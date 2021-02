Diario de Radio Nacional 9/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Hay que producir más y cuidar el bolsillo de la gente”

Buenos Aires – AXEL KICILLOF: “Queremos extender la temporada hasta Semana Santa”

Buenos Aires – LEON ARSLANIAN: Trabajar para devolver la credibilidad a la policía

San Juan – DANIELA CASTRO: Rossi reconoció el trabajo del Ejército tras el terremoto

Buenos Aires – RODOLFO TAILHADE: El diputado cuestionó a la Corte.

Buenos Aires – TRISTAN BAUER: “El Repro II es muy importante para acompañar al sector”

Paraná – Prioridad de la provincia: Entre Ríos desarrolla las obras de energía prioritarias

Buenos Aires – CARLA VIZZOTTI: “Somos la entrada de la vacuna Sputnik V a Latinoamérica”

Buenos Aires – ERNESTO RESNIK: “El gran éxito de la pandemia, fue el desarrollo de vacunas”

Bariloche – ANDREA PREMOLI: “En un tiempo corto se han logrado avances increíbles”

Buenos Aires – JOSEFINA CAMPOS: “La vacuna sirve para las variantes que están circulando”

Buenos Aires – FELIPE DE LOS RIOS: Cientos de estudiantes comenzaron regresaron a clase

Río Senguer – Escuela Secundaria 716: Dio inicio la presencialidad y virtualidad

Paraná – CGE: Entre Ríos informó el protocolo para el regreso a las clases presenciales

Rosario – PEDRO PERETTI: “No corresponde que la Mesa de Enlace amenace con paros”

Buenos Aires – ALBERTO SAMID: Destacó el acuerdo de los cortes de carne a precios rebajados

Libertador – DIEGO MONTON: “Presidente preocupado por garantizar la mesa a los argentinos”

Paraná – ELVIO GUIA: “Se nos quiere hacer culpables del aumento de los alimentos”

Buenos Aires – SERGIO PALAZZO: Reclamó más control en la formación de precios

La Rioja – MIGUEL PONCE: “A nivel mundial la situación está difícil”

Concepción del Uruguay – OSCAR COLOMBO: “Más de 300 millones de pesos en obras”

Libertador – A un año del colapso: En 15 días estarán los pliegos para el puente de la ruta 40

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente destacó los esfuerzos de su gestión para paliar la pandemia, ponderó la reactivación económica del país, y señaló la importancia de “producir más y cuidar a la gente” en relación a la suba de los precios. En ese sentido se preguntó: “¿Cuándo vamos a entender que no podemos seguir con la mismo lógica de siempre?”.

“Tengo que cuidar el bolsillo de los argentinos”, siguió y señaló que las exportaciones y la suba de los precios internacionales no pueden ir en desmedro de la población.

“No podemos tropezar una y otra vez con la misma piedra: crece la producción, crece la demanda y aumentan los precios”, abundó. “No me estoy peleando con nadie. Estoy diciendo la verdad. Cuando nosotros decimos ‘revisar’, quiere decir ‘queremos hacerlo mejor’”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador encabezó en Pinamar una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica. “La decisión de continuar con la temporada fue audaz y valiente. Pretendemos que la temporada se extienda hasta semana santa”, aseguró Kicillof.

El gobernador recordó que “esta temporada hay que evaluarla en el marco del coronavirus con pandemia, algo absolutamente desconocido que supimos abordar con un trabajo colectivo y anticipado, y pudimos sostener una cantidad de turistas alta pero sin amontonamientos”.

De cara a lo que viene, remarcó que “estamos entrando en mitad de febrero y para el fin de semana largo de carnaval estamos en casi todos los destinos con niveles de reservas altísimos y en algunos lugares casi plenos, y es una muy buena noticia”.

Kicillof manifestó que “le vamos a pedir a los y las bonaerenses que vengan a disfrutar y que estén dispuestos a cuidarse. Pretendemos que la temporada se extienda hasta Semana Santa, hasta el 5 de abril, por eso se ha hablado con municipios para realizar importantes descuentos durante marzo”.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con el abogado integrante del Consejo asesor del Presidente para la reforma judicial, León Arslanian, acerca de la desafección de 400 policías bonaerenses. Arslanian fue además ministro de Justicia de la Nación (1989-1992), ministro de Seguridad bonaerense en dos oportunidades, camarista federal, e integró el tribunal que enjuició a las juntas militares.

En ese sentido, consideró pertinente la medida, y recordó la “limpieza” que tuvo que hacerse de las fuerzas tras el retorno de la democracia. En tanto, remarcó que las fuerzas de seguridad han tenido “procesos de recomposición y democratización”.

Asimismo, Arslanian se mostró a favor de la sindicalización de las fuerzas pero sin derecho a la huelga. “Es bueno que tengan un ámbito de discusión y dónde ser escuchados”, dijo.

Además, el especialista sostuvo que se debe trabajar para reconstruir la credibilidad y prestigio de la Policía, con capacitaciones y formación.

LRA 23 San Juan

Detalles de la palabra del ministro sobre el rol del Ejército durante el terremoto que provocó daños en varias ciudades de la provincia y la agenda de trabajo de cara al futuro.

LRA 1 Buenos Aires

Pase lo que pase dialogó con el diputado nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, acerca del funcionamiento del Poder Judicial y la salud del Estado de Derecho en la Argentina. Se refirió a la necesidad de rever el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, y la “complicidad absoluta de los grandes medios de comunicación”.

En ese sentido, Tailhade remarcó que existen conductas individuales coherentes dentro de la Justicia, pero señaló que “los aspectos centrales del dispositivo que durante cuatro años pervirtió el Estado de Derecho, está intacto”.

LRA 1 Buenos Aires

Cultura lanzó ayer el Repro II que llegará a más de 321 mil trabajadores. En conferencia se presentó el programa junto al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni; su par en Turismo y Deportes, Matías Lammens; y, por parte de Cultura, Tristán Bauer. Éste último recordó que se trata de una ayuda a las empresas a pagar los salarios.

“Uno de los sectores más vulnerados fue el de las industrias culturales, eso nos obligó a modificar todo lo que pensábamos. Las inversiones para este sector llegaron a $12 mil millones, $9 mil millones a planes como el de ahora”, contó el funcionario.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, analizó la agenda energética con referentes de diversas áreas del gobierno.

Al respecto, la secretaria de Energía, Silvina Guerra, precisó que “se trató el tema de las tarifas de energía eléctrica, además de las obras que se encaran en toda la provincia sobre la materia”. En ese sentido, la fncionaria mencionó las tareas que se realizan en la energía eléctrica, la electrificación rural y las obras de desarrollo gasífero.

LRA 1 Buenos Aires

Vizzotti dialogó con Radio Nacional San Martín de los Andes y recorrió todo el proceso de llegada de la vacuna contra el COVID-19 a la Argentina, al tiempo que aseguró que cada día más argentinos están convencidos que deben vacunarse contra la enfermedad.

La funcionaria afirmó que más de 300.0oo personas ya han recibido la primera dosis y más de 150.000 la segunda.

En cuanto a la temporada turística y como ha sido afectado por la pandemia, Vizotti dijo que esta industria es un motor económico muy importante para todo el país luego de un año 2020 durísimo y además aporta a la salud integral y emocional de la población, por lo que la decisión de mantener abierto el turismo con todos los protocolos y protecciones necesarios fue un paso estratégico del poder ejecutivo nacional junto a los gobernadores e intendentes.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Estados Unidos, el biólogo molecular argentino Ernesto Resnik, analizó la situación epidemiológica a nivel mundial y habló de la campaña de inmunización.

El especialista aseguró que en el país norteamericano está “retrasado” en cuanto a las aplicaciones. Sin embargo, declaró: “El gran éxito de la pandemia ha sido el desarrollo de las vacunas”.

“Está más bajo el nivel que la primera ola, en estos momentos está en baja el virus en todo el mundo, pero no está eliminado”, dijo Resnik. También se refirió al desempeño de la Organización Mundial de la Salud: “La pandemia circuló por el mundo por el costado de la OMS, no tuvo el rol que debía. Uno espera que sean lentos, pero no me esperaba que cumpliera un rol tan pequeño”.

LRA 30 Bariloche

Destacó el trabajo realizado por la comunidad científica durante la pandemia de coronavirus en un corto tiempo. Cuáles son los pasos a seguir, lo que viene y si deberemos continuar alerta al virus en los próximos años.

LRA 1 Buenos Aires

El Malbrán está estudiando la nueva variante del virus que se detectó recientemente en el país. La denominada mutación de Manaos, la encontraron en dos viajeros y Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma Genómica del instituto aseguró que tiene algunas particularidades respecto a las otras.

“La miramos con más detalle porque tiene algunos cambios que podían estar asociadas a mayor transmisibilidad y a una disminución de los anticuerpos que eso se podría traducir eventualmente en una menor eficacia de la vacuna en un futuro”, declaró y aclaró: “Todavía no hay estudios concretos de esta cepa”.

El instituto realiza una “vigilancia genómica activa”; eso significa que están atentos ante las cepas que están circulando y, además, controlar las mutaciones que podrían ingresar a la Argentina.

En cuanto a la inmunización masiva, Campos fue contundente: “La vacuna sí sirve para las variantes del virus que están circulando en el país, es altamente eficaz”.

LRA 1 Buenos Aires

San Juan se convirtió en la primera provincia en iniciar la actividad presencial en las aulas para participar de las clases de fortalecimiento educativo, a través de tutorías presenciales. El ministro de Educación de esa provincia, Felipe de los Ríos, explicó que la medida, siguiendo un protocolo, alcanzó a estudiantes de primaria y secundaria de 31 escuelas, a través del Programa Acompañar-Prasir, para acreditar saberes adquiridos durante 2020. En Radio país, destacó además que hubo una presencialidad de entre el 85% y 86% en algunos departamentos del territorio.

LRA 55 Río Senguer

El director de la Escuela Secundaria 716 de Alto Río Senguer, Carlos Hernández, se refirió al inicio del ciclo lectivo 2021 con presencialidad y virtualidad de docentes y alumnos, en el cual ya se diagrama un protocolo de seguridad relacionado al COVID-19.

LT 14 Paraná

El Consejo General de Educación (CGE) aprobó el documento ´Pautas para la organización y funcionamiento institucional en el retorno a la presencialidad en Entre Ríos´, que detalla los criterios a tener en cuenta por las escuelas de cada nivel y modalidad en la provincia para organizar la vuelta presencial a las aulas a partir del próximo 1° de marzo.

“El inicio de las actividades se dará en el marco de un proceso que comenzamos en octubre del año pasado, con el retorno a la presencialidad bajo protocolos de medidas de higiene y seguridad”, indicó Martín Müller, presidente del CGE.

LRA 5 Rosario

Un punto de vista sobre la intención de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias luego que sector solicitara un audiencia en rechazo a un posible aumento de las retenciones o la aplicación de cupos para la exportación de productos primarios.

LRA 1 Buenos Aires

Samid explicó cómo se podría hacer para que este producto, “llegue a los sectores de menos recursos y puedan comer churrasco o un asado”. En Radio país, remarcó que “los ganaderos deben tener un reconocimiento con el pueblo que le compro carne cuando no se la compraba nadie y todos los argentinos podríamos comer una vez a la semana un asadito”, al tiempo que subrayó: “Ahora tenemos una de las mejores carnes y por eso nos compra todo el mundo”. En tanto, destacó que el acuerdo de los cortes de carne a precios rebajados que impulsó el Gobierno nacional con frigoríficos exportadores y señaló: “Se está vendiendo carne buena”.

LV 8 Libertador

El presidente Alberto Fernández recibió a los trabajadores de la tierra, organizaciones y cooperativas. Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino, contó aspectos del encuentro, donde le expresaron al primer mandatario la situación actual del campo y el impacto de los aumentos en el sector.

“El presidente se mostró preocupado por garantizar la mesa a los argentinos”, dijo finalmente Montón.

LT 14 Paraná

El vicepresidente Primero de la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía, dijo que el campo está dispuesto a hacer un esfuerzo, pero pidió no responsabilizar a los productores por la escalada en los precios de los alimentos.

“El productor influye entre un 10 y un 15% en los precios de los alimentos, tema que es un problema de la clase política que no ha sabido resolver”, expresó el dirigente entrerriano, y luego agregó que “se nos quiere hacer culpables del aumento de los alimentos y la inflación, en tanto subió el combustible y nadie dice nada”.

LRA 1 Buenos Aires

El Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, se refirió a la ronda de reuniones que propuso el Gobierno para encontrar una solución al aumento de precios y para hablar de los salarios, de cara a las paritarias. En este sentido, el titular de dicho gremio declaró: “Nosotros aspiramos a que, si bien es importante discutirlo, no debemos agotarnos sólo en eso. Debe ser un puntapié para crear este Consejo Económico y Social”.

LRA 28 La Rioja

El ingeniero especialista en economía y comercio exterior, Miguel Ponce, informó las novedades del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los datos de la balanza comercial y el contexto en el que se encuentra el sector agro exportador nacional.

Luego, Ponce se refirió a la situación social y política interna, y finalmente explicó los vaivenes del fenómeno del dólar.

LT 11 Concepción del Uruguay

Colombo se refirió a la situación financiera de la municipalidad, al presupuesto 2021 y a las obras a realizar con recursos propios.

“Tenemos más de 300 millones de pesos en obras”, informó Colombo, indicando que dicho monto abarca las tareas en proceso de licitación, licitadas y en ejecución. En relación al Presupuesto, el secretario expresó que ”terminamos cerrando exactamente en 2.498 millones pesos para 2021, con una previsión de la inflación del 40%”.

LV 8 Libertador

A un año del colapso del puente en la ruta 40, el titular del IV Distrito de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, informó que han podido llegar a una evaluación de lo que hay que hacer.

“En el transcurso de esta semana logramos la aprobación del proyecto que realizaremos”, dijo el funcionario, y luego sostuvo que en 15 días estarán los pliegos de licitación de la obra, la cual tendrá un costo aproximado de 12 millones de pesos.

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

La vacuna, cuyo nombre es Covishield/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine-Recombinant, resulta del desarrollo del proceso productivo realizado por el Serum Institute of India en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca en el contexto de una transferencia de tecnología.

El Ministerio de Salud, siguiendo las recomendaciones de la Anmat, autorizó con carácter de emergencia la vacuna contra el coronavirus producida por el Serum Institute de la India.

LRA 29 San Luis

Cómo se lleva a cabo la campaña de vacunación contra el coronavirus en la provincia y detalles de la visita de la Secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

LRA 8 Formosa

El director de Transporte de Formosa, Pablo Córdoba, brindó detalles sobre la actualización del protocolo para los viajes dentro de la provincia, habilitados por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, presidido por el gobernador Gildo Insfrán.

LRA 1 Buenos Aires

La jefa del Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Malbrán, Elsa Baumeister, en diálogo con Encuentro Nacional, explicó qué significa la mutación de un virus, en el marco de la detección por primera vez en nuestro país de la variante de la Amazonia del coronarius, cepa que se suma a la de Río de Janeiro. En ese sentido, informó que el prestigioso instituto se avoca al estudio de las características de estas dos nuevas mutaciones, y se refirió al nuevo equipamiento adquirido y sus alcances tanto para el estudio del COVID-19 como de otras enfermedades infecciosas.

Política

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Seguridad bonaerense, desafectó de servicio a más de 400 efectivos que participaron de la rebelión policial de septiembre pasado.

En el texto, firmado por la auditora de Asuntos Internos, Lorena Rebuffo, se consigna que los efectivos cometieron gravísimas faltas administrativas al movilizarse, por ejemplo, hasta la Quinta Presidencial de Olivos, utilizando los móviles de la fuerza y durante el horario de prestación de servicio.

LRA 54 INGENIERO JACOBACCI

Detalles del operativo interministerial en la localidad de Comallo con el objetivo de acercar al Estado con la ciudadanía.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario Wainfeld se refirió a la idea de que muchos piensan que la decisiones sólo deben surgir si hay unanimidad pero la sociedades son conflictivas.

El conductor de Gente de a pie aseguró que “dentro del Frente de Todos hay algunos que dicen que el Presidente negocia demasiado y otros dicen todo lo contrario, es decir que es autoritario”.

LRA 4 Salta

El testimonio de Paredes sobre la filtración de un audio privado perteneciente al ministro de Salud, Juan José Esteban por un incidente en el hospital de Tartagal.

LRA 42 Gualeguaychú

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, conversó sobre la agenda legislativa con el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, quién opinó sobre la necesidad de evitar las elecciones internas.

En ese sentido, Giano mencionó los costos que implican los comicios y el riesgo que se desplacen 25 millones de personas para votar en dos ocasiones.

LRA 1 Buenos Aires

“Empecemos con un extra notable, Félix Díaz, recurso más que obvio en la saga de Formosa, del cual medios y dirigentes se habían olvidado. Hasta que el tipo, líder QOM solo para Clarín ya que tiene el respaldo de menos de la cuarta parte de la comunidad como para ser llamado cacique, salió para atacar al secretario de Derechos Humanos acusándolo indicando que le pidió que militara para que no vuelva Macri en 2023 a cambio de ser escuchado por el gobierno. Tipo utilitario si los hay, en plena destrucción del Estado y en medio de la crisis social que el macrismo había instalado, se lo recuerda cuando tras una reunión con Macri, declaró que los pueblos originarios no se veían afectados por la crisis porque salían a cazar”, expresó.

LRA 9 Esquel

“Llamaron pensando que tenían los votos y la bajaron porque no les alcanzaba para sacar el proyecto de zonificación”, explicó Mategna sobre la sesión extraordinaria a la cual convocó el Ejecutivo chubutense para el viernes anterior y que fue finalmente suspendida.

En esa sesión, el gobernador Mariano Arcioni planeaba que se aprobara el proyecto de zonificación minera propuesto por su gestión, el cual generó una rápida reacción de los autoconvocados por el Movimiento ´No a la Mina´ en Chubut.

LT 12 Paso de los Libres

El Concejo Deliberante de Paso de los Libres deberá tratar un proyecto del Ejecutivo local para ceder terrenos municipales, en los cuales el gobierno nacional construirá el primer complejo habitacional del PROCREAR en la ciudad, cumpliendo el sueño de la casa propia para más de 100 familias.

En tanto, Beatriz Moreyra, presidenta del Concejo Deliberante de Paso de los Libres, expresó que “esperamos que se retome la sesión del PROCREAR”.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Olmos Gaona, historiador y especialista en derecho internacional y en particular en el estudio de la deuda externa, habló con Encuentro Nacional sobre la economía ecuatoriana y luego la argentina analizando la relación con el Fondo Monetario Internacional.

Respecto de lo que está viviendo ecuador sostuvo que “el problema económico de Ecuador es la dolarización de su economía, pero hoy si al ecuatoriano le dicen que van a salir de ese sistema se horroriza porque con la economía dolarizada no hay inflación, sin embargo de a poco se debe ir saliendo de ese sistema, por el bien del país”.

LRA 15 Tucumán

“Hoy le pedimos al presidente que prorrogue la ley 26.093 (Ley de Biocombustibles) y si es que hay una nueva ley, en su primer artículo derogue a la anterior como para que nosotros nos quedemos tranquilos”, dijo Rochia Ferro además de otras compensaciones.

LRA 26 Resistencia

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Raúl Scalabrini Ortiz (CESO), divulgó un informe en el que analiza la puesta en vigencia de la Tarjeta Alimentar, al que se refirió el economista Nicolás Pertierra.

“Cuando se diseñó la tarjeta aún no teníamos la pandemia y esta asistió en todo el país a un millón y medio de personas en forma mensual, con una asistencia de cuatro mil y seis mil pesos. Hay que recordar que en 2020 el precio de los alimentos se incrementó en un 42%, y por eso desde este mes se aplicará un aumento del 50% en la Tarjeta Alimentar, cuyos topes serán de seis mil y nueve mil pesos, respectivamente”, indicó Pertierra.

Laborales

LRA 1 Buenos Aires

Carolina relató cómo fue que se convirtió en cuidadora de la primera infancia y empezó a desempeñarse en el Hogar Eva Perón en Tucumán. “Tengo 42 años y me capacité lo que más podía para tener proyectos y trabajar”, expresó. Además, señaló que con su empleo pudo comprar su propio auto y mantener su casa. “No hay que quedarse con lo que uno tiene, hay que pensar en más”, agregó.

LT 14 Paraná

La ronda de encuentros fue convocada por el gobierno nacional mediante la citación de los representantes de los trabajadores y de los empresarios para mañana, miércoles, a las 11 horas.

Sergio Palazzo, secretario General de la Asociación Bancaria, reconoció que “es importante el tema precios y salarios, pero el debate no debe agotarse allí, debe ser el puntapié inicial para tender puentes en distintos consensos que hacen a la vida diaria de los argentinos”.

Sociedad

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Seufferheld, Director Nacional del Servicio Nacional del Manejo del Fuego sobre el incendio forestal en El Bolsón: “Hemos podido frenar el avance de las llamas hacia las zonas pobladas y cerramos el primer día en el que el fuego no ha ganado más terreno de las 7 mil hectáreas que se han quemado hasta el momento”.

LRA 19 Puerto Iguazú

La historia del guía turístico que hoy cumplió 50 años bajo ese rol en el Parque Nacional Iguazú y que recibirá una distinción por tal logro.

LRA 25 Tartagal

El relato de la primera médica wichí que se graduó en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, en Cuba. Su infancia, anécdotas, desafíos y detalles de su trabajo.

LRA 17 Zapala

“A partir de la venta por internet de vehículos, desde el engaño, los delincuentes obtienen contraseñas y formas de manipular la cuenta de la víctima a gusto y placer”, dijo Huanque.

LRA 3 Santa Rosa

El titular del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano, anunció el trabajo que realizan en la institución para adquirir diez hectáreas en Santa Rosa, asegurando que las casas que se construirán con financiamiento de Nación tendrán características técnicas más avanzadas que las convencionales.

LRA 21 Santiago del Estero

Estadísticas sobre los últimos meses, con la flexibilización de medidas de transporte durante la pandemia de coronavirus, con números que se incrementaron sobre los accidentes de tránsito.

LT 14 Paraná

La obra literaria ´Amparos de Salud en Entre Ríos, Derecho a la Salud y su Tutela Judicial´, muestra diversos casos de amparos de salud en el territorio provincial. Se trata de una obra voluminosa, con autores y magistrados de distintas instancias que condensa amparos, “el cual es un proceso judicial urgente que se resuelve en pocos días”, explicó Ramiro Pereira, abogado de Paraná y uno de los autores del trabajo.

En este sentido, Pereira indicó que “es muy importante que la abogacía entrerriana defienda a los ciudadanos para que haya una política de salud, y también más eficiencia y eficacia en materia de prestaciones”.

LU 4 Patagonia

Teresa Traba es una referente de “Una Sonrisa en tu Cabeza”, un grupo de mujeres que realiza pelucas de cabello natural para los pacientes oncológicos de Comodoro y Rada Tilly de manera gratuita.

“Este grupo comenzó en 2016 con Andrea Muñoz, y con el correr del tiempo fuimos sumando otras técnicas más rápidas que dan menos trabajo y facilitan la tarea ante la gran demanda de pelucas. En febrero, el Hospital local comenzó a trabajar con oncopediatría y empezamos a realizar pelucas también para niños”, explicó Teresa.

LRA 27 Catamarca

El uso de cannabis medicinal está aprobado por ley en nuestro país, aunque la producción y el acceso de quienes lo requieren, no es simple. Debido a esto, el gobierno nacional presentó una iniciativa para regular este aspecto.

“Hemos trabajado mucho para que salga una nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal. Ahora tenemos que trabajar en el acceso, porque a pesar de que está vigente la ley, muchas familias que necesitan el tratamiento se ven imposibilitadas de conseguir fácilmente esta sustancia legal”, sostuvo la diputada Carolina Gaillard, quien luego se refirió a se refirió al proyecto que presentará en el futuro inmediato, el cual pondrá el foco en que el Estado sea el encargado de regular la producción del cannabis.

LT 12 Paso de los Libres

La Campaña Estrellas Amarillas, la cual está conformada por los integrantes de la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel, tiene como objetivo la concientización que evite el consumo de alcohol antes de conducir.

“Lo que estamos realizando ahora es una campaña de cuidado. Queremos que todos entiendan lo que significa tomar alcohol al manejar para que sean conscientes del daño que le ocasionan a otra familias”, informó Alejandra Velozo, integrante de Estrellas Amarillas.

LRA 28 La Rioja

Lo confirmó la secretaria de Transporte provincial, Alcira Brizuela, quien detalló los recorridos de los colectivos, y luego se refirió al boleto estudiantil gratuito, que aún está en etapa de inscripción.

Géneros

LT 14 Paraná

Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de Violencia de Género, resaltó la importancia de la elaboración de guías, materiales y talleres para que los municipios puedan trabajar en materia de prevención.

“El objetivo de la Campaña Argentina Unida contra las Violencias de Género es dar elementos para que se reproduzcan políticas de prevención, ya que en esa materia había una carencia de políticas públicas enorme”, inició Malacalza.

LRA 14 Santa Fe

La historia de la titular del CAPA, que cuenta con 65 años de vida, y que propone nuevas instancias de capacitación y formación que se han planificado para 2021.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

Desde el 1° de febrero Gastón Pauls está al frente de Seres libres, un nuevo ciclo que se emite todos los lunes a las 22 horas en Crónica TV donde realiza entrevistas a personas que sufrieron de adicción a las drogas. En el programa Ahí vamos, el conductor y actor explicó la importancia de tratar esta problemática en la televisión y resaltó que ya recibieron más de 12 mil mensajes del público, al tiempo que expresó: “Si le cambia la vida a una persona, algo de este programa está cumplido”.

LRA 24 Río Grande

Adelanto del show que se realizará el próximo sábado donde el folklore y la danza le darán vida a muchas leyendas y tradiciones de Santiago del Estero.

LRA 1 Buenos Aires

“La pandemia demostró que tenemos que imaginar todos los días los cambios que la naturaleza está haciendo y nos demostró que podemos no saber nada de la vida”, dijo la Tana.

Rinaldi se presentará el 13 de febrero a las 21:00 en el Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857), donde ofrecerá dos conciertos presenciales.

LRA 1 Buenos Aires

A través de una minuciosa descripción, Pacho O’Donell repasa todos los hechos ocasionados por la Constitución de 1826, o también conocida como la Constitución de Rivadavia.

Fue durante el periodo de las guerras civiles. La constitución establecía un régimen unitario, tanto que los gobernadores de las provincias eran designados por el presidente.

Una constitución elitista, ya que prohibía el voto a los sectores populares. La misma reavivó la guerra civil, ya que fue rechazada airadamente por las provincias, y provocó la creación de la liga provincial, en mayo de 1827, dónde de 11 de las 14 provincias estuvieron en contra de ella.

En conjunto, las 11 provincias rechazaron la constitución, destruyeron las autoridades nacionales y llamaron a un nuevo congreso cuyo único objeto era reconstruir el país bajo la forma de Gobierno Federal.

LRA 1 Buenos Aires

El cordobés nació en 1977 y desde hace varios años, es uno de los cuentistas más destacados de la Argentina, con libros como “222 patitos”, “La hora de los monos” y “Un cementerio perfecto”.

El año pasado, la primera novela de Falco resultó finalista del prestigioso premio Anagrama y el boca a boca la llevó a ser no solo un éxito de crítica, sino también de ventas. En “Los llanos”, un narrador en primera persona que se llama como el autor y es escritor igual que Falco, se muda al campo luego de una ruptura amorosa y encara un proyecto a futuro que también convoca a la memoria de una infancia: una huerta.

El duelo por el final del amor, además, remueve otros duelos y otras pérdidas y provoca un bloqueo en el protagonista, que no encuentra la manera de volver a escribir. La naturaleza entonces, con sus propias reglas vitales, se convierte en el espacio que le permite aislarse y a la vez concentrar atención, amorosidad y expectativas.

LRA 1 Buenos Aires

La compositora, guitarrista e intérprete de filin cubano Marta Valdés es, sin duda, una de las figuras más relevantes de la música de la Isla. Pronta a cumplir 87 años, sigue activando y aportando brisita fresca a la cultura de su país. Innovadora del bolero con su filin y autora de innumerables canciones, algunas conocidas a través de Bola de Nieve, Elena Burke, Omara Portuondo, Martirio o Pablo Milanés…

La creación bolerística de Marta refleja un trabajo minucioso que le permitió viajar con el tiempo. Son varias las generaciones que la cantan con respeto, amando sus difíciles armonías y su logadísimo replanteo de la poesía amorosa en la canción.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

El plantel de Defensores de Pronunciamiento ya está en Buenos Aires, donde este miércoles jugará ante River Plate el partido más importante de su historia, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.

Por Radio Nacional el mediocampista Johan Laureiro contó su historia. “Por la mañana trabajo en un kiosco que vende fiambres y a la tarde entreno. Es un premio a tanto esfuerzo” Soy hincha de River, jugué dos veces en el monumental con la reserva de Colón. Durante la cuarentena, me puse junto con mi novia un kiosco en el que vendo fiambres, entre otras cosas. Con eso pasamos durante este tiempo y así seguimos”, agregó el futbolista de 27 años. “Soñaba jugar contra River en un torneo oficial”, destacó.

Humor

El ingeniero nunca descansa…

Don Jacobo fue al banco del que es cliente hace más de 40 años y pidió un préstamo de mil pesos. Se lo otorgaron de inmediato, pero insistió en dejar su auto como garantía. El gerente le dijo que no hacía falta, pero ante la insistencia accedió.

Don Jacobo volvió a su casa contentísimo: “Vieja nos ahorramos el viaje, porque el gerente va para Miramar y encima conseguí cochera por mil pesos por dos meses. Y encima, lo pago en cuotas…”.

CHOCOLATE

Bienvenides a Peroncho Nacional, la noticia como comedia…

Las manifestaciones del presidente Alberto Fernández sobre la posibilidad de analizar la chance de reflexionar sobre la oportunidad de examinar la contingencia para estudiar la eventualidad de averiguar sobre la ocasión de considerar las circunstancias de una probable suba de retenciones en caso de que los productores no comprendieran la situación de los precios, puso al campo ultra opositor a operar una desestabilización como si esas retenciones ya fueran una realidad. O sea el escenario es igual al que habría con esas retenciones, pero sin la plata de las retenciones. Es menos negocio que editarle un libro a Patricia Bullrich.

El Gobierno sigue buscando consensos, pero consenso viene del latín: se forma con el prefijo con, que significa juntos, todos, y la palabra sensus, que significa sentido. O sea, consenso viene del latín “los que se robaron la Patria y se hacen los dueños de la tierra no quieren diálogo y coso”.

La Mesa de Enlace emitió un comunicado virulento en el que avisó que se puede “desatar un nuevo conflicto” si el Estado va por retenciones. ¿Nuevo? O sea el que hay ahora es “usado”?

Por otro lado, en los grupos de whatsapp de productores vinculados al PRO, parece que hubo cataratas de descalificaciones al Ejecutivo, reclamando devaluación y llamando “a no sembrar por un año”. Si no siembran no liquidan, pero nos liquidan.

En ese contexto, Alberto Fernández recibirá mañana en la Casa de Gobierno a los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. Los de la Mesa preguntaron si a pesar de la invitación ellos podían sacarse las ganas y entrar a la Casa de Gobierno “por la fuerza”.

-Dale Alberto, dejame simular un golpe… extraño esa sensación!

A la reunión prevista para las 15.30 están convocados los dirigentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA). La reunión parece un eslogan macrista: pobreza cero.

De todas formas, la Mesa de Enlace tiene también sus internas. Así como el Gobierno sufre las fracturas por el peronómetro, el frente agrario está dividido entre negociadores y ultras: aplican el Garcómetro.

Por ejemplo, las entidades de la Mesa de Enlace reclaman una audiencia con Fernández con métodos de presión extremos; mientras que los exportadores de cereales con el Consejo Agroindustrial a la cabeza obtuvieron resultados y se evitaron retenciones mediante un pacto de exportaciones y mercado interno de los aceites, alcanzado en una mesa política con el Gobierno. Es que es más fácil cuando el diálogo está aceitado… y cuando una de las partes no quiere derrocar a la otra parte.

Soy Emanuel Rodríguez, me encontrás en Peroncho.ar, desde Córdoba para Radio Nacional, la radio pública.