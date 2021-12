Matanza de pingüinos en Punta Tombo: al menos 146 nidos fueron destruidos

Pablo García Borboroglu, investigador de aves marinas, en diálogo con "Postales de radio" se refirió a la matanza de pingüinos y nidos que realizó un hombre en un área Natural Protegida de Punta Tombo.

"Nosotros vamos al lugar a hacer una inspección rápida con la doctora Laura Reyes de la Universidad. Observamos que efectivamente habían construido un camino con una topadora perpendicular al mar que atraviesa una zona de nidificación de pingüinos y construyen un alambrado que le ponen un boyero electrificado alimentado por un panel solar", contó el investigador. "Vemos que el camino arrasó una parte de la zona de nidificación. Hay un daño directo, hay nidos que faltan porque está el camino. Cuando llegamos las huellas estaban frescas, lo que indica que había sido muy reciente", destacó, y añadió que "había una franja del camino en donde no hay nidos. Estimamos que había un mínimo de 146 nidos que ya no están más". Agregó que "también encontramos un nido que no había sido arrasado por la topadora, pero la rueda tapó dos pichones con tierra y murieron producto de esto".