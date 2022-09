Ricardo Ragendorger: "este hecho necesita ser resuelto imperiosamente"

A la par de la vorágine de la investigación y trabajo policial por el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en La Vuelta a Casa mantuvimos una entrevista con el periodista Ricardo Ragendorger, especialista en la temática para conocer su perspectiva y datos que le son propios.

Desde el comienzo dejó clara su visión: "Intentar determinar y esclarecer no solamente a los efectos hacer justicia, lo cual no es un hecho menor, sino también para evitar a futuro hechos ominosos en el país, por cuenta de quien si es que por cuenta de alguien, actuó como Montiel y su novia Brenda Uriarte, este hecho necesita ser resuelto imperiosamente", lo que hace entender que no es un hecho aislado ni que se lo pueda tomar a la ligera.

Se interpreta que la investigación, más allá de lo político, es una investigación policial primero y judicial luego, ya que se ha visto la detenida Brenda Uriarte estar en la zona de la vigilia y aparentemente habría estado realizando inteligencia. Se le preguntó sobre qué se puede decir de quienes tienen la responsabilidad de conducir la causa, a lo que respondió: "habría que ver si es que la Jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo tengan la voluntad política y espiritual suficiente como para esclarecer este hecho" a lo que agregó: "la Dra. Capuchetti es una de las magistradas que figuraba, en lo que podríamos llamar, la servilleta de Pepin rodriguez Simon, y el fiscal Rívolo es autor de record que merecería figurar en la guía Gines, es autor de 225 denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner". Las irregularidades que sucedieron en el peritaje del teléfono, no parece casual y no sería el mejor comienzo para la investigación, aclaró el entrevistado.

