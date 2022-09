"No veo un escenario devaluatorio porque no resolvería ningún problema"

El analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó las medidas del ministro de Economía Sergio Massa y su viaje a Estados Unidos.

"Después de mucha turbulencia se tomaron medidas que están dando resultados. Tanto la gira de Massa como el dólar soja tienen un impacto positivo, había que hacer algo y se está logrando. Hay mejores expectativas del mercado", destacó Martín Epstein.

"No veo un escenario devaluatorio, porque no resuelve nada. Eso implicaría una mayor inflación y no hay una búsqueda de resolver los problemas por esa vía. Una devolución golpearía más a los sectores más humildes", dijo el economista.