que “cada facultad deberá definir cuáles son las actividades académicas que necesitan ser presenciales”. http://www.radionacional.com.ar/preparan-un-protocolo-para-el-regreso-a-las-aulas-de-docentes-universitarios/

LRA 21 Santiago del Estero

VICTOR ARAUJO, Intendente de Fernández

Impulsa la creación de un “banco de tierras”

El gobierno comunal trabaja un proyecto para la creación de un “banco de tierras”, con el objetivo que trabajadores asalariados e independientes, puedan acceder a terrenos donde puedan construir sus viviendas. http://www.radionacional.com.ar/la-ciudad-de-fernandez-impulsa-la-creacion-de-un-banco-de-tierras/

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL SANTILLI, doctor en historia

La desigualdad en la Argentina, de la colonia a nuestros días

La pobreza es el indicador que se percibe más rápidamente para el común de la gente. Pero es un índice relativo, establecido estadística y políticamente. La desigualdad, en cambio, es un índice absoluto. En países donde el nivel de vida es alto, hay sin embargo desigualdad porque unos pocos tienen mucho más que la mayoría. http://www.radionacional.com.ar/la-desigualdad-en-la-argentina-de-la-colonia-a-nuestros-dias/

LRA 1 Buenos Aires

MARCELA REDONDA, psicóloga

“La gente prefiere la atención del psicólogo de forma virtual”

La integrante de la Asociación Psicoanalítica Internacional, habló sobre las sesiones en el marco de la pandemia. Aseguró que “hoy predomina la atención virtual a la presencial salvo que se traten de casos graves. En el caso de la sesión de forma presencial será con los protocolos necesarios”. http://www.radionacional.com.ar/hoy-la-gente-prefiere-la-atencion-del-psicologo-de-forma-virtual/

LRA 1 Buenos Aires

CONRADO GEIGER, Historias Fragmentadas

Afrodescendientes Argentinos: Una herencia cultural viva

Una comunidad compuesta por argentinos de origen afrodescendiente, inmigrantes latinoamericanos afrodescendientes e inmigrantes africanos. Un colectivo que ha vivido en toda su historia en nuestro país un proceso de invisibilización pese a la herencia cultural con la que convivimos a diario, desde el vocabulario hasta la música y ritmos vinculados a nuestro folklore como la zamba.

Charla de Conrado Geiger con Marcela Alicia Lorenzo Pérez, afrodescendiente rioplatense, presidenta de la Agrupación Xangô. http://www.radionacional.com.ar/afrodescendientes-argentinos-una-herencia-cultural-viva/

LRA 16 La Quiaca

MARCELO VALKO, Historiador

La patria grande versus el país chiquito para pocos

En su columna “Las trampas de la historia”, Valko nos habló sobre las mentiras de la historia mitrista y de la impericia militar que lo llevó a condenar a la muerte a 10 mil argentinos en la batalla de Curupaytí. Analizó al Sarmiento de civilización y barbarie. http://www.radionacional.com.ar/la-patria-grande-versus-el-pais-chiquito/

LRA 6 Mendoza

MUJERES QUE DEJAN HUELLA

Las “Independentistas latinoamericanas”

“Libertarias, mujeres que dejan huellas”, producción de Nacional Mendoza en homenaje a las lucha de mujeres negadas por la historia. Ocho episodios que visibiliza a las independentistas latinoamericanas. El trabajo se basa en el álbum de ilustración historiográfico realizado por la dibujanta mendocina, Mariana Baizán, en el año 2017. http://www.radionacional.com.ar/libertarias-los-ocho-episodios-de-las-independentistas-latinoamericanas/

LRA 9 Esquel

Murió ELIAS CHUCAIR

Recopilador de la memoria popular patagónica

El reconocido escritor de Ingeniero Jacobazzi, falleció a los 94 años. Con una gran trayectoria literaria, Chucair transitó la investigación histórica, la poesía y la narrativa costumbrista patagónica en más de 40 publicaciones. http://www.radionacional.com.ar/fallecio-elias-chucair-prolifico-escritor-de-la-memoria-popular-patagonica/

LRA 1 Buenos Aires

ANTONIO TARRAGO ROS, músico

Su juventud en Curuzú Cuatiá

En “Tierra adentro”, Tarragó Ros habló de su infancia y juventud en la ciudad de Curuzú Cuatiá (Corrientes), Recordó a su padre, una de los principales figuras de la historia del Chamamé. http://www.radionacional.com.ar/tarrago-ros-su-juventud-en-curuzu-cuatia-y-sus-primeros-pasos-en-la-musica/

LRA 7 Córdoba

HILDA LIZARAZU, cantante

“Siempre me decían que tenía buena voz para la radio”

Hilda habló de los años ‘80 cuando ella era fotógrafa para la revista “Humor”. Definió a Luis Alberto Spinetta, era “belleza, música, armonía y poesía”. Y nos contó la experiencia junto a Lito Vitale, de “La bella y la bestia” en la Radio Pública.

LRA 1 Buenos Aires

LILIANA ESCLIAR, escritora y guionista

Presentación de “Tumbas rotas”

“El personaje principal de la historia es Daniel Parodi, reivindica a los sufridos y los golpeados. Me deslumbra su inteligencia, es una mezcla de lo que era mi papá y otras personas que admiraba mucho”, expresó Escliar.

Por su primera novela, La arquitectura de los ángeles, recibió el Premio Planeta en el año 2000. Para televisión ha escrito, entre otros, los guiones del policial “Malicia” y las series “Se presume inocente” y “Mujeres asesinas”, ambas en colaboración con Marisa Grinstein. http://www.radionacional.com.ar/liliana-escliar-presento-tumbas-rotas-2/

LRA 1 Buenos Aires

SANDRA LUNA, cantante

“Inmensidad”, recorrido por el tango y el folklore

Sandra habló sobre el disco que presentó el año pasado, que reúne tangos clásicos, canciones y algunas composiciones nuevas. Trabajo que está nominado a los Premios Gardel, como “Mejor Álbum-Artista de Tango“.http://www.radionacional.com.ar/inmensidad-un-recorrido-improvisado-por-el-tango-y-el-folklore/

LRA 1 Buenos Aires

ANGELA LERENA y MARIO BARASSI

Fútbol en cuarentena y Premios Gardel

En “Bichos de radio”, la periodista contó cómo extraña al fútbol y el integrante de los Súper Ratones, habló de las tres nominaciones a los Gardel por su último trabajo discográfico.

LRA 1 Buenos Aires

VIVIANA VILA, periodista

“Sentía la mirada de un mundo sólo masculino”

Recordó en “Todo con afecto”, que Víctor Hugo Morales la convocó para trabajar en las transmisiones deportivas cuando nadie sospechaba que una mujer pudiera comentar un partido de fútbol. Señaló que nunca planificó ser periodista, y menos trabajar en el deporte. Quería ser médica -estudió Medicina durante cuatro años-, pero siempre soñaba con hacer radio. Viviana decidió estudiar periodismo y posteriormente locución en el ISER. http://www.radionacional.com.ar/viviana-vila-sentia-la-mirada-de-un-mundo-solo-masculino/

LRA 1 Buenos Aires

CLAUDIO GARCIA, ex futbolista

El delantero que salió del infierno

Después de Huracán, Racing y la Selección, largó el fútbol y llegó su adicción a las drogas: “Primero, uno se divierte, pero después es un infierno. Perdés la dignidad, mentís, robás. La pasás mal. Uno sale cuando se da cuenta que está enfermo”. Actualmente, el Turco trabaja en las inferiores de la Academia y en la CONMEBOL. http://www.radionacional.com.ar/el-turco-garcia-el-peligroso-delantero-que-salio-del-infierno/

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Mientras espera la resolución del TAS

San Martín: Campaña de socios para poder armar el plantel

Mientras en San Martín de Tucumán aguarda la resolución del Tribunal Arbitrario Internacional, para saber si va a prosperar su reclamo por lograr el ascenso a la Liga Profesional o si deberá afrontar el nuevo torneo de la B Nacional; ya lanzaron una campaña para captar socios que puedan adelantar el dinero que sirva para sostener las arcas del club. http://www.radionacional.com.ar/san-martin-acude-a-una-campana-de-socios-para-poder-armar-el-plantel/

París

Desde el despegue del avión hacia Francia, muchos se preguntan qué fue hacer a París. Voy a dar mi versión. Desde muy pequeño me dijeron como a casi todos, que los niños venían de allí. Tal vez fue a ver si encuentra a la cigüeña que lo trajo. Nadie puede juzgar la decisión, ni siquiera los mismísimos jueces. La cigüeña por ahí lo trae de vuelta, para facilitarle el trabajo a la Justicia, que tan ocupa está.

Chocolate