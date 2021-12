Diario de Radio Nacional 4/12/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - CARLA VIZZOTTI: "Es inevitable" que la variante Ómicron llegue a la Argentina

LT 14 Paraná - Reunión con movimientos sociales: Fernández reafirmó el compromiso de "no condicionar el crecimiento"

LRA 1 Buenos Aires - PIETRAGALLA CORTI: "El lawfare fue orquestado en detrimento de los pueblos"

LRA 1 Buenos Aires - JOSE SBATELLA: "Si se acepta que el Fondo violó su convenio podría haber reparaciones"

LRA 9 Esquel - Instituto Provincial de la Vivienda: En Chubut quedan 660 viviendas en ejecución y 1.200 para 2022

LRA 26 Resistencia - LUCERO ROMERO: “Es importante participar en los Centros de Estudiantes”

LT 11 Comodoro Rivadavia - Trabajo comunitario: Desde la universidad a los barrios

LT 12 Paso de los Libres - Manifestación histórica: Exigiendo la liberación de Guillermo Galantini

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: Los 93 años de Hebe de Bonafini

LRA 1 Buenos Aires - Encuesta UNICEF: 6 de cada 10 hogares con niños reciben medidas de protección de ingresos

LRA 26 Resistencia - REMIGIA CACERES: Reclamos del colectivo de personas con discapacidad

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Greta Peña: El certificado de discapacidad será accesible a través de una app

LRA 27 Catamarca - Fiestas en honor a la Inmaculada Concepción: La Virgen del Valle será trasladada al Parque Adán Quiroga

50 en 50 - LA NOTICIA DESDE USHUAIA A LA QUIACA: Algunas provincias ya implementan el pase sanitario para eventos masivos

LRA 1 Buenos Aires - KOROL-BECK: Pont Lezica destacó el año radial y adelantó lo que vendrá

Ronda Federal - ANTONIO TARRAGO ROS: “Nosotros estamos en la radio más argentina de todas”

LU 4 Patagonia - Patagonia rebelde: Una tumba NN será convertida en camposanto familiar

LRA 11 Comodoro Rivadavia - MARCELO SERAFINI: “Esta deuda no ha sido saldada desde el punto de vista jurídico”

LV 4 San Rafael - GABRIELA PIOVANO: "Hay que dejar de boludear y vacunarse"

LRA 27 Catamarca - YANINA VAZQUEZ: “La dosis adicional va a llegar para todos de manera paulatina”

LRA 1 Buenos Aires - CARLES PUIDGEMONT: "Todos los procesos de independencia en el fondo son revoluciones"

LRA 22 Jujuy - NOEMI ISASMENDI: "Un fallo determinó que la diputada saliente sea reemplazada por otra mujer"

LRA 1 Buenos Aires - BETO ALMEIDA: "La separación les interesa a los que nos quieren como colonia"

LRA 1 Buenos Aires - AGUSTIN SUAREZ: “Rompimos con la idea de que lo agroecológico es caro”

LV 4 San Rafael - JUAN MANUEL GISBERT: "Se pudo recuperar el terreno perdido en la pandemia"

LT 11 Concepción del Uruguay - JORGE GERARD: Entre Ríos apuesta al sector empresario y al industrial

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que es "inevitable que la variante Ómicron se siga propagando y llegue a la Argentina", y descartó que se implemente la vacunación obligatoria porque consideró que el país tiene una "muy buena" cobertura de vacunación.

"Es inevitable que Ómicron llegue al país y se siga propagando, pero tenemos el 97% de la variante Delta circulando y una situación epidemiológica muy buena con un 65% del a población vacunada y no es nuestro techo, porque estamos convocando a completar esquemas", apuntó hoy la ministra.

Al respecto, Vizzotti aclaró que la expectativa sobre esta nueva variante, que surgió en Sudáfrica y avanza en el hemisferio norte, es que "aumenten los casos pero no las hospitalizaciones y muertes", aunque consideró que se desconoce si va a llegar a desplazar a la variante dominante Delta.

LT 14 Paraná

El presidente se comprometió ante referentes de distintos movimientos sociales a "no condicionar el crecimiento futuro" en la negociación con el FMI.

El primer mandatario recibió a dirigentes de Barrios de Pie, del Movimiento Evita, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), junto a otro grupo de movimientos populares y, tras el encuentro, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, dijo: "Reconfortó el planteo del presidente, más allá de la necesidad de un acuerdo que no puede hacerse en cinco minutos como impulsa el macrismo", y de la idea "de no condicionar el crecimiento futuro".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, consideró que la implementación del denominado 'lawfare' en la región se dio de forma "orquestada y organizada" con el objetivo de "destituir gobiernos populares en detrimento de los pueblos y para favorecer a intereses concentrados".

LRA 1 Buenos Aires

El economista y ex. titular de la UIF, José Sbatella, conversó con “A las fuentes” respecto a la posibilidad de que sea la corte internacional de La Haya quien juzgue la legalidad de la deuda con el FMI contraída por el gobierno anterior.

Al respecto explicó que en el convenio constitutivo del fondo se habilita la solicitud de opinión consultiva a la corte internacional por parte de un estado respecto a cuestiones jurídicas que se susciten, y la misma será aceptada por las partes como decisiva, y destaca que aunque esto nunca fue utilizado en el caso del fondo monetario, es una vía que se encuentra habilitada.

"Esa opinión consultiva busca acreditar que la responsabilidad del FMI no se cumplió ni en la forma en que se entregó el préstamo ni en el control de lo que se hacía con el préstamo".

LRA 9 Esquel

La gerenta General del Instituto Provincial de la Vivienda, Viviana Pappaiani, se refirió a las viviendas en ejecución y a las presupuestadas para el próximo año, confirmando que un 40 % de ellas serán destinadas a la zona sur de Chubut, un 35 % a la zona de El Valle y el 25 % restante a la cordillera.

LRA 26 Resistencia

“No es mi primera participación en un Centro de Estudiantes, sino que lo hago desde primer año. Hay muchísimos desafíos, demasiados, y es una experiencia muy linda. Nuestro Centro de exige que la ESI no sea solamente un taller para que se lleve a cabo en forma permanente”, dijo la presidenta electa del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Sarmiento de Resistencia, Lucero Romero.

LT 11 Comodoro Rivadavia

Una agrupación de estudiantes universitarios realizará un festival comunitario, denominado “Llevar al territorio la universidad”. El evento consiste en una propuesta de trabajo interdisciplinario que comparte Celia Nieto, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social de la agrupación universitaria “La Jauretche”, de la UNPSJB, sede Comodoro Rivadavia, con el equipo de Radio Nacional.



LT 12 Paso de los Libres

Mas de 15 cuadras de ciudadanos exigieron la inmediata libertad de Guillermo Galantini, diciéndole basta a la criminalización de la protesta social, y pidiendo justicia también para la familia Almeida, desalojada ilegítimamente de sus tierras en Monte Caseros, Corrientes.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo nació en Ensenada, provincia de Buenos Aires, el 4 de diciembre de 1928 y su nombre completo es Hebe María Pastor de Bonafini, éste último, apellido de quien fuera su esposo.

El secuestro y desaparición de sus hijos Jorge Omar y Raúl Alfredo, ocurridos en 1977, y la angustia de la búsqueda sin éxito, la llevó a coincidir con otras madres que atravesaban una situación similar.

Fue así que comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo para reclamar por la aparición con vida de sus hijos secuestrados, torturados y desaparecidos por la dictadura cívico militar.

LRA 1 Buenos Aires

Unicef realizó una encuesta rápida de impacto por covid teniendo en cuenta un universo de 2.500 hogares. En ese sentido, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de la entidad, rescató la presencia del Estado, el avance de los adolescentes en la actualidad y alertó sobre los conflictos que surgieron con los más pequeños.

LRA 26 Resistencia

“Estamos en una semana muy intensa por la resolución que se conoció para incluir laboralmente a personas con discapacidad. Sabemos que falta mucho, pero también sabemos que ya recuperamos el 70 % de lo perdido durante el macrismo. Nos reunimos con el presidente Alberto Fernández, quien tomó nota de las necesidades que tenemos, y eso es muy importante”, dijo la secretaria de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores, Remigia Cáceres.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Pena, subdirectora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad, hizo referencia a la temática y a los desafíos presentes.

LRA 27 Catamarca

A días del traslado de la imagen de la Virgen del Valle, se conocieron los detalles del operativo previsto para los días 6, 7 y 8 de diciembre próximos.



50 en 50

En un programa de contenidos que reflejan lo sucedido en todos los rincones del país, te contamos las informaciones más destacadas de la semana en nuestro país. En esta oportunidad desde la chaqueña LRA 26 Nacional Resistencia.

Tucumán implementa el pase sanitario para eventos de concurrencia masiva. No así Mendoza, ya que el gobernador destacó que la vacunación no es obligatoria. Puesta en marcha del puesto sanitario de frontera en Iguazú.

En Santa Fe, la empresa de energía de esa provincia amplia derechos laborales para mujeres y diversidades en la convocatoria a puestos de trabajo. Mientras tanto, en Santiago del Estero efectúan control y monitoreo sobre el estado actual del cuerpo de agua en zona Embalse Río Hondo.

El Calafate presente con stand propio en una nueva edición de la Feria Internacional de turismo (FIT). Neuquén retoma la realización de fiestas provinciales con la realización de la fiesta Intercultural de Pulmarí que se festeja cada año en Aluminé. En tanto, los artistas Jairo y Gustavo Santaolalla serán parte de los eventos culturales en Concepción del Uruguay.

En este nuevo programa “50 en 50” también temas de interés, como el crimen de Elías Garay con declaraciones del dirigente Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Detalles de la novena marcha del orgullo en Bariloche y la confirmación de dos casos de la variante delta en San Juan. Esto y mucho más, en un nuevo programa federal.

LRA 18 Río Turbio

El Municipio de Rio Turbio

Donó el establecimiento a Radio Nacional en su nuevo Aniversario

En la jornada de ayer, 3 de diciembre, LRA18 Radio Nacional Rio Turbio, cumplió 51° Aniversarios de su fundación.

Por tal motivo, en conmemoración a la fecha, la emisora realizó un acto donde autoridades de la Cuenca Carbonífera se hicieron presentes. En el mismo, el Intendente de la Municipalidad de Rio Turbio, Darío Menna, hizo entrega de documentación correspondiente a la donación del edificio donde funciona la Radio desde sus comienzos.

Además, en el acto se encontraban presentes Ediles de Rio Turbio y 28 de Noviembre, Diputado por el Pueblo, Hugo R. Garay, y personal de la emisora.

Los festejos por el nuevo aniversario, continuaron en la jornada de ayer con un recital de bandas locales, provinciales y dos números nacionales, “Tita Print” y “La Mosca”. En tanto hoy, se desarrolló en Planta Transmisora una Expo Multi-marca, con autos Tunnings, autos antiguos y 4x4.

LRA 1 Buenos Aires

Los Bichos de Radio dialogaron con el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, quien realizó un balance del año radial y musical. Se refirió a los objetivos comunicacionales, la recuperación de oyentes y el carácter federal e inclusivo de las radios de cada provincia que unifican la Argentina.

También se repasó los proyectos para el próximo año y destacó la instalación de un nuevo transmisor en la ciudad de Río Grande el cual cubre 600 kilómetros sobre el Atlántico Sur llevando la Radio hasta nuestras islas Malvinas.

Ronda Federal

En el área de Discapacidad y Comunicación de Radio Nacional se impulsa el Proyecto Igualar en las emisoras de todo el país.

En el marco de la implementación, Antonio Tarragó Ros grabó la artística de Igualar para Radio Nacional, y luego reflexionó sobre el arte como herramienta para reflejar la diversidad cultural del país, diciendo: “El arte es para transformar la tragedia en algo bello”.

LU 4 Patagonia

Una tumba NN en la que, entre otros fusilados durante la Patagonia Trágica, está enterrado Albino Argüelles, será convertida el próximo viernes en un camposanto familiar, según informó Marcelo Serafini, uno de los fundadores de ´La Ruta de la Huelga´.

Luego, Serafini rescató la significancia que tendrá el acto y la expedición histórica, en la cual participará el nieto del dirigente huelguista Albino Argüelles, junto a Esteban Bayer, hijo de Osvaldo.



LRA 11 Comodoro Rivadavia

Se cumplen 100 años de los fusilamientos de la huelga rural de la Patagonia, en tanto Radio Nacional Comodoro Rivadavia, junto a Marcelo Serafini, miembro del grupo “La Ruta de la Huelga´, repasó la agenda de los actos conmemorativos que se llevarán a cabo durante diciembre en distintas localidades de Santa Cruz.

Coronavirus | Volver al inicio

LV 4 San Rafael

La médica infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, dijo: “La falta de conciencia global es la que esparce el virus. Si el mundo hubiera cerrado a tiempo el daño hubiese sido menor, con muchas menos muertes”, y luego agregó: “La pandemia dura lo que nosotros queramos en la medida que no se tomen conductas globales, contundentes y sostenidas. Hay que dejar de boludear y vacunarse”.

LRA 27 Catamarca

Vázquez, medica cardióloga integrante del COE, hizo referencia a la aplicación de la dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19, y señaló: “Se va convocando por grupo etario de manera decreciente. Lógicamente que genera ansiedad y comienza a aparecer lo mismo que cuando llegó la primera dosis, de que se aplica solamente a algunos. Hay que tener paciencia, porque va a llegar para todos de manera paulatina”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El político y periodista catalán, eurodiputado y presidente del Consejo por la República Catalana, se refirió a las pulsiones de la autodeterminación de los pueblos y la larga lucha por el reconocimiento de Cataluña como nación.

“Es la única forma de continuar mi lucha política, de otra forma estaría encarcelado, por lo tanto, inhabilitado para hacer política en el parlamento europeo” expresó al respecto de su exilio de España.

“La única vez que el gobierno se atrevió a publicar los balances fiscales entre Cataluña y España no lo volvió a hacer más”. "No puede ser que al final del día un ciudadano de Cataluña recibe menos inversión per cápita que un ciudadano de otra zona que contribuye fiscalmente mucho menos” resaltó Puidgemont.

LRA 22 Jujuy

Noemi Isasmendi, integrante de la Red de Mujeres Políticas, se refirió a quién debe completar el mandato de la diputada provincial Leila Chaher, cuando esta jure como diputada nacional.

En cuanto a la polémica sobre si debe ser el hombre que figura como primer suplente o si debe ser una mujer la que ocupe la banca, la abogada expresó: "Tenemos un precedente de 2019. En ese entonces, la jueza federal María Servini dictó un fallo que buscaba reforzar la paridad de género en el Congreso, determinando que una diputada saliente debe ser reemplazada por otra mujer, y no por el hombre que le siguió en la lista".



LRA 1 Buenos Aires

El periodista brasileño Beto Almeida reflexionó acerca del presente de la región y la relación entre Argentina y Brasil, resaltando que “la cooperación latinoamericana es indispensable”

“La cooperación latinoamericana es indispensable, la separación les interesa a los que nos quieren como colonia. Bolsonaro dijo que estaba destruyendo Brasil para devolvernos a la condición de colonia” resaltó.

Al respecto del ascenso de Bolsonaro al poder explicó: “Durante el tiempo de gobierno de Lula se perdió la gran oportunidad de hacer una educación política de la gente, la historia cobra muy caro después”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Agustín Suarez, referente nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, dialogó con “Calandrias” acerca del proyecto de distribución de carne agroecológica que la UTT se encuentra poniendo en marcha.

Detalló que la última semana fue inaugurada la primera carnicería del proyecto, vendiendo en el día de su apertura la cantidad de mercadería planificada para toda la semana y explicó que se pretende romper con la idea de que lo agroecológico es caro y reservado para las clases acomodadas, demostrando un modelo en el que la carne puede ser más barata.

Se refirió a la forma de cría del ganado con estas características, la forma en que se logró sostener el ciclo de producción completo, desde la red de productores, pasando por un frigorífico recuperado hasta la llegada al mayorista, exhibiendo un caso testigo de lo que puede valer un kilo de carne de alta calidad en un modelo donde todos ganan.

LV 4 San Rafael

“Estamos seguros de que 2021 fue mucho mejor que lo pronosticado”, expresó Gispert, director Ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza, luego de que se diera a conocer un informe del Banco Mundial, el cual marca que la Argentina tiene el tercer ritmo de recuperación en el planeta.

El planteo del economista se centra en que a fines de 2020 el propio Gobierno nacional esperaba un crecimiento del 5,5 %, mientras que el FMI y el Banco Mundial hablaban de un 4,5 %, en tanto las estimaciones del presente refieren a un 10,1 %.

LT 11 Concepción del Uruguay

Gerard mencionó los puntos importantes a tener en cuenta en 2022, tras una fuerte inversión que se realizarán en el marco de la investigación.

"La política que se desarrolla a partir de nuestro Gobierno nacional tiene como eje principal la federalización de la ciencia y la tecnología. Eso se basa en la nueva ley, que para 2022 aportará fondos adicionales estimados en 13.000 millones de pesos, de los cuales el 20 % tienen que distribuirse de forma federal para atender provincias como la nuestra", expresó Gerard.

Semana Wainfeld | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

A días de cumplirse 20 años del estallido social del 20 de diciembre de 2001, y tras su editorial "El corralito, veinte años después”, Mario continuó su análisis político y económico; al tiempo que encontró a dos actores que supieron aprovechar aquellos convulsionados años: el sistema financiero, y la Corte Suprema.

LRA 1 Buenos Aires

En "un año difícil y triste", Mario realizó una analogía entre este deporte, con "otros tramos de la realidad": "Tal vez, en el balance, habría que decir que el fútbol dio las mayores alegrías" sostuvo, en particular con relación a los resultados alcanzados por la selección nacional, que es "policlasista, transversal y transgeracional".

Asimismo, destacó el éxito de la campaña de vacunación en el país, y puso la mirada sobre la violencia que sufren los hinchas al asistir a las canchas: "El regreso al pasado no es lo deseable para que se viva bien, la Argentina necesita más", dijo.



LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre las Fake news que siempre existieron pero que "ahora hay más" por la cantidad de medios y la velocidad de las noticias que recibimos. "Lo que ocurre es que ahora muchos aceptan creer sólo lo que se acomoda a los propios intereses. También virilizamos noticias en whatsapp sin chequearlas", destacó el conductor de Gente de a pie.

Por otro lado se refirió a la desmentida de Carla Vizzotti sobre que se haya habilitado el ingreso sin control de pasajeros de un crucero procedente de Cabo Verde.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la carta de Cristina Fernández de Kirchner sobre la negociación con el FMI. También se refirió al poder de la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández.

"En los casi dos años de Gobierno el esquema entre ambos está funcionando bastante bien, teniendo en cuenta que vivimos tiempos de pandemia. Cristina habla muy poco con los medios, sí lo hace en algunos actos públicos y acude a la carta", destacó el conductor de Gente de a pie.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde Rawson, Bs. As. aprendemos cómo se hacen los zapatos artesanales de Mujersuela con Sole Rodino.

Al respecto de sus comienzos contó: “Cuando llegamos teníamos que trabajar de algo y se nos ocurrió empezar a hacer alpargatas diferente, con suela de yute que traíamos de Entre Ríos”

“También fuimos haciendo bordados a mano, dándole valor agregado y nos terminamos capacitamos en la producción de calzado fino a mano” explicó.

LRA 9 Esquel

García Borboroglu, investigador de aves marinas, se refirió a la matanza de pingüinos y nidos que realizó un hombre en un área natural protegida de Punta Tombo, indicando: "Nosotros fuimos al lugar a hacer una inspección rápida con la doctora Laura Reyes, de la Universidad, y estimamos que había un mínimo de 146 nidos, los cuales ya no están más”.

LRA 12 Santo Tomé

Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, se refirió al tema, y expresó: "Nos movilizamos para pedir que haya quorum para el tratamiento de algunas leyes que esperábamos se aprobaran este año y, aparentemente, no habrá sesiones hasta el año que viene. Esto nos preocupa mucho, porque en el caso del cannabis hay una ley de producción que bajó desde el Ejecutivo, la cual ya tiene media sanción en el Senado y solo le falta la media sanción en Diputados, y sería gravísimo que no se trate, porque nos atrasaría unos cuantos meses, tal vez un año".

LRA 1 Buenos Aires

El juez que investiga el femicidio de Nancy Videla, hallada asesinada ayer en una casa de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge tras permanecer una semana desaparecida, le atribuyó al único acusado por el caso haber cometido el crimen "en el marco de una agresión sexual y por su condición de mujer", informaron hoy fuentes judiciales.

En tanto, el juez en lo Criminal y Correccional 1, Diego Javier Slupski, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Damián Lezcano Mendoza (70) tras evaluar la gravedad del hecho que se le imputa y se declaró incompetente.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado le atribuyó al sospechoso "haberle ocasionado deliberadamente y de forma violenta, presumiblemente en el marco de una agresión sexual y por su condición de mujer, la muerte a Nancy Beatriz Videla (31)".

Para Slupski, el hecho ocurrió el viernes 26 de noviembre con posterioridad a las 19 en una de las habitaciones de la finca situada en Ingeniero Budge, donde "ocultó el cuerpo bajo una carpeta de cemento".



Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El vestuarista Julio Suárez, desde Barcelona, habló sobre el magnífico trabajo realizado para La comedia es peligrosa (que se presenta en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815, hasta el 5 de diciembre inclusive), con motivo del Centenario del Cervantes. Julio Suárez reflexiona sobre su relación con el teatro y el cine (entre otras películas, vistió a los actores de Zama, dirigida por Lucrecia Martel).

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Historias de nuestra historia” Felipe Pigna homenajea al cantautor Alberto Cortez, fallecido en el año 2019, autor de temas que llevaron la música argentina alrededor del mundo y de gran fama en España y América latina.

Se reproduce una antigua entrevista en la que Cortez cuenta sus orígenes en la localidad pampeana de Rancul, su acercamiento a la música y la llegada del éxito. Asimismo deja anécdotas de su vida, su carrera y se escuchan algunos de sus temas.

LRA 1 Buenos Aires

La primera parte del “Bazar de los milagros” arrancamos como siempre en el primer nivel de este recorrido Imaginario, donde Litto Nebbia nos cuenta sobre el disco RODAR por los festejos de los 50 años de La Balsa junto al grupo Pez de Ariel Minimal. A continuación, subimos al cuarto piso con “Historias que la música cuenta” y continuamos con la tercera parte del recuerdo al gran Leopoldo Federico.

En la segunda parte del programa bajamos hasta el segundo piso donde se encuentra “La herrería” y disfrutamos de la última parte de la hermosa entrevista realizada al gran baterista de jazz y rock Sergio Verdinelli.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Aliverti invita a recorrer los “Cien Poemas escogidos” de Giuseppe Ungaretti, poeta nacido en Alejandría en 1888, formado en Francia, reconocido como uno de los más altos poetas de su tiempo y participante de los principales movimientos literarios de Italia, país el que se radicó en 1920.

LRA 1 Buenos Aires

Siliano habló sobre el trabajo excepcional que realizó para La comedia es peligrosa (que se presenta en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815, hasta el 5 de diciembre inclusive), con motivo del Centenario del Cervantes. Diego Siliano habla además de otros hitos de su brillante trayectoria artística.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Pacho O´Donnell homenajeo al dibujante recientemente fallecido, Guillermo Roux, a través de una entrevista en la que cuenta sus primeros pasos en el dibujo, la herencia artística familiar y repasa su carrera.

En la segunda parte del programa, Pacho entrevista a la periodista Nora Bär, pionera del periodismo científico en la Argentina, quien explica acerca de su área de especialidad, la forma de ejercer esta profesión y la confluencia entre la ciencia y la política.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón y Luisa Valmaggia conversaron con la actriz Georgina Barbarossa con motivo de su reciente nombramiento como Personalidad Destacada de la cultura por la legislatura porteña, quien contó sus impresiones al ser convocada para esa distinción.

Georgina también se refirió a su acercamiento a la lucha por la seguridad, recordó los hechos que en el 2001 desembocaron en la caída del gobierno de De la Rúa y dio detalles de su nuevo programa próximo a estrenarse.

LRA 27 Catamarca

El próximo miércoles se pondrá en marcha la segunda edición de la Feria Librera en Catamarca y, en este sentido, Lara Rosentul, la coordinadora de El Cebil, el lugar donde se desarrollará el evento, se refirió a los detalles organizativos y a las actividades que se llevarán a cabo.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El periodista uruguayo recordó los momentos más icónicos que observó en su carrera periodística y reflexionó acerca de la actualidad del arbitraje futbolístico en dialogo con Alejandro Apo.

Al respecto de las notas que le hacen expresó: “Me estimulan fuertemente porque advierto un gran cariño, un honorable respeto, cosa que no pasaba cuando uno era joven”.

Reflexionó acerca de los grandes momentos que presenció: “Desde el retiro de Alfredo Di Stefano, el revolucionario táctico del futbol mundial, hasta el advenimiento esplendoroso de Messi ya pasaron 50 años”.

LRA 1 Buenos Aires

El exfutbolista y actual entrenador, Pedro Damián Monzón, quien anotó el gol ante Rumania en el mundial de Italia 90 que significó la gran y dura clasificación para la segunda fase, recordó su relación con Maradona y los momentos claves de su carrera.

En tanto a sus metas en su infancia expresó: “Yo soñaba de chico jugar en la primera de Independiente y a la vez jugar un mundial con la camiseta de la selección argentina”

Se refirió al decisivo gol contra Rumania: “Estábamos en la concentración del hotel el día antes del partido con Rumania, fui a la pieza de Maradona que estaba con el Checho Batista, me tiré a jugar una lucha con él y le dije que mi sueño era meter un gol en el mundial. Sos el único que me podés hacer meter un gol’ le dije a Diego, le dije que iba a ir al primer palo y me dijo que me la iba a tirar a la cabeza. Estaba seguro de que lo iba a hacer, así que la fui a buscar y cuando vi la pelota adentro no lo podía creer”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Gabriel Copola, licenciado en Educación Física, docente en la Universidad de La Matanza y múltiple campeón paralímpico de tenis de mesa, habló de la importancia de utilizar los recursos disponibles, así como también generarlos, para lograr un ámbito de inclusión para todas las personas, más allá de su condición.

“Yo estudié y hoy soy parte de una de una asignatura donde ofrecemos herramientas para capacitar a los profesores de educación física en los procesos de inclusión razonables para dar respuesta a las diversidades de condiciones de cada uno”. Asimismo, destacó que, “para hablar de inclusión, hay que hablar de la composición de varios aspectos; los derechos, la accesibilidad y las acciones de un Estado que los garantice”.