María Belén Almejun Biologa Molecular

En comunicación con este medio María Belén Almejún Bióloga Molecular Inmunologa habló de los test rápidos aprobados por la ANMAT

"Nos sorprendió la variante Ómicron, si bien veíamos atajando a la Delta y sabiendo que en Europa esta última realizó una ola importante de contagios"

La variante Ómicron tiene una contagiosidad muy importante duplicándose cada dos o tres días, en ese sentido colapsa todo sistema de testeo en el mundo.

Muchos países tomaron otras medidas para descomprimir el sistema de pruebas, ya que las largas filas terminan siendo un factor de contagio para aquellas personas que no están infectadas. La ANMAT, aprobó 4 autotesteos para estas enfermedades infecciosas. "Es parecido al test rápido la diferencia es que este test no es nasofaringeo, es apenas en la parte inferior de las fosas nasales, lo que se evalúa es la cantidad de virus que existen. Si el virus no está en gran cantidad no lo va detectar es la contra de las pruebas rápidas". El farmacéutico cuenta con un registro de quien los compró y debe reportar el resultado de ese test rápido. Puntualizó

Si la persona sabe que es contacto estrecho debe aislarse, 5 días si es que cuenta con el esquema completo de vacunación para no contagiar a otros, en lugar de ir a realizarse la prueba ya que corre el riesgo de contagiar a otros.

No se ven síntomas neurológicos, la mayor parte de las personas internadas son las no vacunadas. Almejun precisó que "Existen muchos niños sin vacunar, el pico es abrupto en Córdoba y Buenos Aires. El nivel de sistema ocupacional en terapia intensiva es estable, existe muchas personas contagiadas asintomáticas"