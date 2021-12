Pedro Monzón: “Para mí Diego era inmortal, era imposible que le pase algo“

El exfutbolista y actual entrenador, Pedro Damián Monzón, quien anotó el gol ante Rumania en el mundial de Italia 90 que significó la gran y dura clasificación para la segunda fase, recordó su relación con Maradona y los momentos claves de su carrera.

En tanto a sus metas en su infancia expresó: “Yo soñaba de chico jugar en la primera de Independiente y a la vez jugar un mundial con la camiseta de la selección argentina”

Se refirió al decisivo gol contra Rumania: “Estábamos en la concentración del hotel el día antes del partido con Rumania, fui a la pieza de Maradona que estaba con el Checho Batista, me tiré a jugar una lucha con él y le dije que mi sueño era meter un gol en el mundial. ‘Sos el único que me podés hacer meter un gol’ le dije a Diego, le dije que iba a ir al primer palo y me dijo que me la iba a tirar a la cabeza”

“Estaba seguro de que lo iba a hacer, así que la fui a buscar y cuando vi la pelota adentro no lo podía creer”

En tanto a como reaccionó a el fallecimiento de Maradona expresó: “Para mí Diego era inmortal, era imposible que le pase algo“