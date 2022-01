Detalló que está temerosa por la situación epidemiológica porque "si bien yo no he tenido Covid, las balas pican cerca. No sabía si iba a tener recitales de verano porque hasta hace poco estuve aislada".

Soledad agregó que "la verdad que depende también de mí que haya trabajo para toda esta banda y los asistentes, depende de que yo me cuide. Antes yo era muy dada con el público y sigo con ganas de lanzarme y saludarlos a todos, pero ahora no se puede. Nos debemos cuidar para tener verano porque pronto esta pandemia terminará", reflexionó.