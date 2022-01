Diario de Radio Nacional 8/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: "Juegan al borde de la democracia, algunas veces desde adentro y otras desde afuera”

LRA 1 Buenos Aires - BLANCA OSUNA: "Lo que está en juego es el sistema democrático"

LRA 14 Santa Fe - CARLOS MANESSI: “El fallo de la Corte critica al Legislativo y Ejecutivo”

LRA 6 Mendoza Quino - CRISIS SOCIAL Y POLITICA EN HAITI: El crimen organizado avanza en el país más pobre del continente

LV 4 San Rafael - FALLECIO EL PERIODISTA JUANJO CARRION: Nunca pensamos que la vida te iba arrancar así tan de repente, con solo 36 años.

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO CHAPERO: "Poco a poco se van ocupando las camas de terapia intensiva”

LT 14 Paraná - Confederación Farmacéutica Argentina: Se espera que los autotest estén disponibles en diez días

LRA 8 Formosa - MARIA BELEN ALMEJUN: “Nos sorprendió la variante Omicron”

LRA 25 Tartagal - POR EL AUMENTO DE CASOS: En Embarcación suspendieron los eventos sociales

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CARAMELLO: "Hemos dedicado tanto tiempo al coloniaje externo que no hemos podido percibir el interno"

LRA 25 Tartagal - PROYECTO EN EL CONCEJO DELIBERANTE: Detalles del presupuesto que busca aprobar el Ejecutivo Municipal

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO MILLA: “Es una inversión que se tiene que hacer, no es la primera que se hace en nuestro país”

LT 14 Paraná - Abastecimiento del mercado interno: Cuáles con los siete cortes de carne populares que no podrán exportarse

LRA 7 Córdoba - SERGIO CHOUZA: “Tendremos de nuevo un año en el que la inflación estará muy presente”

LT 14 Paraná - Desde la próxima semana: Cómo será la nueva etapa de Precios Cuidados

LRA 1 Buenos Aires - Nucleoeléctrica Argentina: El objetivo de desarrollar la industria nacional

LT 14 Paraná - El lunes alcanzará a docentes de escuelas privadas: Se acreditó el aumento por conectividad a los docentes de Entre Ríos

LRA 1 Buenos Aires

Suman 117.465 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 6.237.525 los contagiados totales y 5.516.499 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 1.852 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 38.7% en el país y del 39.8%en la Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional se refirió a la causa Gestapo sindical, resaltando las acciones antidemocráticas y anticonstitucionales y los fracasos de la derecha con relación al endeudamiento a lo largo de la historia argentina.

En este sentido expresó: “Estamos en una especie de continuidad de una junta entre las corporaciones, el poder corporativo que defiende un sistema que en última instancia acepta una especie de democracia convertida casi en una clase de sistema bajo”. “Ellos defienden ese sistema y permanentemente juegan al borde de la democracia, algunas veces desde dentro y otras desde fuera”

“Estamos ante un hecho escandaloso en lo que representa institucionalmente y gravísimo que hoy, por supuesto, los medios concentrados tratan de minimizar y los jueces miran para otro lado. Esto forma parte de las tensiones constantes”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional de Frente de Todos, Blanca Inés Osuna, expresó la preocupación tras el descubrimiento del video de la Gestapo antisindical e hizo hincapié en el rol de la justicia para poner un límite.

“Estamos frente a un aspecto importantísimo y gravísimo, pero que además es solo una parte de un sistema que responde a él plan de espionaje más grande de la historia argentina, que comenzó a vertebrarse desde el momento en que Macri se hizo cargo del Gobierno de la Ciudad” afirmó.

“Desde la Comisión Bicameral, durante estos últimos dos años venimos revelando todo ese sistema de impunidad, como se había generado, como había funcionado, sus redes e instancias que lo seguían sosteniendo” expresó.

LRA 14 Santa Fe

Carlos Manessi pertenece a la Multisectorial “Paren de Fumigarnos” y se refirió en Nacional Santa Fe a la ratificación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de la sentencia de 1000 metros libres de agrotóxicos.

En la causa “Bassi, Norberto O. y Otros c/Comuna de Zenón Pereyra y Otros s/Amparo” la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el pedido de queja de los demandados por denegación del recurso de inconstitucionalidad, confirmando el fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe.

LRA 6 Mendoza Quino

La politóloga especialista en Relaciones Internacionales Melisa Centurión analizó en Contactas Estrechas la situación política y social de Haití, luego del reciente intento de asesinato que sufrió su primer ministro. En julio de 2021 el país de las Antillas ya había atravesado el magnicidio de su presidente Jovenel Moise.

Centurión señaló que el crimen organizado y el narcotráfico avanza sobre el país más pobre del continente, blanco hasta de los propios “cascos azules”, que intervienen mediante abusos contra la ciudadanía con supuestas banderas de paz.

LV 4 San Rafael

FALLECIÓ EL PERIODISTA JUANJO CARRION

Nunca pensamos que la vida te iba arrancar así tan de repente, con solo 36 años.

El dolor que nos causa tu partida, no se describe con palabras simples, porque se nos vienen muchos recuerdos a la memoria en estos instantes.

Tus sueños que siempre manifestabas, el amor por la radio, por tu niña, por tu familia, por el periodismo, por La Llave.

Es muy duro despedirte, porque no solo eras un compañero, eras parte de la gran familia que somos quienes trabajamos en LV4 SAN RAFAEL.

LRA 1 Buenos Aires

Chapero, se refirió al aumento de internaciones de pacientes por coronavirus y llamó a seguir respetando las medidas de prevención.

En este sentido explicó: “Por ahora no es alarmante, desde la sociedad argentina de terapia intensiva estamos haciendo encuestas periódicas. Lo que vimos es que hubo un incremento bastante grande en la tasa de internaciones de pacientes COVID en terapia intensiva”.

“Si bien no es la avalancha de pacientes que teníamos el año pasado esta ocasión es un poco más paulatina pero poco a poco se van ocupando las camas” resaltó.

LT 14 Paraná

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso, dijo que los test de autoevaluación aprobados por la ANMAT para detectar el coronavirus permitirán mantener la trazabilidad de los datos epidemiológicos. En este sentido, Reinoso estimó que en diez o 15 días los test ya estarán disponibles en nuestro país.

Los cuatro test aprobados por la ANMAT son producidos por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener.

LRA 8 Formosa

Almejún habló de los test rápidos aprobados por la ANMAT, y dijo: "Nos sorprendió la variante Ómicron, si bien veníamos atajando a la Delta y sabiendo que en Europa esta última realizó una ola importante de contagios".

Sobre la aprobación de los cuatro auto testeos realizada por la ANMAT, la inmunóloga señaló: "Es parecido al test rápido, pero la diferencia es que este no es naso faríngeo”.

LRA 25 Tartagal

Por el incremento de casos de coronavirus en la Provincia de Salta, el COEM de Embarcación decidió suspender todos los eventos sociales.

LRA 1 Buenos Aires

"Hemos dedicado tanto tiempo al coloniaje externo que no hemos podido percibir el interno"

El periodista, docente y analista político se refirió al peronismo, la penetración cultural externa y la soberanía política, destacando la necesidad de comprender el coloniaje interno que se está dando en la sociedad argentina.

“Nos han preocupado tanto en esta cuestión de la penetración cultural y de ser de alguna manera de una cuestión tributaria extranjera, que nos van carcomiendo. Generan como anticuerpos en el peronismo a tipos y mujeres que deberían pertenecer sin ninguna duda al pueblo peronista, porque históricamente han trabajado por ello” resaltó.

“Miro a Milei sorteando su sueldo como diputado y es el premio, es la imposibilidad de construir para todos, siempre hay algún favorecido”. “Nos han metido en esta suerte de bingo eterno y hay un montón de gente que cree y a mí me parece tremendo porque han preferido el peso esporádico al peso constante”

LRA 25 Tartagal

El proyecto del presupuesto 2.022 ingresó al Concejo Deliberante de Tartagal. Se conocieron los detalles del dinero que se destinará a cada una de las áreas.

El Concejal Ernesto Restom detalló en Radio Nacional Tartagal cuáles serían los fondos que se usarían para los sueldos de la planta política (Aproximadamente 850 Millones de pesos), corso color (3,5 Millones de pesos), ayuda a etnias originarias (1,4 Millones de pesos), ayuda a carentes de recursos (61 Millones de pesos), entidades religiosas (600.000 pesos), subsidio Tartagal trabaja (375 Millones de pesos), módulos habitacionales (80 Millones de pesos), farmacias solidarias municipal (160.000 pesos), obras de agua (600.000 pesos), semaforización (7 millones de pesos), entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de la Federación Argentina de Petroleros, Pedro Milla, se refirió a las marchas en contra de la actividad petrolera offshore, resaltando la falta de conocimiento del tema y el carácter político de estos eventos que están teniendo lugar en Mar del Plata.

“Es un tema político porque lo entendemos así. Hoy entre el 15% y 20% de las plataformas están abasteciendo a todos los argentinos, con esta inversión con la que va a haber un gran grado de energía y gas va ser una gran forma de darle a los argentinos que no tienen” expresó.

“Es una inversión que se tiene que hacer, no es la primera que se hace en nuestro país”. “Hay un gran grado de capacitación. Cada 20 días nos capacitan las formas en las que tenemos que hacer y tener en cuenta el medio ambiente”.

“Desde la federación vamos a trabajar en línea con el Presidente y el gobernador, la Provincia de Buenos Aires tiene que ser petrolera” resaltó.



LT 14 Paraná

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un paquete de medidas para establecer "un marco normativo para la comercialización y exportación de la ganadería argentina para los años 2022 y 2023". De esta manera, el Ejecutivo busca garantizar el abastecimiento del mercado doméstico y contrarrestar el aumento de precios en el mostrador. Asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío conforman la lista de cortes de carnes que tienen limitaciones para la exportación.

En tanto, Víctor Torelli, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), explicó que desde el punto de vista de volumen futuro “no veo limitantes en el decreto ni en la resolución”.

LRA 7 Córdoba

Chouza se refirió a la reunión que mantuvieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente, Alberto Fernández, y los gobernadores, diciendo: "El equipo técnico del Ministerio de Economía arribó a algunos acuerdos técnicos con el staff del FMI. Me parece una instancia importante, porque tuvo el aval político de la mayoría de las representaciones federales”.

LT 14 Paraná

La Secretaría de Comercio convocó para el lunes a las empresas productoras de alimentos y artículos de consumo masivo, con el objetivo de firmar los acuerdos que incluyen unos 1.300 productos en la canasta y establecer aumentos promedio del 2 % mensual.

Si bien el programa vigente desde octubre venció este viernes, fuentes vinculadas a las negociaciones confirmaron que el entendimiento está cerrado, pero que por la cantidad de empresas y productos, el lunes se terminarán de rubricar los acuerdos con las empresas participantes.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina, Jorge Sidelnik, destacó el avance de la Central Nuclear Embalse, la segunda planta nuclear construida en Argentina y los objetivos de la empresa.

En este sentido comentó: “La central es de origen canadiense y se puso en funcionamiento en el año 84, cumplió su ciclo de vida y hubo muchos proyectos impulsados por Canadá incluso para extenderle la vida”

“No solo hubo ingeniería propia sino participación de la industria nacional, es decir que se realizó una calificación internacional, pero se hicieron en el país” destacó.

En tanto a los fundamentos de Nucleoeléctrica expresó: “El corazón de nuestra actividad es producir energía de base, pero tiene otros aspectos justamente por ser una empresa del Estado. Esto es desarrollar la industria nacional y lo viene haciendo desde los comienzos”.

LT 14 Paraná

El adicional por conectividad tuvo un incremento del 125 % a partir de los haberes de diciembre, tras el acuerdo al que arribaron en paritarias los ministerios de Educación y Trabajo de la Nación con los representantes de los cinco sindicatos docentes nacionales: CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET.

A partir del sueldo de enero, el adicional por conectividad se pagará actualizado con la liquidación mensual ordinaria.

LRA 2 Viedma

Hechos de vandalismo en distintos espacios verdes de Viedma generaron el repudio del municipio de Viedma y la correspondiente denuncia. No obstante, se sigue en el trabajo de concientización sobre los cuidados del Medio Ambiente y en la implementación de políticas con ese objetivo.

El Girsu y la instalación del Depósito de Residuos Voluminosos son ejemplo de ello y sobre los que consultamos al secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente del municipio de Viedma, Gastón Gutiérrez.

LT 12 Paso de los Libres

Desde LT 12 Gral. Madariaga, Paso de los Libres, el periodista Mario Chiappa se refirió a las movilizaciones por los homenajes al Gauchito Gil.

En este sentido explicó: “Hoy iban a pasar 300.000 almas mostrando nuevamente la presencialidad en el escenario del Gauchito Gil, el cual está muy cambiado por una resolución judicial que ya venía complicada desde agosto del año pasado por un problema policial con dos muertos”.

“El juez ordenó que se limpie todo el acceso al santuario, que se vea la cruz y se trata de canalizar por distintos caminos a la ruta 123 para que no sea colapsada, para que se pueda llegar, rendirle homenaje y que no se concentre tanta gente” contó.

Al respecto del aprecio al Gauchito Gil expresó: “Es justamente esa adoración que tiene no sólo el ser correntino sino todo aquel que pasó por este lugar e hizo una promesa. Es una adoración terrible que se da los 8 de enero”.

LRA 1 Buenos Aires

La región central del país volverá a tener una serie de jornadas con temperaturas agobiantes que superarán los 30 grados de máxima desde el lunes próximo y alcanzarán, según lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los 39 el jueves siguiente, en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

El descenso en las marcas térmicas que desde hace unos días se registra en la franja central de la Argentina trajo un alivio a los habitantes luego de casi dos semanas con altas temperaturas, que tuvieron bajo alerta por temperaturas extremas a 16 provincias.

LT 14 Paraná

Galarza, la joven que permanece detenida por el crimen de su ex novio, Fernando Pastorizzo, aseguró que no fue la autora del homicidio, y denunció a su padre de ser el responsable del asesinato concretado el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

“Yo no lo maté a Fernando, fue papá”, le habría dicho a su abogada, quien denunció al hombre ante la Fiscalía Criminal de turno en Paraná.

LRA 1 Buenos Aires

El último informe del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la provincia, da cuenta que entre enero y junio de 2021 se registraron 1948 solicitudes de interrupción del embarazo, de las cuales 59 fueron resueltas fuera de los plazos que establece la ley.

Durante este periodo se realizaron 644 interrupciones voluntarias del embarazo y 101 interrupciones legales del embarazo, la mayoría en mujeres de entre 20 y 30 años.

El organismo autárquico determinó también que uno de los principales obstáculos para la aplicación de la ley 27.610 es la escasez de profesionales no objetores de conciencia, son sólo 10 en toda la provincia, la falta de presupuesto específico para implementar protocolos y el stock insuficiente de Misoprostol en los centros sanitarios.

LRA 1 Buenos Aires

Este nuevo año en la ciudad de Malargüe ha comenzado con una agrupación íntegramente hecha por mujeres denominada "Nehuen, Red Territorial de Mujeres".

Su objetivo es coordinar y unir fuerzas para poder llegar de forma colectiva a dar respuestas a las distintas necesidades para concretar proyectos en la Ciudad y en la zona rural, gestionando con organismos e instituciones públicas o privadas.

LRA 42 Gualeguaychú

Soledad describió su preocupación por asegurar la continuidad de los recitales y evitar las restricciones sociales por el incremento de los contagios de COVID-19, pero a la vez mostró la esperanza de que la pandemia pronto llegue a su fin.

"Depende de mí que haya trabajo para toda esta banda y los asistentes, depende de que yo me cuide. Antes era muy dada con el público y sigo con ganas de lanzarme y saludarlos a todos, pero ahora no se puede. Nos debemos cuidar para tener verano, porque pronto esta pandemia terminará", reflexionó la cantante.

LRA 42 Gualeguaychú

Celeste Piaggio, integrante de la batucada Las Audaces, hiso referencia a la ansiedad de salir por primera vez en el Carnaval del País con una formación únicamente de mujeres.

"Estamos súper ansiosas, y muy contentas de poder mostrar todo lo que hemos entrenado durante este tiempo", expresó Celeste.

LRA 6 Mendoza Quino

La comunicadora Anita Plantita explicó el valor de los fanzines como arma contracultural, diciendo: “Es una pieza gráfica, la cual tiene mucho que ver con la impronta individual o colectiva desde la que se crea. Siempre, tanto su realización como su difusión, es propia de los márgenes”.

´Sucia´ es el fanzine que realiza Anita con textos propios, íntimos, políticos y diferentes collages.



LRA 1 Buenos Aires

El músico, compositor y productor, quien durante 22 años se desempeñó como arreglador y director musical de Mercedes Sosa, se refirió a su carrera musical y su relación con grandes artistas del ámbito.

Al respecto de su actualidad expresó: “Tuvimos un final de año muy lindo, con Teresa Parodi hicimos dos conciertos con la Orquesta Sinfónica de Avellaneda”. “Con Teresa es siempre muy grato hacer música, nos admiramos y es una relación de muchos años”

Además, se refirió al grupo del cual forma parte: “Seguimos haciendo el mismo repertorio ya ahora más reversionado y armando uno nuevo que esperamos dar a luz en 4 o 5 meses”.

LT 14 Paraná

Las autoridades del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino resolvieron suspender el partido entre Atlético Paraná y el Club Belgrano, que iba a disputarse mañana en el marco del Torneo Regional Federal Amateur. La decisión del ente se debió al brote de COVID-19 que sufrió el plantel de Belgrano en los últimos días.

Asimismo, se postergó el partido de vuelta, el cual estaba programado para el domingo 16 de enero en el Nuevo Estadio Mondonguero. A partir de esto, ambos encuentros se jugarán en fecha a confirmar.

LRA 1 Buenos Aires

Mientras Novak Djokovic sigue aislado en un hotel para refugiados en Melbourne, Australia, esperando que avance su apelación sobre la visa que le impide jugar el primer Grand Slam de la temporada, Roland Garros hizo el anuncio que permitirá la entrada al serbio aunque no esté vacunado.

Roxana Maracineanu, ministra de deportes de Francia confirma que el actual número uno del mundo podrá jugar el abierto parisino 2022.