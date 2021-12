“Es importante participar en los centros de estudiantes”

No es mi primera participación en un Centro de estudiantes sino que lo hago desde primer año. Hay muchísimos desafíos, demasiados, es una experiencia muy linda y hay quienes prefieren quedarse fuera de todo esto pero para mi no, porque se crean vínculos con personas fuera de la escuela. Nuestro Centro de estudiantes exige que la ESI no sea solamente un taller y sea en forma permanente. Hay muchos otros temas muy importantes que interesan a las y los adolescentes como la violencia en una pareja, ya sea física o mental. Yo pido que no se tenga miedo a participar en el Centro de estudiantes porque se aprende a conocer como se maneja el mundo de los mayores e invito a participar de un ropero comunitario que hacemos y donde se junta ropa para entregar a quienes la necesitan”, dijo la recientemente electa presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Sarmiento de Resistencia.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

CON LAS PATAS EN LA FUENTE

CONDUCTORAS: Belén Rodríguez- Fernanda Molfino

Viernes de 16 a 18