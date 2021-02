Pedro Peretti: “No corresponde que la Mesa de Enlace amenace con paros”

El presidente Alberto Fernández recibirá mañana en la Casa de Gobierno a la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, luego que este sector solicitara una audiencia en rechazo de un posible aumento de las retenciones o la aplicación de cupos para la exportación de productos primarios. Prevista para las 15.30, en la reunión participarán dirigentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina.

En este marco, Nacional Rosario conversó con el ex director de Federación Agraria Pedro Peretti, quien opinó: “El gobierno en ningún momento amenazó, está abierta la negociación. Lo que hace la Mesa de Enlace amenazando paros no corresponde. Evidentemente acá hay gente que está jugando a la política, no a resolver los problemas”. “Sobre los precios, hay que hablar de la producción primaria —continuó en Buen Día Susana (7 a 9 h)—. Y hay dos componentes que se están escapando, los monopolios que dominan el 80 por ciento de la economía y tampoco se está discutiendo a las exportadoras y la irracionalidad logística que tiene el país”.