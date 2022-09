Diario de Radio Nacional 8/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - SIN LA PRESENCIA DE LA OPOSICION: El Senado aprobó una declaración de repudio al ataque contra Cristina

LRA 1 Buenos Aires - CANCILLERIA ARGENTINA: El Gobierno expresó su pesar por el fallecimiento de la reina británica

LRA 1 Buenos Aires - LO ADELANTO GABRIELA CERRUTI: El Presidente invitó a su gabinete a participar de la misa en Luján

LRA 1 Buenos Aires - En las aulas: Sileoni defendió que se hable del atentado a Cristina Fernández

LRA 1 Buenos Aires - Cámara de Diputados santafesina: Analizan la expulsión de Amalia Granata

LRA 1 Buenos Aires - LEONARDO BOTO: Invita a una "Misa por la Paz y la Fraternidad" en la basílica

Nacional Rock - JORGE ALEMAN: "El neoliberalismo no se legitima en las instituciones democráticas”

LRA 1 Buenos Aires - “El poder de las palabras”: Mariano Sigman presentó su nuevo libro

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS RAIMUNDI: "Recibimos un apoyo muy grande"

LRA 7 Córdoba - LITO NEBBIA: "Lo que pasó con Cristina retrasa y nos desune totalmente como país"

LRA 7 Córdoba - RICARDO RAGENDORFER: "Este hecho necesita ser resuelto imperiosamente"

LRA 1 Buenos Aires - Pedido a Alberto Fernández a China: Argentina solicitó el ingreso a los BRICS

LRA 27 Catamarca - Aumentos para los trabajadores registrados: ANSES Catamarca recibirá 380 millones de pesos en Asignaciones Universales por Hijo

LT 14 Paraná - Gestión: Bordet propuso afianzar la Región Centro para promover el desarrollo

LRA 42 Gualeguaychú - FLOR MINICI: "El atentado amenaza el consenso democrático de nuestro país"

LRA 3 Santa Rosa - ROBERTO ROBLEDO: “Se calcula que se contratará a 1.200 trabajadores pampeanos"

LRA 6 Mendoza Quino - Proyecto de reforma judicial: Pérez Hualde fue durísimo con el proyecto de Suárez sobre la Corte

LV 8 Libertador - ELENA QUINTERO: Duras críticas al pedido de reforma de la Suprema Corte en Mendoza

LRA 13 Bahía Blanca - Declaran inconstitucional: Reconocimiento facial en Ciudad de Buenos Aires

LRA 26 Resistencia - FERNANDA MOLFINO: “Sonia continúa buscando a su nieto”

LRA 1 Buenos Aires - CORTES DE RUTA Y AUTOEVACUADOS: Hay tres focos activos de fuego y la situación es muy delicada en Córdoba

LRA 19 Puerto Iguazú - SANDRA GIMENEZ: Quiere ser gobernadora

LRA 17 Zapala - SOLEDAD SALABURU: Proponen la creación del programa Neuquén Trabaja

LRA 43 Neuquén - DANIEL SANTORO: "El peronismo tiene el enorme capital de la misericordia"

LRA 54 Ing. Jacobacci - SUSANA CASTILLO: "El atentado a Cristina puede considerarse un femicidio político"

LRA 53 San Martín de los Andes - ASUNCION MIRAS TRABALON: Denunciaron penalmente al diputado neuquino Francisco Sánchez

LRA 30 Bariloche - DEOLINDA CARRIZO: "Nos persiguen y criminalizan por defender los derechos del campesinado"

LRA 22 Jujuy - LEILA CHAER: "Esta situación nos angustia y nos preocupa"

LRA 6 Mendoza Quino - OMAR PALERMO: "Se pone en riesgo la institucionalidad del sistema de justicia de Mendoza"

LRA 6 Mendoza Quino - Proyecto de reforma judicial: Aseguran que Suárez quiere "cooptar" la Corte

LRA 1 Buenos Aires - Elecciones bolivianas 2019: Críticas hacia Almagro

LT 12 Paso de los Libres - HENRY FICK: “El voto joven es un paso de ampliación a los derechos”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Senado aprobó este mediodía un proyecto de declaración en el que repudia de manera enérgica el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre cuando un hombre le apuntó con un arma de fuego en momentos en que saludaba a seguidores en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

Sin la presencia de la oposición y con 37 senadores del oficialismo y aliados provinciales en sus bancas, la Cámara alta votó un texto consensuado entre dos iniciativas presentadas por legisladoras oficialistas en las que además se reclama el "pronto esclarecimiento" del intento de magnicidio y se pronuncia a favor de "la paz social".

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno argentino expresó su "pesar" por el fallecimiento de la monarca Isabel II del Reino Unido y ofreció su acompañamiento al pueblo británico y a la familia real en "este momento de dolor".

Así lo manifestó el Gobierno de Alberto Fernández a través de un mensaje en Twitter de la Cancillería argentina.

"Isabel Alejandra María Windsor (1926-2022), Reina del Reino Unido bajo el nombre de Isabel II desde 1952. El Gobierno de la República Argentina expresa su pesar por su fallecimiento y acompaña al pueblo británico y a su familia en este momento de dolor", señala el tuit de la cartera encabezada por el canciller Santiago Cafiero.

LRA 1 Buenos Aires

Mientras avanza la investigación, fuentes judiciales detallaron que a los dos se les imputó textualmente "haber intentado dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -Vicepresidenta de la nación y Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos".

"Dicha conducta tuvo lugar el 01/09/22 siendo aproximadamente las 21.00 horas en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente frente al catastro 1409 de la primera de las arterias mencionadas cuando la Vicepresidenta se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar", continúa la imputación.

La jueza María Eugenia Capuchetti les achacó haber actuado "aprovechando el estado de indefensión" de la expresidenta "generado por la multitud".

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia afirmó que el Gobierno nacional "está atento a la investigación" judicial que se sigue por el ataque que sufrió el jueves pasado Cristina Kirchner. "Estamos a una semana del atentado contra la Vicepresidenta que cambió sin duda un montón de cosas, entre ellas la agenda", dijo.

“Alberto Fernández considera que tenemos que construir una Argentina de diálogo, al haber cruzado el límite, nos obliga a replantearnos cuál es nuestro pacto democrático. Sabemos lo que le costó al país recuperar la democracia”, declaró en conferencia de prensa Gabriela Cerruti.

Además, expresó que el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, está hablando con referentes de la oposición “para consolidar una Argentina en paz y democrática”.

Con respecto a la misa convocada para el sábado por la intendencia de Luján en el santuario de Nuestra Señora de Luján, Cerruti adelantó que el mandatario “invitó a todo su gabinete” y en las próximas horas él decidirá su asistencia.

LRA 1 Buenos Aires

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, negó que exista un "adoctrinamiento" en las escuelas bonaerenses a la hora de reflexionar en torno al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y expuso que, "como no es un hecho menor, corresponde llevarlo a las aulas", un espacio donde "tiene que circular la palabra".

"No hay ningún adoctrinamiento en ese cuadernillo. Está en el marco de la democracia y en la lucha contra cualquier discurso de odio", expresó.

"Lo que ocurrió el 1 de septiembre es un hecho gravísimo, la sociedad rozó un límite y para algunos es un hecho delictivo menor. La escuela es un sitio de paz y donde no hay odio", destacó.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados comenzará a tratar hoy la situación de la diputada antiderechos Amalia Granata ante dos iniciativas del Frente de Todos para expulsarla de su banca por su “discurso antidemocrático y de odio” que vulnera “los principios elementales del estado de derecho”.

Al mismo tiempo, mujeres de decenas de organizaciones feministas y de diferentes partidos y agrupaciones políticas firmaron un comunicado que repudia las amenazas de Granata hacia las y los legisladores.

La militante de Bases socialistas e integrante de Mujeres por la Paridad Vanesa Oddi manifestó que la actitud de Granata es inadmisible.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Luján convocó a "todas las fuerzas políticas y sus representantes" a participar de la denominada "Misa por la Paz y la Fraternidad de los Argentinos", que se realizará el próximo sábado en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Leonardo Boto repudió el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández y afirmó que "se llegó a un límite que no se puede superar". "Hay que intentar hacer lago y evitar la escalada de violencia", agregó.

La propuesta del jefe comunal se enmarca en la Carta a los Obispos recientemente publicada por la Conferencia Episcopal Argentina, que convocó a unirse en oración "por la paz en Argentina”, en el contexto de la colecta nacional Más x Menos y tras el atentado a Cristina Fernández.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Jorge Alemán, para analizar la coyuntura argentina actual. Alemán planteó que la derecha mantiene el mismo discurso, a pesar del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, y agregó: “Es una práctica en la que están enrolados hace tiempo que consiste en arrebatarle la dignidad humana a la vicepresidenta”.

Sobre la convivencia democrática, Alemán advierte: “Ya no hay una dialéctica entre oposición y adversarios, eso se rompió. No hay condiciones para un diálogo”. El psicoanalista se preguntó por qué el odio tiene tanta facilidad para infiltrarse en las vidas y que alcance a tantos seres, y denunció: “El neoliberalismo no se legitima en las instituciones democráticas”.

LRA 1 Buenos Aires

El neurocientífico pasó por el estudio de Radio Nacional para hablar de su último libro “El poder de las palabras” donde aborda los estigmas y las formas de repensar los comportamientos y los pensamientos a través de la conversación. “En cualquier momento de la vida se pueden mejorar las cosas, pero eso es un tema y otra cuestión es que uno pueda llegar a cosas imposibles”, reflexionó.

“Vivimos llenos de estigmas que nos implanta la sociedad, queda una sentencia grabada y queda como una cárcel”, expresó Mariano Sigman y agregó: “Tenemos muy pocas palabras para todo lo que nos pasa. Vivimos en un juego con bloques rudimentarios”.

LRA 1 Buenos Aires

La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó de manera unánime el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández este jueves a la noche frente a su domicilio. El embajador argentino ante OEA afirmó que "las imágenes del atentado a Cristina conmovieron a los distintos países".

Carlos Raimundi subrayó que "hubo una condena unánime a este tipo de salida política violenta" y resaltó: "Recibimos una solidaridad y un apoyo muy grande".

Tras expresar que vinculó el ataque a la vicepresidenta "a los contextos de odio", sostuvo que "ciertos sectores de medios de comunicación, judiciales y de la oposición política quieren volver a la situación preatentado".

LRA 7 Córdoba

Nebbia estuvo en Radio Nacional Córdoba, en el marco del inicio de la gira denominada ´Sólo Se Trata De Vivir. 40 Años´, de los 20 años del programa ´Mamá Rock´ y de los 65 años de Radio Nacional Córdoba.

En su participación, Lito habló sobre lo ocurrido con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, diciendo: “Me da mucha pena lo qué paso con Cristina, sé que retrasa al país y nos desune totalmente”.

LRA 7 Córdoba

En relación al tema, Ragendorfer señaló: "Hay que determinar y esclarecer este hecho no solamente a los efectos hacer justicia, sino también para evitar a futuro hechos ominosos en el país. Por eso esto necesita ser resuelto imperiosamente”.

LRA 1 Buenos Aires

Comenzó en Xiamen, ciudad portuaria de la provincia oriental china de Fujian, un foro del BRICS centrado en la profundización de las asociaciones para una nueva revolución industrial y la promoción del desarrollo sostenible común.

El foro atrajo a participantes de varios países y organizaciones internacionales, como Sudáfrica, Rusia, Emiratos Arabes Unidos y Argentina.

Los participantes consideran que el mecanismo de cooperación de los BRICS ha inyectado un verdadero impulso al desarrollo de los países implicados.

LRA 27 Catamarca

Al respecto, Enzo Carrizo, titular de la UDAI Catamarca, valoró el aumento anunciado para las Asignaciones Universales por Hijo, diciendo: “Hasta la fecha, los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia venían percibiendo por las Asignaciones Universales 10 mil pesos, pero a partir de septiembre pasan a 20 mil por hijo. En Catamarca esto significa alrededor de 380 millones de pesos de inversión de la ANSES”.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, junto a sus pares de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti, coincidieron en la necesidad de afianzar la Región Centro para impulsar el desarrollo productivo y científico, el comercio exterior y la generación de trabajo en las tres provincias.

El mandatario entrerriano hizo uso de la palabra durante el acto que se desarrolló en el Centro Cívico de la capital cordobesa y destacó la importancia de las actas que suscribió con Schiaretti y Perotti en torno a temas de la agenda productiva y de desarrollo.

LRA 42 Gualeguaychú

Minici contextualizó el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, analizó el escenario político y agregó: “La amenaza a Cristina no empieza con el atentado, sino con una larga persecución que lleva años hacia el conjunto del espacio político que ella representa”.

LRA 3 Santa Rosa

Robledo, secretario General de la UOCRA La Pampa, dijo que se calcula que en total se contratará a 1.200 trabajadores pampeanos para la construcción del gasoducto ´Néstor Kirchner´ en la provincia, tras lo cual añadió: “El intendente de Acha, Abel Sabarots, nos entregó unos 200 currículums y nosotros cargamos los datos para que luego sea la empresa la que se comunique con quien considera puede estar apto para esos trabajos”.

LRA 6 Mendoza Quino

El doctor Alejandro Pérez Hualde, ex magistrado de la Suprema Corte, analizó el proyecto presentado por el oficialismo provincial para eliminar el sistema de salas del máximo tribunal. expresando: "Toda la vida hubo dos salas y se han dividido las acciones de inconstitucionalidad y las procesales administrativas. Me parece bien que se haga un sorteo verificable entre salas, pero una cosa es sortear las salas y otra eliminarlas".

LV 8 Libertador

La abogada Elena Quintero habló acerca del proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la Suprema Corte de Justicia en Mendoza, afirmando: "Lo intentan una vez más porque ya lo hizo el ex gobernador Cornejo, pero ahora tienen la mayoría en la Legislatura. Esto es prueba del absolutismo del gobierno. Ellos hablan de dos salas de la Corte, y tiene tres. La tercera es la que trata todos los temas internos del Poder judicial, y lo que van a hacer es acallar a las minorías y dejar el Poder Judicial totalmente cooptado".

LRA 13 Bahía Blanca

El abogado del equipo de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Tomás Griffa, advirtió sobre las deficiencias del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) implementado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La jueza en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, Amanda Liberatori, declaró la inconstitucionalidad del sistema. Según el fallo, el Gobierno de CABA utilizó el sistema “sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes de esa ciudad”.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Molfino señaló: “Sonia Torres es la máxima referente de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba y a los 92 años sigue buscando a su nieto, nacido durante el secuestro de su hija Silvina ni bien sucedido el golpe de Estado de marzo de 1976. Hoy ese nieto tendría 46 años, y su abuela asegura que ´no me voy a ir a vivir a las estrellas hasta que no encuentre mi nieto. Esa es la promesa que le hice a mi hija´”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 7 Córdoba, el periodista Nicolás Fassi actualizó el estado de situación que describió como "muy grave" sobre, al menos, tres focos ígneos que se mantienen en distintos sectores de la provincia mientras que varias dotaciones de bomberos trabajan para combatirlos, evitar que se propaguen y lleguen a las viviendas. En este contexto, el Gobierno provincial activó un Fondo de Desastre para asistir a damnificados por los incendios, implementado con un subsidio destinado a la reparación de daños muebles e inmuebles ocasionados por eventos climáticos.

Política | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

La ex vicegobernadora manifestó sus intenciones de ser candidata a gobernadora en Misiones por el Frente Renovador de la Concordia Social que gobierna la provincia desde hace más de 20 años y siempre tuvo candidatos varones.

LRA 17 Zapala

Presentaron un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local Neuquén Trabaja. El objetivo es que sea un programa único a nivel provincial, para evitar la entrega discrecional de ayudas sociales a quienes no tienen empleo.

LRA 43 Neuquén

Daniel Santoro se refirió al intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y el posterior tratamiento mediático del tema. "El peronismo siempre se especializó por recibir descargas de odio y violencia inusitadas", dijo el artista.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La docente se refirió al atentado fallido contra Cristina Fernández de Kirchner. “Además de magnicidio puede considerarse un femicidio político. Es un intento de disciplinamiento no sólo a la dirigencia sino a las mujeres que luchan en la arena política", señaló Castillo.

LRA 53 San Martín de los Andes

La denuncia penal fue presentada por la delegada regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Asunción Miras Trabalón, y Rodolfo Canini, ex legislador. La presentación asegura que Sánchez incitó a la violencia por haber solicitado la pena de muerte para la vicepresidenta de la Nación.

LRA 30 Bariloche

La Justicia de Santiago del Estero ordenó la detención de Deolinda Carrizo, referente de comunidades originarias, quien interviene en un reclamo contra un desalojo. “Estamos fuertes, viendo cómo la Justicia pretende criminalizar esta lucha que tiene historia”, dijo la funiconaria.

LRA 22 Jujuy

Sobre el atentado que sufrió la vicepresidenta, Chaer indicó: "Viví muy de cerca este tiempo, pero lo que sentí yo lo sintieron millones de argentinos al ver esas imágenes que nos angustiaron y nos preocuparon mucho. Hemos llegado a limites impensados que nos exige a la dirigencia una madurez que, claramente, no vemos”.

LRA 6 Mendoza Quino

Palermo, integrante de la Suprema Corte de Justicia, analizó el proyecto del gobernador Rodolfo Suárez que apunta a la eliminación de salas del máximo tribunal, señalando: “Se trata de una banalización del pleno de la Corte para resolver casos importantes", y luego agregó: “El proyecto pretende imponer una mayoría hegemónica dentro del tribunal, poniendo en tela de juicio la institucionalidad del sistema de justicia de Mendoza y su independencia".

LRA 6 Mendoza Quino

Pedro Serra, senador del Frente de Todos, hizo referencia al proyecto del gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, para reemplazar el sistema de salas por un tribunal colegiado, expresando: “La intención es cooptar la justicia, ya que el Gobierno de Mendoza en este momento maneja todos los organismos de control que existen en la provincia, pero el único que le quedaba era la Suprema Corte".

LRA 1 Buenos Aires

Los representantes de Bolivia, México y Argentina cuestionaron al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante la realización del consejo permanente por la auditoría que realizó durante las elecciones bolivianas de 2019.

"Nos preguntamos insistentemente si podamos dar vuelta la hoja (…) La respuesta es que no podemos dejar pendiente un tema de semejante actitud (…) hemos solicitado, señora presidenta y señor Almagro, la información referente a ese proceso electoral (…) Pero no nos han dado respuesta a controvertido accionar de la secretaria general de la OEA (…) estamos hablando de la primera vez que en 75 años de la OEA un hecho concreto realizado por la secretaría ha ocasionado en 12 horas un quiebre institucional en una democracia", afirmó el embajador de Bolivia, Héctor Arce Zaconeta.

Almagro decidió tomar la palabra durante la sesión, y señaló que el discurso de Arce Zaconeta es "falso de toda falsedad".

LT 12 Paso de los Libres

Fick comentó que en la sesión de la Cámara de Diputados se tratará el proyecto que faculta a los jóvenes correntinos de 16 a 18 años para que puedan elegir a sus representantes, hecho que fue remitido por el Senado tras el cambio sustancial introducido frente a la norma nacional, la cual permite votar a las personas mayores de 16 años, pero sin ser este un acto obligatorio.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Banco Mundial confirmó que en los próximos seis meses la Argentina recibirá un préstamo de US$900 millones, que se sumarán a otros US$1.100 millones que ya aprobó para el corriente año, tras la reunión que mantuvieron en Washington el ministro de Economía, Sergio Massa, y el Director Gerente de Operaciones de la entidad, Axel van Trotsenburg.

Durante el encuentro, Massa presentó el programa que está implementando el Gobierno para construir reservas internacionales y estabilizar las condiciones macroeconómicas en Argentina, mientras que van Trotsenburg reconoció "la importancia de tales esfuerzos", según un comunicado del Banco Mundial.

LRA 6 Mendoza Quino

Organizaciones de agricultores familiares e independientes se concentraron en la explanada de Casa de Gobierno de Mendoza para realizar un "verdurazo" ante la falta de políticas y medidas destinadas al sector.

Durante la mañana de hoy se regalaron diez mil kilos de verduras y frutas de estación en reclamo a un cúmulo de demandas que encabeza el espacio.

LRA 1 Buenos Aires

El nivel de actividad industrial creció 5,1% en julio en relación con igual mes del año pasado, mientras la construcción avanzó 5,2%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Respecto al mes previo, la producción fabril marcó una merma de 1,2%; en tanto la construcción subió 2,2%, detalló el organismo.

Según el informe del Indec, en julio quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera relevadas presentaron subas en el cotejo interanual.

En orden de su incidencia en el nivel general, se registraron incrementos en “Maquinaria y equipo”, con una mejora de 21,1%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 21,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 15,6%.

LRA 1 Buenos Aires

El integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó las medidas del ministro de Economía Sergio Massa y su viaje a Estados Unidos.

"Después de mucha turbulencia se tomaron medidas que están dando resultados. Tanto la gira de Massa como el dólar soja tienen un impacto positivo, había que hacer algo y se está logrando. Hay mejores expectativas del mercado", destacó Martín Epstein.

"No veo un escenario devaluatorio, porque no resuelve nada. Eso implicaría una mayor inflación y no hay una búsqueda de resolver los problemas por esa vía. Una devolución golpearía más a los sectores más humildes", dijo el economista.

LRA 1 Buenos Aires

La analista económica y directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó el panorama económico y la falta de dólares en el país.

Julia Strada aseguró que "las reservas son muy bajas y eso nos llevó a quedarnos sin dólares por eso los especuladores tienen mayor poder relativo".

"Cristina fue premonitoria sobre el problema de la falta de dólares. El objetivo es llegar a fin de año sin tener la soga al cuello. La macroeconomía y la economía real andan muy bien, hay una estacionalidad en los dólares. La escases de divisas no logra ser controlada con las otras fuentes", expresó.

LT 14 Paraná

El servicio de tren de carga internacional entre la Argentina y Paraguay, perteneciente a la línea Urquiza, volvió a funcionar tras estar suspendido por siete años.

Luego de esto, Mario Arellano, gerente de la línea Urquiza de Trenes Argentinos Cargas, dijo: “Tuvimos una jornada de mucho entusiasmo y alegría, ya que después de siete años tenemos un contacto logístico entre Paraguay y Argentina, nuevamente”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno bonaerense dispuso una suba salarial en septiembre para alcanzar, en promedio, 25% de aumento este mes para todos los regímenes de la administración pública provincial que se agrega a los incrementos que ya se hicieron efectivos en marzo, mayo y julio. El Secretario General de ATE de la provincia de Buenos Aires y de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires valoró “el esfuerzo del gobierno provincial” y reclamó de manera urgente “control de precios por parte de la Nación para frenar la suba de precios”.

Oscar de Isasi remarcó que “nuestro objetivo es recuperar el poder adquisitivo que fue seriamente lesionado durante el gobierno de María Eugenia Vidal y la pandemia y que aún no se ha resuelto” pero advirtió que “los formados de precios hacen compleja esta posibilidad”.

Consideró imprescindible que, sumado al esfuerzo que está haciendo el gobierno bonaerense, Nación implemente un “efectivo control de precios para que cada aumento salarial, en lugar de depreciarse con el aumento de precios, sirva para recuperar realmente el poder adquisitivo”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Se presentó la 36a edición de la Feria del Libro Córdoba con la presencia de autoridades locales y sus curadores. La Feria comenzará el próximo 29 de septiembre y se extenderá hasta el 10 de octubre en más de 30 lugares de la ciudad de Córdoba, en tanto el Auditorio de la Radio Pública cordobesa será una de las sedes propuestas para la grilla de actividades.

Sobre el evento, Mariano Almada, secretario de Cultural del municipio capitalino, adelantó que esta nueva edición continuará con el formato descentralizado que propusieron en la feria del año pasado.

LRA 1 Buenos Aires

Radio y Televisión Argentina (RTA) presentó esta tarde la nueva programación para YouTube y Twitch, con la participación de los artistas y realizadores de contenidos que le dan vida a cada una de estas propuestas y autoridades de los medios públicos.

La presentación de la programación –que consolida la presencia de los medios públicos en el streaming- fue emitida en vivo desde las instalaciones de la Televisión Pública a través de dichas plataformas y contó con la conducción de Sol Despeinada, quien dialogó con algunos de los protagonistas y funcionarios.

La titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, aprovechó el encuentro para darles la bienvenida a los conductores y saludó la participación de “una generación que realmente se lanzó para decir quiénes son, qué hacen y por qué lo hacen” y agregó: “Y lo hacen con un desenfreno que quizás nosotros no tuvimos en su momento”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la presentación por parte de Télam y RTA del documental "Los medios de la guerra", que investiga la cobertura de los medios de comunicación a 40 años del conflicto armado; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona sostuvo que "se abre un debate acerca del papel de los medios y el manejo de la información en medio de los lineamientos que el gobierno de la dictadura impuso", al tiempo que consideró que "lamentablemente hay prácticas que perduran, como la alteración de la información en beneficio de intereses corporativos".

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El próximo 20 de noviembre se llevará a cabo en Esquel el tercer Encuentro de los hijos e hijas de los Veteranos de Malvinas, motivo por el cual la ciudad recibirá a 300 personas y generará un espacio de diálogo para Veteranos y familiares.

En tanto, Gustavo Lefipan, presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de la ciudad cordillerana, expresó: “Esta es la sangre nueva que necesita nutrirse de los relatos de Malvinas”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El flamante ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa, reafirmó el trabajo realizado por la administración del gobernador, Axel Kicillof, destacó el convenio de colaboración firmado por el ministerio de trabajo de la Nación, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y la CGT, y se refirió a los compromisos y expectativas que tiene por delante su cartera.

“El principal objetivo es generar una adecuada redistribución de los ingresos en la provincia de Buenos Aires, es por eso que acordamos con los sindicatos de la provincia un aumento de los salarios en el transcurso del mes septiembre, en un promedio del 25%”, expresó.

Sumado a eso, resaltó la necesidad de seguir “mejorando la situación salarial y así mejorar la distribución” y enfatizó en el “rol estratégico de las Pymes” para llevar a cabo ese objetivo.

LT 14 Paraná

La reactivación de las obras viales para el sector productivo, las cuales generan empleo genuino, fue el objetivo de la readecuación del camino Bovril- El Solar, ubicado en la cuenca lechera del Departamento La Paz.

En relación al tema, Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, dijo: “Me resulta gratificante esto, porque una de las primeras veces que había estado en Bovril los vecinos me plantearon la necesidad de esta ruta”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En “Mujeres…¡de acá!”, Marcela Ojeda se preguntó si se puede escindir la mirada y la perspectiva de género en el ataque contra la mujer más importante de la política argentina y si se puede hacer un análisis profundo sin tener en cuenta los mensajes de odio contra las mujeres.

Para responder esas preguntas conversó con Patricia Gómez, Politóloga. Magister por la Universitat Autónoma de Barcelona integrante del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y de la Red de Politólogas.

Además, escuchamos el testimonio de Mariela Labozzetta, la Titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Publico Fiscal de la Nación.

LRA 2 Viedma

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación de Cristian Héctor Maldonado, condenado a cadena perpetua en 2018 por el femicidio de Yésica Campos a fines de 2014 en El Bolsón. “Esta sentencia le da un poco de respiro a la herida abierta”, dijo Córdoba.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

La rotación de viento al sur se convirtió en la principal preocupación en torno al combate de las llamas en Córdoba. Así lo expresó Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo, quien luego agregó: "Estamos muy alertas, porque la temperatura va a ser más baja, la sequía continúa y las ráfagas de viento serán importantes".

LU 4 Patagonia

Daniel Bourdagham, director de Infraestructura de Chubut, puso en duda que los operativos que se llevaron a cabo en distintos colegios de Comodoro por posibles pérdidas de gas hayan sido orquestados por los propios docentes. En repudio a estas declaraciones, desde la Regional Sur de ATECH marcharon hasta Infraestructura mostrando un listado de los colegios que están sin clases por falta de las obras correspondientes.

Luego de esto, una de las docentes movilizadas declaró: "Bourdaghan ha dicho que hubo sabotajes para que se enciendan las alarmas en las escuelas, cuando, en realidad, lo que ha sucedido es que las escuelas no están en condiciones".

LRA 1 Buenos Aires

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Francisco Ayerza, en clara violación a la medida cautelar de la Justicia Federal que prohíbe la aplicación de agroquímicos en campos cercanos a establecimientos educativos. Sabrina Ortiz, referente de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, dio detalles de una situación que se repite y ocurrió el jueves pasado, según advirtió, "calle de por medio, en horas de escolaridad mientras los chicos estaban dentro del predio educativo" con el agravante de la dirección del viento que estaba "a favor de la escuela” lo que hizo que el olor y el veneno "permanecieran mucho más" afectando a casi "90 personas".

Denunció que es “una práctica habitual” y que ninguno de los vecinos fueron recibidos por el intendente Javier Martínez que “es uno de los primeros que apela las medidas cautelares de protección que hemos logrado".

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El 8 de septiembre de 1990 la tenista argentina ganó el Abierto de Estados Unidos, su primer y único título de Grand Slam, tras derrotar a la alemana Steffi Graf.

Con apenas 20 años, ese triunfo convirtió a Gabriela Sabatini en la primera y única tenista argentina, hasta el momento, en alzarse con ese trofeo.

Antes que ella, Guillermo Vilas había logrado el trofeo en una lista a la que luego se sumaron Gastón Gaudio y Juan Martín del Potro.

LRA 57 El Bolsón

El Bolsón presentó tres equipos en la "Copa Epuyén" de voley, dos en femenino, las maxi que perdieron en cuartos de final contra la subcampeonas y un combinado de Bolsón y Bariloche, que salieron terceras ganando a Savio por 2 a 1. Los chicos salieron campeones.