El club presento sus refuerzos para 2022

Por Agustín Domper

En el SUM del estadio Monumental, River presento a los siete refuerzos que llegaron en este mercado de pases: Emanuel Mammana, Leandro González Pires, Tomás Pochettino, Elías Gómez, Ezequiel Barco, Juan Fernando Quintero y Andrés Herrera.

Marcelo Gallardo le dio la bienvenida a los refuerzos del plantel: “Darles las bienvenida a los jugadores que se han ido sumando, desearles lo mejor y también deseando que sea un gran año para nosotros. La conformación de un gran plantel nos pone ante un desafío.”

Juanfer Quintero, el primer refuerzo en tomar la palabra: “No sé si mañana voy a estar. Las expectativas son altas. Tenemos un año muy prometedor y tenemos un gran equipo. Sabemos lo que es la historia de River cuando tiene la posibilidad de pelear. Todo está dado para hacer un gran año y pelear todas las copas que tenemos.”

Leandro González Pires y su nueva etapa: “Encuentro un club súper diferente, súper cambiado. Me encontré muy feliz, muy ilusionado, con un plantel ultra competitivo que me motiva mucho a ser mejor jugador, a ser mejor compañero. La mentalidad que se encuentra en este equipo es totalmente diferente a la que me tocó convivir en otra etapa en el club. Estoy disfrutando de este nuevo River que me agarra hoy con otra experiencia.”

Emanuel Mammana, el otro refuerzo que tiene su segunda etapa: “Tuve la suerte de estar con Marcelo al principio y una ya veía a lo que aspiraba River. Hoy lo veo todo nuevo, siempre creciendo, siempre aspirando más. Estoy esperando con muchas ganas volver a jugar en el estadio. Estoy disfrutando mucho de este River que vi por tele cuando estaba afuera y te daban ganas de volver. Disfrutando el día a día y muy feliz de estar acá.”

Elías Gómez, el último refuerzo en hablar con la prensa: “Me encontré con un club increíble. Es una locura en el buen sentido, te llama mucho la atención. Tienen un predio y un estadio increíble. Quiero sumar a un equipo que viene enriquecido desde hace tiempo.”

Un mercado fuerte del club en sus siete refuerzos:

Emanuel Mammana: llegó libre del Zenit de Rusia, a préstamo hasta diciembre 2022 con la opción de renovar ese vínculo por un año más.

Leandro González Pirez : Arribó a River a préstamo hasta diciembre de 2023, a cambio de 1.800.000 dólares y una opción de compra de u$s 200 mil.

Tomás Pochettino: El ex Austin de la MLS firmó a préstamo sin cargo hasta diciembre de 2022, con una opción de compra de 5,5 millones de dólares en julio y de 6.000.000 en diciembre.

Elías Gómez: El ex Argentinos se sumó a River hasta diciembre de 2025, a cambio de 1.5 millones de dólares.

Juan Fernando Quintero : Llegó con el pase en su poder y acordó su contrato hasta fines del 2022.

Ezequiel Barco : Arribó proveniente del Atlanta United. El Millonario abonó 4.4 millones de dólares por su pase.

Andrés Herrera : River le compra el 70% del pase a San Lorenzo a cambio de 2,5 millones de dólares.