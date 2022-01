Djokovic piensa en naranja

Por Daniel Corujo Por

Mientras Novak Djokovic sigue aislado en un hotel para refugiados en Melbourne, Australia, esperando que avance su apelación sobre la visa que le impide jugar el primer Grand Slam de la temporada, Roland Garros hizo el anuncio que permitirá la entrada al serbio aunque no esté vacunado.

Roxana Maracineanu, ministra de deportes de Francia confirma que el actual número uno del mundo podrá jugar el abierto parisino 2022.

"El protocolo y la burbuja sanitaria que estableceremos para este acontecimiento deportivo así lo permitirá", afirmó la ministra.

En tanto, y como están al momento las restricciones en los otros dos paises donde se juegan el tercer y cuarto Grand Slam del año, Gran Bretaña y Estados Unidos, la cosa puede ser bien diferente.

Es muy posible que si Djokovic sigue con su tesitura de no vacunarse contra el COVID tenga serios problemas para jugar Wimbledon y US Open en New York.