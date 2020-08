La patria grande versus el país chiquito para pocos

En la columna” Las trampas de la historia” de los jueves a través de “El aire nuestro”, el historiador Marcelo Valko nos habló sobre los símbolos patrios “lavados” por la historia oficial que siempre promovió un país para pocos: “el escudo nacional que nosotros tenemos, el escudo argentino, no es el escudo que eligieron o que diseñaron esos revolucionarios de mayo. Por suerte la provincia de Jujuy es guardiana de las dos únicas huellas, que quedan de ese escudo, por ejemplo, esos ejércitos que subieron que no eran sólo porteños porque los contingentes jujeños se van después sumando, todos por el camino; esos contingentes que avanzaban hacia lo que es el Alto Perú iban hacia Potosí.

Argentina viene de argentum un lugar de la plata ó la tierra de la plata y acá nadie vio plata, no teníamos para acuñar metálico. Entonces los ejércitos, era lógico que fueran hacia Potosí para acuñar metálico. Pero una de las cosas que no teníamos nosotros sobre todo era historia, no teníamos historia.

El 25 mayo de 1811 Castelli hace el primer acto en Tiahuanaco en castellano, en quechua y en aimara y están las comunidades originarias que acompañaban al ejército, ahí Castelli entre otras cosas decreta la libertad de los indígenas porque los indígenas aparte de todo lo que les hacían, les exigían pagar un impuesto anual por ser indios, un impuesto anual per cápita. Bueno él decreta la abolición de eso. Nosotros no teníamos historia y él va a buscar la historia en lo profundo de América en la puerta del sol donde años más tarde, Evo morales va a asumir la presidencia del estado plurinacional de Bolivia, y entre otras de las cosas que hace esta gente de mayo es diseñar la bandera como todos sabemos y el escudo.

El escudo nacional que se diseñó en ese momento era muy parecido al que nosotros tenemos hoy en día, pero hay un detalle, que es de las trampas de la historia, de los que lavan la historia como hablamos, los lavadores de la historia: Bartolomé Mitre, por ejemplo.

Cuando diseñan el escudo diseñan las manos unidas agarrando una pica que sostiene un gorro frigio como símbolo de la de la república, se lo dan a un orfebre para que diseñe el escudo. Que se llamaba Juan de Dios Rivera, este Rivera había sido tupamarista, había estado en la revolución de Túpac Amaru y había huido de la represión española.

En ese momento la cantidad de gente que escapa de la zona de conflicto son cientos y cientos de miles por qué nunca hubo una represión en toda la colonia española de norte a sur como la que sucedió después de la matanza y en la ejecución de Túpac Amaru, nunca mataron a tanta gente.

Entre los que escapan está este Juan de Dios Rivera. Y este primero baja a Córdoba después a Luján y después en Buenos Aires le dan el encargo de hacer el escudo y cuando le dicen gorro frigio, el gorro frigio francés que es el que al final quedó en el escudo a él, a este tupamarista, no le resultaba nada normal, no lo sentía.

¿Entonces qué hace él?, hace un gorro frigio pero le hace una prolongación con la borla incaica. ¿Qué es la borla?, una especie de pom pom qué tiene mucho gorritos qué te tapan las orejas ahí en el NOA, un pom pom incaico: la tulma.

Si ustedes que son jujeños en esa hermosa provincia y van la capital de Jujuy en San Salvador en la plaza donde está el palacio de gobierno, les invito que cuando alguno baje a San Salvador vaya al palacio de gobierno. Hay una sala de las banderas donde Jujuy con mucho esmero guardó por suerte guardó las dos huellas que es lo único que queda de la bandera nacional y del escudo nacional verdadero, dónde está esa borla incaica.

De dónde vienen cuando se produce el éxodo jujeño. Ese heroico éxodo que hacen los jujeños junto a Belgrano. Cuando después se vuelve para el norte, después de los triunfos de Tucumán y en Salta, Belgrano como muestra de gratitud al heroísmo jujeño le entrega la bandera a Jujuy que primero la guardaron en la catedral. Finalmente terminó en el salón de las banderas en el palacio gobierno, esa tiene la tulma.

Cuando Belgrano después de la batalla de Salta, el que dijo hagamos cuatro escuelas y mientras llegaba el dinero de las cuatro escuelas, que nunca llegó, mandó hacer los escudos para las cuatro escuelas. Tres escudos se perdieron y por suerte Jujuy ahí en el salón de las banderas conserva uno de los 4 escudos que hizo Belgrano.

El escudo en el gorro frigio tiene la tulma. ¿Pero qué pasó? Cuando Mitre empieza a ver la historia y dice: esto sí, esto no; cuando ve que Belgrano ideó en la revolución de mayo ese escudo con una tulma incaica le parece una cosa de indios, de negros, una cosa que no merece un país blanco y europeo. Entonces sencillamente las borra. Las borró. Borró y modificó el escudo de la revolución que por suerte ustedes lo tienen ahí.

Hace unos diez años presenté en el Congreso Nacional, en el 2009, después en el 2010 y en el 2011; un proyecto para que recuperemos el escudo nacional como los ideó mayo. Que incluye ese detalle, que no es un detalle tonto. Esto primero lo dijeron la gente de mayo, segundo, lo borraron los que querían el país chiquito.

Y presenté ese proyecto de ley que lo tomaron varios diputados por supuesto. La mayor parte de los diputados no les importa verdaderamente el tema originario ni el tema de la historia y están enfrascados en sus cosas. Invito a los oyentes de Radio Nacional que busquen por internet, en su momento Osvaldo Bayer en Página 12 en una contratapa en 2010, escribió una nota sobre este proyecto que presenté en el Congreso que lo denominó la memoria tergiversada. Incluso varios consejos deliberantes de distintos lugares de la Argentina se adhirieron al proyecto, pero no prosperó.

Este año cuando se libere esto y podamos salir a la calle, voy a presentarlo otra vez, mucho más ampliado porque ahora yo tengo muchos más datos. Por ejemplo, San Martín cuando va al Alto Perú, en el escudo peruano inicial San Martín incluyó el sol incaico, después lo lavaron también porque estas élites oligárquicas que quieren un país chiquito no solamente en Argentina, están en todas partes de América desgraciadamente. Por eso no tenemos ese continente integrado, un continente que no necesitaría nada de nadie, pero de todas esas elites, volaron el escudo.

El escudo inicial peruano que San Martín crea cuando es protector de Perú en el año 1821 y quedó hasta el año 25 y después cuando Perú se unió en la confederación peruano boliviana con la hermana república de Bolivia del 1836 al 39, tienen un escudo donde está el sol incaico. Incluso San Martín había puesto bajo del escudo una frase que era: renace el sol del Perú. El sol incaico, que es el sol que tenemos en la bandera argentina.

Les pido a los que tengan papás más viejitos o que tengan abuelitos que le pidan la libreta de enrolamiento, que antes era nuestro documento o buscan por internet el himno completo de la Argentina, porque nosotros cantamos una partecita, pero el himno era mucho más grande y tenía una frase, una cuarteta que decía: se conmueven del inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovado a sus hijos de la patria el antiguo esplendor.

Lo sacaron y ya no lo cantamos. Esta gente en mayo quería otra cosa, quería una integración y lo borraron, incluso lo borraron no solamente para no cantarlo sino lo borraron para que no se escriba. Lo decretó el 30 marzo de 1930 Julio Roca, uno de los de los artífices del país chiquito del país blanco, eliminar a todo lo que suene oscurito. Por eso pedimos la restitución del escudo y Jujuy tiene una parte importantísima en esto, porque si ustedes los jujeños no hubieran conservado con tanto esmero la bandera de Belgrano que tiene el gorro con la tulma y el escudo que sobrevivió de los cuatro escudos, que también tiene esa prolongación que borró Mitre y que después todos los otros dijeron no queremos negros, no queremos indios, nosotros bajamos de los barcos. El país es chiquito y vive en Buenos Aires. Entonces nosotros lo que queremos es ese país grande, esa patria grande.

Por suerte Radio Nacional tiene una vocación federal, pero no alcanza o sea necesitamos que estas mentiras terminen, se acaben y que la verdad aflore, porque esa verdad nos va a servir a todos. Por ejemplo, en aquella época cuando Buenos Aires se adueñó de la renta de aduanas que era el único lugar donde se obtenía en metálico divisas, hoy seguimos con el mismo tema. Vieron cuando se habla de la coparticipación que será más menos.

Buenos Aires sigue manejando, no me refiero a este gobierno ni el anterior ni el anterior o sea me refiero a la estructura de nuestro país, la estructura es que Buenos Aires maneje todo. No puede ser porque si somos un país federal somos una república no es que uno va a repartir según lo que uno crea conveniente. No es así, entonces eliminar todas estas situaciones tan importantes como la tulma, la cuarteta del himno, es querer tener una historia chiquita. Decir que Artigas es extranjero que no importa lo que hizo Bolívar, esto es buscar el país chiquito, un país que no nos merecemos.

Fue una revolución tan grande, tan extraordinaria la de Condorcanqui, que después asumió con el nombre de Tupac Amaru, qué España tambaleo por única vez de todas las rebeliones que hubo en la época de conquista y colonia. No hubo una, ni de México para abajo que tuviera la envergadura de Tupac Amaru.

Entonces por eso se lo ejecuta con esa brutalidad y después se ordena demoler la casa natal, piedra sobre piedra que no quede nada. Pero después arar ese espacio con sal gruesa, tiraron bolsas y bolsas de sal gruesa en el lugar donde estaba la casa para que no crezca nada. Porque esa casa donde nació él era como una especie de puerta, de un portal por donde vino y no querían que crezca ni un pasto allí. Tenían un miedo tan grande que mataron decenas y decenas de miles de simpatizantes y este Juan de Dios Rivera baja escapa de la zona de conflicto como tantos miles y era un orfebre que la gente de mayo sabía seguramente que tenía esos antecedentes y le dan para que haga el escudo y él agrega la tulma”.