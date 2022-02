Peteco Carabajal: "Me conformo con poco y lo que tengo lo valoro mucho"

El gran compositor, cantor y reconocido músico del folclore se refirió al impacto de la pandemia en la vida diaria y expresó su alegría de “poder devolver” a las personas con sus canciones.

“Cuando hablo trato de no dar mucho lo que me pasa a mi en lo personal porque generalmente no tengo problemas, me conformo con poco y lo que tengo lo valoro mucho”

“Venimos de dos años muy duros y no es que han quedado atrás, todavía la tenemos que seguir peleando y dentro de eso está el desconcierto y la vertiginosidad de la vida, que es implacable y que nos está golpeando con todo”. “Es un tiempo en el que necesitamos tranquilizarnos” resaltó.

Al respecto del impacto de sus canciones expresó: “Se que lo que hago artísticamente llega a la espiritualidad de alguien, porque lo escucha y se toma el tiempo para meter eso en su corazón, en lo que le está pasando. Es bueno que pueda devolver de esa manera”