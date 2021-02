Resnik: “El gran éxito de la pandemia ha sido el desarrollo de las vacunas”

Desde Estados Unidos, el biólogo molecular argentino Ernesto Resnik, analizó la situación epidemiológica a nivel mundial y habló de la campaña de inmunización.

El especialista aseguró que en el país norteamericano está “retrasado” en cuanto a las aplicaciones. Sin embargo, declaró: “El gran éxito de la pandemia ha sido el desarrollo de las vacunas”.

“Está más bajo el nivel que la primera ola, en estos momentos está en baja el virus en todo el mundo, pero no está eliminado”, dijo Resnik. También se refirió al desempeño de la Organización Mundial de la Salud: “La pandemia circuló por el mundo por el costado de la OMS, no tuvo el rol que debía. Uno espera que sean lentos, pero no me esperaba que cumpliera un rol tan pequeño”.

Por otra parte, habló del regreso a las escuelas en este contexto: “Creo que la experiencia del mundo está clarísima, se dijeron cosas falaces como el Gobierno de la Ciudad: los niños contagian. El colegio es un lugar de intercambio del virus, esa es la preocupación mayor”.