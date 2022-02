De Luca: "Tenemos trabajo, no tenemos financiamiento y tampoco mano de obra"

Sergio de Luca, Presidente de ADIMER se refirió hoy en Cadenas de Valor a la realidad del sector metalúrgico en la provincia de Entre Ríos. Al referirse a como le fue al sector durante la pandemia, contó: "Fue muy complejo y muy desparejo el trabajo en el sector durante la pandemia". "El 2021 fue un año de mucha actividad, de mucho trabajo y el problema no fue la pandemia sino por la escasés de materiales y el aumento desmedido de los precios".

Además, planteó la complejidad del trabajo sin financiamiento, en un momento en que los bancos no ofrecían créditos: "Los bancos nos cerraron las puertas al sector metalúrgico y no nos dieron un peso de crédito", manifestó. En tanto, actualmente, De Luca dijo que se presentan complicaciones que atraviesan actualmente, pos pandemia: "Tenemos trabajo, no tenemos financiamiento y tampoco tenemos mano de obra".