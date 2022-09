En Rosca N'Roll hablamos con Jorge Alemán, psicoanalista y escritor, para analizar la coyuntura argentina actual.

Alemán planteó que la derecha mantiene el mismo discurso, a pesar del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, y agregó: “Es una práctica en la que están enrolados hace tiempo que consiste en arrebatarle la dignidad humana a la vicepresidenta”.

Sobre la convivencia democrática, Alemán advierte: “Ya no hay una dialéctica entre oposición y adversarios, eso se rompió. No hay condiciones para un diálogo”. El psicoanalista se preguntó por qué el odio tiene tanta facilidad para infiltrarse en las vidas y que alcance a tantos seres, y denunció: “El neoliberalismo no se legitima en las instituciones democráticas”.

Por último, reflexionó: “No hay autoridades simbólicas en la Argentina. Las únicas que hubo fueron las Madres, las Abuelas y los Hijos”.

