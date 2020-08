Pedro Cahn indicó que en esta etapa hay que ser “más solidario que nunca”

El infectólogo y miembro del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, Pedro Cahn, reiteró que en esta etapa hay que ser “más solidario que nunca” y advirtió que el calor “no amedrenta a este virus”, ante la hipótesis que plantea que con la llegada del verano comenzarán a descender los contagios de Covid-19. Además, le restó importancia a las críticas y aseguró que “son una cuestión menor”.

“Tenemos una edad promedio en los casos de 37-38 años, pero los que fallecen tienen una edad promedio de 75 años. Por eso es muy importante que la gente joven sepa que no les va a pasar nada grave, aunque eso no quiere decir que no puedan fallecer, pero el problema es que ese virus pueda llegar a una persona mayor”, indicó, en diálogo con Radio Nacional, y señaló que por eso “se requiere ser más solidario que nunca” en esta etapa, en la que el Gobierno avanza con ciertas aperturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra más del 90% de los casos del país.

Este viernes, el presidente Alberto Fernández anunció que, entre el 3 y el 16 de agosto, el AMBA continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio bajo las mismas condiciones que hasta ahora.

En tanto, se refirió a los rebrotes que se registran en algunas zonas de Europa y advirtió que esto deja en claro que el calor “no amedrenta a este virus”, dado que el continente está atravesando en verano, y aseguró que para superar la pandemia “lo ideal sería que haya más de una vacuna exitosa” para alcanzar a todo el mundo.

Al ser consultado por las críticas que recibe, Cahn dijo son “parte de la exposición” y afirmó que, en un contexto de crisis económica y social, quejarse porque alguna persona lo critique “es una cuestión menor”.

Dejando de lado la pandemia, el infectólogo sacó su costado futbolero y habló sobre su pasión por San Lorenzo.