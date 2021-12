El político y periodista español, presidente de Junts per Catalunya, se refirió a las pulsiones de la autodeterminación de los pueblos y la larga lucha por el reconocimiento de Cataluña como nación.

“Es la única forma de continuar mi lucha política, de otra forma estaría encarcelado, por lo tanto, inhabilitado para hacer política en el parlamento europeo” expresó al respecto de su exilio de España.

“La única vez que el gobierno se atrevió a publicar los balances fiscales entre Cataluña y España no lo volvió a hacer más”. "No puede ser que al final del día un ciudadano de Cataluña recibe menos inversión per cápita que un ciudadano de otra zona que contribuye fiscalmente mucho menos” resaltó Puidgemont.

“Todos los procesos de independencia en el fondo son revoluciones. Rompen el status quo y generan uno nuevo, no solo esta el hecho disruptivo de romper un estado sino también el de formar uno” concluyó.