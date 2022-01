Agroquímicos: “el fallo de la Corte critica al Legislativo y Ejecutivo”

Carlos Manessi pertenece a la Multisectorial “Paren de Fumigarnos” y se refirió en Nacional Santa Fe a la ratificación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de la sentencia de 1000 metros libres de agrotóxicos.

En la causa “Bassi, Norberto O. y Otros c/Comuna de Zenón Pereyra y Otros s/Amparo” la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el pedido de queja de los demandados por denegación del recurso de inconstitucionalidad, confirmando el fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe.

“Es muy importante por la salud de los pueblos santafesinos”, expresó.

El militante señaló que “a esta altura ya nadie discute que dañan la salud de las personas, es un debate cerrado. Ahora cómo hacemos para no enfermarse y a la vez la producción no se vea afectada”.

“El fallo de la Corte no sólo habla de los mil metros sino además les eleva una crítica al Poder Legislativo por no haber legislado la normativa como corresponde con la modificación de la Ley de Agroquímicos, y al Ejecutivo le dice que hay dos principios, de precaución y progresividad, que en la provincia no se ponen en práctica”.