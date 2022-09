Daniel Santoro: "el peronismo tiene el enorme capital de la misericordia"

El artista plástico y pensador nacional, Daniel Santoro, se refirió al intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, y el posterior tratamiento mediático del tema, y consideró que "el peronismo siempre se especializó por recibir descargas de odio y violencia inusitadas, si le hubiera pasado a otras pertenencias de clase no hubiera sido tolerada, en cambio parece que el peronismo pudiera tolerarlo".

DESCARGAR

Además, en diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Santoro reflexionó "La lógica de un enfrentamiento político es ver quien tiene más poder de fuego real, nosotros nunca lo tuvimos, si hubiéramos respondido con una equivalencia en la violencia hubiéramos sido arrasados, seríamos un anatema social, nosotros en cambio no entramos en ese juego, no apostamos a equiparar las violencias, sino que fuimos víctimas. No es que somos tontos y 'ponemos la otra mejilla' pero atesoramos eso que no nos pueden imputar, siempre esperan que el peronismo sea violento, inventan incluso 'ojo que vienen armados' y eso nunca sucede. Son ellos quienes desencadenan la violencia".

Por otra parte, Santoro consideró que el gobierno debería "conectar un poco el bienestar de la parte de arriba con la de abajo, así quieren llegar a las elecciones, y nosotros debemos cambiar esa realidad, todo lo demás es cartón pintado, incluido todo lo del atentado a Cristina, esto se disuelve en tres o cuatro meses. Esa es la única batalla real, y ellos lo saben muy bien por eso ellos, todos los días lanzan alguna estupidez que funciona como 'alimento para progresistas', lo único que importa acá es cuánto cuesta el kilo de pescetto, es lo único que importa. Si ellos nos ganan las elecciones se quedan cuatro períodos. Entonces no hay que comprar batallitas al pedo que todo el tiempo estan tirando, ellos aprendieron como se lleva de las narices a un progresista, con tonterías que le importan a las minorías, no a las mayorías. Con lo que importa a las minorías no ganas una elección ni en pedo, mirá lo que le pasó a Boric en Chile, quisieron hacer una Constitución que era el paraíso del progresismo, mirá la respuesta popular como fue. 'progresismo' y 'popular' no son sinónimos y casi nunca van juntos, y eso hay que entenderlo muy bien".