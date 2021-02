“El FMI no sólo no cambió sino que aplica las mismas recetas de siempre”

Alejandro Olmos Gaona, historiador y especialista en derecho internacional y en particular en el estudio de la deuda externa, habló con Encuentro Nacional sobre la economía ecuatoriana y luego la argentina analizando la relación con el Fondo Monetario Internacional.

Respecto de lo que está viviendo ecuador sostuvo que “el problema económico de Ecuador es la dolarización de su economía, pero hoy si al ecuatoriano le dicen que van a salir de ese sistema se horroriza porque con la economía dolarizada no hay inflación, sin embargo de a poco se debe ir saliendo de ese sistema, por el bien del país”.

Respecto de las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, Olmos Gaona fue contundente

“El Fondo no sólo no cambió sino que aplica las mismas políticas de siempre, incluso en la pandemia”.

El especialista dijo estar convencido de que si no hubiera estado Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, el Fondo no habría otorgado el millonario préstamos a nuestro país por dos motivos muy importantes.

“Primero que ese préstamo se otorgó sabiendo que no se iba a poder pagar y segundo que por la reglamentación interna que tiene el organismo, está obligado a suspender la entrega de fondos y a denunciar cuando ve que hay fuga de capitales en un país deudor; y en este caso no sólo no lo hizo sino que tampoco sancionó al gobierno argentino, cosa que debió haber hecho”.