Diario de Radio Nacional 5/2/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - RAUL JALIL, gobernador de Catamarca: “Tengo mucha esperanza y optimismo en este año"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VALDES: “Argentina logra firmar tratados muy importantes"

LRA 1 Buenos Aires - GERMAN MARTINEZ: “El verdadero debate es entre un modelo de país y un modelo de colonia”

LT 14 Paraná - Tras el anuncio de Cabandié: García celebró la elaboración de un nuevo proyecto de ley de Humedales

LT 14 Paraná - Reclaman una política ambiental: Hubo una movilización en Paraná en defensa de los humedales

LRA 23 San Juan - SERGIO UÑAC: Anticipó la llegada de inversiones por parte de YPF

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO SILEONI: "Pareciera que lo único que está condicionado es la educación"

LT 14 Paraná - Universidades de Entre Ríos: Anunciaron que vuelven a la presencialidad cuidada

LRA 26 Resistencia - LUIS ROBLES: “El Programa Progresar se constituye en una política de Estado”

LRA 1 Buenos Aires - JORGE GAGGERO: "La historia encierra situaciones que realmente había que contar"

LRA 1 Buenos Aires - REPORTE EPIDEMIOLOGICO: 40.094 casos y 288 muertes en las últimas 24 horas

LRA 1 Buenos Aires - Laboratorios Chaqueños: La producción de los primeros test serológicos del país

LRA 21 Santiago del Estero - FLORENCIA LEGUIZAMON: “No tuvimos pacientes oncológicos complicados por covid”

LT 14 Paraná - Cultivos afectados por el calor: Afirman que “la campaña maicera en Entre Ríos no va a ser buena”

LT 11 Concepción del Uruguay - SERGIO DE LUCA: "Tenemos trabajo, no tenemos financiamiento y tampoco mano de obra"

LT 11 Concepción del Uruguay - HECTOR MARTINEZ: "Febrero es determinante para la soja"

LT 11 Concepción del Uruguay - PABLO MARSO: "Seguimos exportando de manera ininterrumpida"

LT 11 Concepción del Uruguay - PEDRO VIGNEAU: "Creo que hoy tenemos una gran oportunidad y acepté este desafío"

LT 14 Paraná - Plan GanAr: Inversiones se podrán hacer con la financiación del gobierno

LT 14 Paraná - El aumento de impuestos y el costo de la electricidad: No ayudan al sector hotelero gastronómico

LRA 11 Comodoro Rivadavia: Paritarias de petroleros - Piden adelantamiento del porcentaje a pagar en marzo

LRA 1 Buenos Aires

Desde China, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien forma parte de la delegación de la gira internacional de Alberto Fernández realizó un balance de la misma, expresando optimismo ante los acuerdos.

En tanto a los acuerdos explicó: “Buscamos no solamente exportar productos o recursos minerales sino también agroindustria. También ha hecho un gran trabajo la cancillería de Cafiero ya que tenemos posibilidades también del turismo”

“Tanto Rusia como China tienen una relación con el Presidente muy importante, nos han atendido muy bien” resaltó.

Al respecto del Presidente destacó: “Mañana firma un gran acuerdo como lo es el de la ruta de la seda. Vemos esto con mucho optimismo”

Con relación a su provincia, el Gobernador resaltó: “Catamarca viene siendo la provincia que más empleo genera debido a la inversión en obra pública y obras provinciales”

“Tengo mucha esperanza y optimismo en este año. Este viaje histórico que está haciendo Fernández es algo muy importante”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional, integrante de la delegación de Fernández en su gira internacional, se refirió al éxito en el viaje a China y la importancia de los tratados entre las naciones.

En este sentido destacó: “Argentina logra firmar tratados muy importantes que la integran con China a nivel de Chile”

“Me parece muy buena esta visita a China, los acuerdos y ojalá podamos alcanzar el nivel de exportaciones con saldo favorable a la Argentina en el próximo año” expresó.

Explicó la ruta de la seda: “Es un plan de infraestructura creado por el gobierno chino para invertir en todos los continentes para cuestiones que hagan a una integración entre China y los países que firman el tratado”. “Es para integrar China con el mundo”.

LRA 1 Buenos Aires

El nuevo presidente de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, se refirió a la convocatoria a su nuevo puesto y el acuerdo con el FMI, resaltando la necesidad del dialogo dentro del bloque de cara a el debate en la Cámara de Diputados.

En tanto a su nuevo cargo expresó: “No esperaba que el martes a la tarde me confiaran la responsabilidad de llevar adelante el bloque, porque en el medio pasó algo muy conmocionaste para nosotros como lo fue la renuncia de Máximo”.

“Eso fue un elemento clave que para mí también marca el clima en lo cual se vio esta situación y me obliga a ir llevando este estilo de trabajo”. “El Presidente me pidió que hable con cada compañero y compañera, que vaya tratando de encontrar las miradas” afirmó.

“El verdadero debate es entre un modelo de país y un modelo de colonia” destacó el flamante presidente de FdT, comparándolo a la mirada del bloque de cómo tiene que ser la Argentina y “el proyecto que tuvo": "El endeudamiento durante la gestión de Macri que dejo a la Argentina de rodillas ante el FMI”.

LT 14 Paraná

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, confirmó que se comenzará a trabajar en un nuevo proyecto de ley consensuado para la conservación y el uso sostenible de los humedales, con perspectiva federal y en diálogo con las ONG y los sectores productivo, científico y académico.

Al respecto, la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, celebró la decisión del Ejecutivo nacional, y dijo: “Es un tema muy importante y muy sensible para nosotros, luego de celebrar el 2 de febrero pasado el Día Internacional de los Humedales”.

LT 14 Paraná

La marcha en la capital entrerriana se llevó a cabo bajo la consigna ´En defensa del río y los humedales; no es sequía es saqueo´, en tanto el referente de la Multisectorial por los Humedales, Enzo Culasso, señaló: “Hay una complicidad del Estado en cuanto a las políticas extractivas y, sobre todo, en Entre Ríos los humedales son territorios liberados para que grandes terratenientes puedan llevar el ganado ahí y engordarlo a costa de la salud de nuestro ecosistema, que también es la nuestra”.

LRA 23 San Juan

En rueda de prensa, el gobernador Sergio Uñac habló de diferentes temas. Entre ellos, se expresó sobre el arribo de una comitiva de funcionarios nacionales, la cual ocurrirá el próximo lunes, y del acuerdo con el FMI.

"Llega el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Educación, Jaime Perczyk; y el presidente de YPF, Pablo González. Este último arriba para el anuncio de una inversión de nuevos parques solares en la provincia", aseguró el mandatario. "Es una inversión millonaria que pone en foco a San Juan por tomar la punta en el desarrollo de energías renovables, particularmente solar", abundó en su relato.

Con respecto a las expectativas del 2022, Uñac dijo: "Estamos trabajando mucho en lo institucional, ya que no es un año electoral. Yo visualizo que debe ser un año tranquilo y tiene que conducirse por parámetros normales".

LRA 1 Buenos Aires

El ex ministro de educación de la nación, Alberto Sileoni, se refirió a los protocolos de cara al comienzo del ciclo lectivo presencial, haciendo hincapié en que “las condiciones van a estar dadas”.

En este sentido, resaltó la importancia de “abrir los brazos a la presencialidad” ya que “es el rumbo de este año” y destacó la voluntad de eliminar el neoliberalismo, el cual “le debe al sistema educativo 4 millones de netbooks”.

Al respecto de las clases expresó: “Queremos cambiar el eje, pareciera que lo único que está condicionado es la educación. Explotaron las playas del país y allí no había condicionalidad”.

“Las condiciones van a estar dadas, el 95% de los docentes están vacunados con el esquema completo y se siguen vacunando” destacó el político.

LT 14 Paraná

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Adventista del Plata (UAP) y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) informaron que tras el receso desarrollarán todas sus actividades en un esquema de presencialidad cuidada.

A partir de la emisión de unaresolución del Ministerio de Justicia y Gobierno de la provincia, correspondiente al 13 de octubre pasado, se habilitaron todas las actividades presenciales en las universidades y en losinstitutos universitarios.

LRA 26 Resistencia

“Para nosotros es una enorme satisfacción, porque está destinado a un sector que lo estaba requiriendo como es el de las personas de 16 y 17 años. Hemos recorrido toda la provincia con una aceptación muy grande a través del trabajo de los equipos del Ministerio de Educación, en colaboración con las municipalidades. Asimismo, el presidente creó el Fondo Fiduciario del Plan Progresar, el cual durará 20 años y será una política de Estado”, expresó el coordinador de Becas Progresar en el Chaco, Luis Robles.

LRA 1 Buenos Aires

A 8 años del incendio que tuvo lugar en el depósito de Azara 1245, el guionista y director de cine, Jorge Gaggero, se refirió al estreno del documental “En cumplimiento del deber”, el cual relata estos acontecimientos.

“Es un documental que cuenta el incendio de Iron Mountain reconstruyendo el momento de la época, tomando los testimonios de los familiares de las víctimas, contando las hipótesis y las empresas sospechadas de lavado de dinero” explicó.

“La historia encierra un montón de imágenes muy fuertes, de situaciones que realmente había que contar y hacer” expresó.

“Pudimos mostrar por primera vez el documental en el mismo sitio donde sucedió la tragedia, con todos los familiares. Nos juntamos todos a pedir justicia” contó.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

288 personas fallecieron y 40.094 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 122.439 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional 8.555.379 los contagiados totales y 7.944.013 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 2.692 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 49.2% en el país y del 46.5% en la Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a la vacunación, ya se han aplicado en todo el país 88.885.124 dosis, de las cuales 39.818.988 de personas han recibido la primera dosis, 35.318.132 han completa el esquema de vacunación; 3.040.362 de ciudadanos recibieron una dosis adicional y 10.707.802 han recibido un refuerzo.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Noelia Moreira se refirió a los primeros test serológicos del país, producidos en la provincia, destacando el gran avance que esto significa.

“Laboratorios Chaqueños es público y funciona en la localidad, se había inaugurado hace un par de años pero que no estaba funcionando” explicó al respecto de los laboratorios donde fueron producidos los test.

“Empezó a funcionar y viene creando varios reactivos, es una innovación mas que tiene la posibilidad de crear estos test que van a ser para crear anticuerpos” destacó.

“El titular del laboratorio nos decía que la idea es producir más de 115.000 en esta primera etapa. En principio va a ser para todo el país, se va a distribuir a través del Ministerio de Salud de la Nación” resaltó.

Además, contó más acerca de los festivales y eventos que van a estar teniendo lugar en la localidad.

LRA 21 Santiago del Estero

La Dra, Florencia Leguizamón, perteneciente al servicio de Oncología del Hospital Regional, comentó en el día mundial contra el cáncer sobre el trabajo que realizan en el nosocomio, el aumento de casos, como así también el avance de técnicas en el tratamiento y técnicas de diagnóstico.

Por último resaltó la importancia de la vacunación contra el covid 19 en los pacientes que padecen la enfermedad.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Germán Heinzenknecht, meteorólogo de la Consultora de Climatología Aplicada (CCA), sostuvo que el maíz fue el cultivo más afectado por las altas temperaturas en enero, y vaticinó que “la campaña maicera en Entre Ríos no va a ser buena”. En tanto, el meteorólogo agregó que “la soja también sufrió la ola de calor, pero después vino la recuperación a partir del 15 de enero”.

LT 11 Concepción del Uruguay

De Luca, se refirió a la realidad del sector metalúrgico en Entre Ríos, manifestando: "Fue muy complejo y muy desparejo el trabajo en el sector durante la pandemia. 2021 fue un año de mucha actividad, de mucho trabajo y el problema no fue la pandemia, sino la escasez de materiales y el aumento desmedido de los precios".

LT 11 Concepción del Uruguay

Martínez se refirió a la pérdida que se ha producido por la sequía y las altas temperaturas, expresando: "Hay relevamientos que aún faltan para determinar la pérdida", y al hacer un repaso de los distintos cultivos, agregó: "Lo del maíz está perdido en gran proporción y la soja, gracias a algunas lluvias, afortunadamente llegó a un 62% de buena a muy buena, y tuvo una leve recuperación".

LT 11 Concepción del Uruguay

Pablo Marsó se refirió a la actualidad de la empresa Las Camelias y a la necesidad del buen uso de la energía en los distintos procesos de la cadena, señalando: "En cada una de las plantas trabajamos primero en una reducción de consumos, y estamos trabajando mucho en recuperaciones de energía".

LT 11 Concepción del Uruguay

Pedro Vigneau, expresidente de AAPRESID, quien se convirtió en el nuevo titular de Maizar, se refirió a los desafíos que se le presentan ante su nuevo rol, expresando: "Creo que hoy tenemos una gran oportunidad y acepté este desafío en esta situación".

LT 14 Paraná

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación puso en vigencia desde el 1° de febrero la bonificación de tasa del Gobierno nacional para la línea de créditos por 100 mil millones de pesos de los Bancos adheridos al Plan Ganadería Argentina 2022-2023 (Plan GanAr).

El mismo, que estará destinado a los productores ganaderos, tamberos y a las cooperativas agropecuarias, fue detallado por el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Ruiz, quien explicó que el objetivo es aumentar la productividad y la competitividad en carnes, leches y subproductos.

LT 14 Paraná

Lo dijo el vicepresidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Paraná, Marcelo Barsuglia, al referirse al incremento que tuvo el impuesto inmobiliario, más el aumento del 21 % que se aplicó en la energía eléctrica.

“Sabemos que el fuerte de Paraná no es enero ni febrero, es el resto del año”, expresó Barsuglia, y agregó que en la primera quincena de enero la ocupación hotelera fue del 55 % en Paraná, y el mes cerró con un 64 %.

Laborales | Volver al inicio

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Está previsto para el próximo lunes informarles a los trabajadores petroleros sobre los puntos que están trabados en las negociaciones con las cámaras empresarias.

Tras esto, José Dante Lludgar, secretario General del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, afirmó: “Estamos convencido de que aquellos trabajadores que hoy están en base merecen una respuesta positiva, y vamos a ir con esa consigna”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Se realizará el 18 de mayo próximo de forma territorial, en tanto la licenciada Silvia Iralde, directora General de Estadística y Censos de Chubut, informó que también se implementará un censo digital, el cual estará disponible a partir del 16 de marzo, y, tras completarlo, se generará un código que se le deberá entregar al censista en mayo.

Otra de las modificaciones corresponde al formulario único, el cual incorporará la discapacidad, la autopercepción de género y la pertenencia a los pueblos originarios o afro descendientes.

LRA 4 Salta

"Vialidad Nacional estuvo arreglando la Ruta Nacional 9, que con las lluvias se va deteriorando cada vez más. Estamos exigiendo los permisos correspondientes a los loteos que están sobre la cornisa, porque efectivamente es peligroso construir sobre la ruta.

Con respecto al Bono de 20 mil pesos que anunció la provincia, quiero aclarar que los municipios no tenemos la misma espalda económica que la provincia. Cada municipio tiene su realidad. Todavía estamos pagando el anticipo del aguinaldo. Este bono ha generado un problema a los municipios. Si bien el gobierno provincial aportó 10 mil pesos, depositados este lunes pasado, nosotros luego de hablar con delegados gremiales, arreglamos no descontar los días de paro y sumar 5 mil pesos desde el municipio. Por lo que el finalmente se pagará un bono de 15 mil pesos, en 2 cuotas.

LRA 30 Bariloche

"La respuesta que da el Ejecutivo a los medios transmitiendo tranquilidad creemos que es una manera de evadir el problema”, expresó Concepción Mohana, integrante del espacio que este viernes manifestó su reclamo, una vez más.

“Nosotros queremos reunirnos y conectarnos con las personas y poder hablar, no es una comunicación democrática ni una participación directa y no estamos de acuerdo”, sintetizó.

LRA 14 Santa Fe

Silvia Fernández, integrante de Igualdad, contó a Radio Nacional Santa Fe sobre la colecta de tazas y táperes que se destinará a comedores y copas de leche de Santo Tomé.

Silvia nos cuenta cuándo surgió la campaña: "Nosotros trabajamos con comedores y ollas populares, una de las primeras necesidades que se presentó fue conseguir tazas, vasos, platos, táperes para que los chicos durante la pandemia pudieran llevarse a su casa o ingerir en el merendero".

El lugar para entregar las donaciones es Alberdi 2295 (Santo Tomé) los días martes y jueves de 18 a 20 hs, y los viernes de 10 a 13 hs. o comunicarse al teléfono: 0342 154 219 247.

LRA 18 Río Turbio

El Hospital San Lucas de 28 de Noviembre, recibió por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz, nuevo equipamiento para optimizar las condiciones del servicio a la comunidad.

En tal sentido, autoridades del nosocomio recibieron al Ministro de Salud, Claudio García, quien realizó la entrega oficial de un automóvil ambulancia, una computadora y una Tablet.

Además, realizaron un recorrido por las instalaciones que lleva a delante un trabajo de reacondicionamiento.

Se encontraban presentes el Director del Hospital San Lucas, Bernardo Mazzoni, la Directora Asociada, Carmen Mariscal, la Administradora, Norma Pacheco, personal de salud y funcionarios de la Cuenca carbonífera.

LRA 59 Puerto Iguazú

El Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas sostiene la importancia de “no naturalizar” los consumos problemáticos de sustancias ni minimizar las adicciones y se recordó que en la Provincia funciona una red de atención que se fortalece con el trabajo articulado.

Hablamos con Samuel López\u200b-\u200bMinistro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la Provincia de Misiones.

Ante esta situación se saco un comunicado con la necesidad, de no naturalizar el consumo de este producto, el mismo le lleva a la muerte, la droga dejó al menos 23 muertos y decenas de hospitalizados. El ministro aseguro que son drogas ilegales y en el mundo de la ilegalidad todo es posible

Por otra parte señalo que la provincia de Misiones el gran problema que tiene es el consumo de alcohol la mayoría son personas entre 20 y 40 años de edad.

LT 14 Paraná

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), encabezada por la titular de la cartera sanitaria nacional, Carla Vizzotti. En el encuentro, uno de los ejes principales fue la presentación de un protocolo para el control del coronavirus en los establecimientos educativos, tanto del nivel inicial como primario y secundario, el cual se encuentra en un proceso de trabajo junto a las autoridades de Educación de la Nación.

Géneros | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

En “Verano Nacional” dialogamos con Ana Acosta, gerente General de Pro Mujer Argentina, que es una organización sin fines de lucro que promueve la igualdad de género.

Acosta explicó que “Pro mujer inició hace más de 30 años en Bolivia y a Argentina desembarcó en 2005, fue difícil el inicio porque de repente aparece una organización que busca el empoderamiento de las mujeres, lo cual era raro en ese momento ya que no fue fácil convencer que en realidad no había una intención extra pero ya es una institución conocida y confiable para la gente.”

Sus acciones principales son: capacitaciones para impulsar sus emprendimientos, cuidado de su salud con mamografías, etc, y microcréditos.

Además durante la pandemia también trabajaron conteniendo a las mujeres víctimas de violencia de género con asesoramiento legal y psicológico.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

“Es una oportunidad y un desafío, la primera mañana que en la radio argentina es muy fuerte” así se refirió Darío Villarruel a la vuelta de “Pase lo que pase” en su nuevo horario de 7 a 9hs.

A su vez, destacó los temas que serán los protagonistas durante el año, refiriéndose a la causa de espionaje de Mauricio Macri y la cuestión judicial en general: “Creo que va a ser uno de los temas del año porque hay marchas, el pueblo sale, se manifiesta”.

LRA 1 Buenos Aires

Luisa Valamaggia, conductora de Encuentro Nacional, dialogó con el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, acerca del regreso de este ciclo a partir del lunes 7 de Febrero en el horario de 17 a 19 hs. que en su edición 2022 conducirá junto a Néstor Esposito.

Asimismo, Pont Lezica brindó detalles respecto a la programación de Radio Nacional para el año 2022.

LRA 53 San Martín de los Andes

El periodista y relator de fútbol de Radio Nacional Víctor Hugo Morales, debutó este jueves como dramaturgo, con el estreno de "Reproches", una comedia de su autoría que se presentará todos los jueves en el Teatro El Picadero de la ciudad de Buenos Aires.

"Reproches" es una comedia que recorre los celos, la mentira y las contradicciones en una relación de pareja, con las actuaciones de Malena Figó (Julia); Claudio Da Passano (Javier) y Mayra Homar (Lucia).

La obra es dirigida por Julieta Otero, cuenta con producción de Marina Glezer, escenografía de Ariel Vaccaro, vestuario de Ruth Fischerman y música de Mariano Otero.

Marina Glezer describió los aspectos más sobresalientes de "Reproches" y contó de qué forma Víctor Hugo se involucró en la obra que él mismo guionó.

LT 12 Paso de los Libres

El periodista Ricardo Marturet estuvo presente en el lanzamiento del carnaval 2022 en la capital correntina e informó que serán ocho noches, desde el 18 febrero hasta el 5 de marzo próximos, y agregó: “Estamos con gran expectativa. El evento se realizará por burbujas, es decir que quien pague por una ubicación en determinada tribuna no podrá andar por todo el predio, deberá quedarse en ese lugar, que contará con todos los servicios necesarios”.

LRA 27 Catamarca

El periodista Fredy Albarracín informó como se están preparando para la realización delFestival del Cabrito en la cuidad de Recreo, la cual se realizará del 17 al 20 de febrero próximos.

Las figuras destacadas que estarán presentes en el evento seránJorge Rojas, Raly Barrionuevo, Soledad, el dúo Orellana-Lucca, Los Tekis, Destino San Javier, Sergio Galleguillo, Los Palmeras y el dúo Coplanacu, quienes estarán acompañados en la grillapor un grupo de artistas locales.

LRA 1 Buenos Aires

El gran compositor, cantor y reconocido músico del folclore se refirió al impacto de la pandemia en la vida diaria y expresó su alegría de “poder devolver” a las personas con sus canciones.

“Cuando hablo trato de no dar mucho lo que me pasa a mi en lo personal porque generalmente no tengo problemas, me conformo con poco y lo que tengo lo valoro mucho”

“Venimos de dos años muy duros y no es que han quedado atrás, todavía la tenemos que seguir peleando y dentro de eso está el desconcierto y la vertiginosidad de la vida, que es implacable y que nos está golpeando con todo”. “Es un tiempo en el que necesitamos tranquilizarnos” resaltó.

Al respecto del impacto de sus canciones expresó: “Se que lo que hago artísticamente llega a la espiritualidad de alguien, porque lo escucha y se toma el tiempo para meter eso en su corazón, en lo que le está pasando. Es bueno que pueda devolver de esa manera”.

LT 12 Paso de los Libres

Luizinho Andanças, intérprete y compositor brasileño del carnaval de Río de Janeiro y actual primera voz de Zum Zum, dialogó con la Radio Pública y comentó como fue llegar al carnaval de Paso de los Libres en 2014 y sus sensaciones al arribar a la comparsa del águila. "En Libres me llevé una sorpresa enorme por el nivel del carnaval. Las baterías suenan iguales a las de Río de Janeiro, no hay diferencia" dijo el famosísimo artista.

Andanças, de pasado en Porto da Pedra, Mocidade Independente de Padre Miguel, entre otras "escolas", fue convencido por Claudio Piegas de desfilar en el carnaval de Paso de los Libres en el año 2014. Desde ese entonces, desfiló con Zum Zum sintiéndose muy identificado con los colores y la hinchada. "Desde el momento uno, me hice directamente zumzunero. Soy más de Zum Zum que de cualquier otra comparsa de Río de Janeiro" reconoció Luizinho.

LRA 27 Catamarca

En dialogo con Nacional Catamarca, el periodista Fredy Albarracin comento como se están preparando para el festival del cabrito.

También habrá un espacio infantil para los más pequeños y se estima que va a cerrar la jornada un número nacional.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En el SUM del estadio Monumental, River presento a los siete refuerzos que llegaron en este mercado de pases: Emanuel Mammana, Leandro González Pires, Tomás Pochettino, Elías Gómez, Ezequiel Barco, Juan Fernando Quintero y Andrés Herrera.

Marcelo Gallardo le dio la bienvenida a los refuerzos del plantel: “Darles las bienvenida a los jugadores que se han ido sumando, desearles lo mejor y también deseando que sea un gran año para nosotros. La conformación de un gran plantel nos pone ante un desafío.”

Juanfer Quintero, el primer refuerzo en tomar la palabra: “No sé si mañana voy a estar. Las expectativas son altas. Tenemos un año muy prometedor y tenemos un gran equipo. Sabemos lo que es la historia de River cuando tiene la posibilidad de pelear. Todo está dado para hacer un gran año y pelear todas las copas que tenemos.”

Leandro González Pires y su nueva etapa: “Encuentro un club súper diferente, súper cambiado. Me encontré muy feliz, muy ilusionado, con un plantel ultra competitivo que me motiva mucho a ser mejor jugador, a ser mejor compañero. La mentalidad que se encuentra en este equipo es totalmente diferente a la que me tocó convivir en otra etapa en el club. Estoy disfrutando de este nuevo River que me agarra hoy con otra experiencia”.

LRA 1 Buenos Aires

"Maradona si, Galtieri no" de Osvaldo Soriano, en la voz de Alejandro Apo.