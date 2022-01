Diario de Radio Nacional 29/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: “Era la bomba que había que desarmar”

LRA 1 Buenos Aires - VICTORIA TOLOSA PAZ: “La palabra que resume este momento, es tranquilidad"

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS HELLER: "Es una puerta de salida de la trampa que nos dejó el gobierno anterior"

LRA 1 Buenos Aires - EMILIO PERSICO: “Hay que aprender que tenemos que crecer desde abajo"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ROSATO: "Da lugar a una reactivación del sector productivo"

LRA 1 Buenos Aires - RAUL DELLATORRE: "Es momento de hacer política para construir ese país”

LRA 1 Buenos Aires - MOURINHO FELIX: "Europa mira a la Argentina como un socio estratégico en América Latina"

LRA 1 Buenos Aires - Islas Malvinas: Argentina rechaza el despliegue militar británico

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - DANIEL FILMUS: "El diálogo es el camino para recuperar el ejercicio de la soberanía"

LT 12 Paso de los Libres - Malvinas, 40 años después: Encuentro Provincial de Veteranos de Guerra en el Centro “2 de Abril”

LU 4 Patagonia - La muerte de Tirso Chiquichano: Un diputado chubutense falleció tras contraer COVID-19

LRA 42 Gualeguaychú - Universidad Nacional de Entre Ríos: No definió la solicitud del pase sanitario

LT 14 Paraná - A partir del 29 de enero: El Gobierno nacional actualiza los requisitos para el ingreso al país

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA PIOVANO: "Sin duda la vacunación hace que la variante Ómicron sea más leve”

LRA 1 Buenos Aires - MARCELA BALSA: "Es una persona tan auténtica y coherente que te impresiona”

LRA 26 Resistencia - MARTINA FORNS: “La marcha del 1° de febrero marcará un antes y después en la justicia”

LRA 1 Buenos Aires - JULIO CESAR URIEN: “Es la voluntad de nuestro pueblo de defender nuestra soberanía"

LRA 1 Buenos Aires - REYNALDO RODRIGUEZ: “La realidad es que los ciudadanos no pueden acceder"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Dos proyectos de infraestructura

LRA 26 Resistencia - PATRICIA LEZCANO: “Muchas familias no tienen ingresos para cubrir la canasta básica”

LRA 26 Resistencia - MIGUEL SIMONS: “Los negocios de cercanías no pueden competir con las grande cadenas”

LT 14 Paraná - Barrios de la capital de Entre Ríos: Obras para Arenales y Toma Nueva beneficiará a 400 familias

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, además de celebrar el acuerdo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestó que el mismo “era la bomba que había que desarmar para poder encarar un horizonte de futuro para el país”.

Asimismo, resaltó que “el Presidente logró un primer paso importante, garantizando un acuerdo sin ajuste en la educación, sin ajuste en la ciencia y sin ajuste en la obra pública”.

“El gobierno anterior paralizó el 70% de las obras en el país, ya que era su variable de ajuste. Nosotros la consideramos (a la obra pública) como la palanca para la recuperación, por eso las inversiones van multiplicándose consolidando 15 meses consecutivos de recuperación”, manifestó.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional del Frente de Todos reflexionó al respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, destacando el alivio que generará en toda la sociedad y llamando a “mirar hacia adelante con una memoria muy activa de nuestro pasado y presente”

En tanto a que se debe hacer para no repetir la situación con el Fondo resaltó que se debe seguir “trabajando mucho con la memoria del pueblo argentino”. Haciendo hincapié en las palabras del Presidente el día de ayer: “Hay que mirar hacia adelante con una memoria muy activa de nuestro pasado y presente”.

“Con distintas caras, parece que la historia se repite y la siguiente vuelta es un poco más trágica, con un sendero más difícil para transitar. Es un camino difícil para todo un pueblo” expresó la diputada.

Con relación al impacto del acuerdo en la sociedad: “La palabra que resume este momento es la tranquilidad, va a tranquilizar algunas variables económicas que impactan en la vida diaria de los ciudadanos”.

LRA 1 Buenos Aires

Heller destacó el “desahogo” y la “posibilidad de llevar políticas públicas” que genera el acuerdo con el FMI. En este sentido expresó: “Este acuerdo es una puerta de salida no sencilla, pero una puerta de salida de esa trampa que nos dejó la administración anterior que nos llevaba por un camino de inviabilidad”.

“En ningún lugar se habla de reforma laboral, de privatización de empresa, se protegerá a los programas focalizados a la inclusión social y se dice que se sostendrán las políticas que son fundamentales para promover el desarrollo de la Argentina. Esto es inusual en los programas del Fondo” resaltó.

Explicó los prestamos acordados con el Fondo: “Nos van otorgar a cada vencimiento de las cuotas stand by que tomó el gobierno de Macri para que cancelemos cada cuota con el préstamo”. “Este préstamo se comienza a devolver 4 años y medio tras cada uno de esos desembolsos”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Economía Social, Emilio Pérsico reflexionó al respecto del tratado con el Fondo Monetario Internacional destacando el alivio por no incluir políticas de reforma estructural y que permita ir "bajando el déficit con el crecimiento".

“Dentro del desastre que significa una negociación con el Fondo de estas características, con lo pesado que no dejaron encima, es una sensación de alivio”. “La deuda en sí es algo muy malo y el Fondo es una de las peores institución que ha generado la humanidad” expresó.

“En el mismo programa hay una exigencia de aumentar la obra pública, esto, al mismo tiempo de bajar el déficit, es un elemento bueno” destacó.

“En el programa que el Gobierno plantea hay un crecimiento del 4% para el año que viene. Creo que es bueno el planteo de ir bajando el déficit con el crecimiento” resaltó.

Al respecto de lo próximo en materia económica: “Si nos dedicamos siempre a lo mismo, siempre vamos a tener el mismo resultado”. “Hay que aprender que tenemos que crecer desde abajo. Ese es el verdadero crecimiento de una nación”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó el apoyo de la asociación al acuerdo con el FMI, señalando la “potenciación y reactivación” que dará al sector productivo.

“Desde IPA damos un apoyo contundente al acuerdo que realizó el Gobierno. Este entendimiento da lugar a una reactivación del sector productivo en las fábricas argentinas” expresó.

“Las PYMES seguramente van a tener la posibilidad de acceder a mayor financiamiento. Para seguir creciendo se necesitan de inversiones y financiamiento” resaltó.

“Ya sin el acuerdo estamos hablando de que el 2022 iba a ser un año en que la industria iba a crecer, con este acuerdo esto se va a potenciar” concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista, licenciado en economía, Raúl Dellatorre, resaltó el desafío del Gobierno tras el acuerdo con el FMI, el peso que el país se saca y "el momento de hacer política".

En este sentido resaltó: “Ahora empieza otro desafío, el desafío diario de sostener los márgenes de autonomía que el Gobierno logra en cierta medida”.

“El acuerdo en sí mismo no te ofrece las condiciones para el crecimiento, sino que eso hay que lograrlo y me parece que lo fundamental ahora es decir que nos sacamos del cuello esta soga” destacó.

“Planteo que hay que demostrar que la virtud que tiene este crédito es que nos sacó de encima este peso. Hay que mirar para otro lado ahora y es momento de hacer política para construir ese país” afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Ricardo Mourinho Félix, vicepresidente Banco Europeo de Inversión habló con con Liliana Arias en Casa Rosada tras la firma de un convenio entre la Argentina y ese organismo, que estuvo encabezado por el Presidente de la Nación.

"Este acuerdo sin duda mejorará y fortalecerá a la sociedad ante la pandemia y para evitar los problemas climáticos, son muy buenas noticias para este país".

El funcionario aseguró además que "Europa mira a la Argentina como un socio estratégico en América Latina, nuestro trabajo es apoyar el desarrollo del país y del pueblo argentino".

LRA 1 Buenos Aires

La República Argentina rechazó hoy "en los términos más contundentes el nuevo despliegue de armamento militar británico en las Islas Malvinas", informaron las autoridades de Cancillería a través de un comunicado.

El pronunciamiento se realizó en virtud de que "recientemente se conoció la instalación del sistema antiaéreo Sky Sabre en las Islas Malvinas" lo que constituye Wun sistema de defensa aérea, basado en tierra, de nueva generación que viene a reemplazar a los misiles de tipo Rapier y que triplican su alcance", detallaron las autoridades.

En este sentido, ampliaron con que "se trata de una nueva e injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El próximo 2 de abril se cumplirán cuarenta aniversarios de la guerra en Malvinas, razón por la que el Gobierno Nacional lanzó la “Agenda Malvinas 40”, con actividades que se realizarán en el país. “Para la Argentina esos 40 años significan homenaje, memoria, recuerdo y compromiso”, opinó Filmus.

LT 12 Paso de los Libres

Roberto Ghelardi, presidente del Centro de Soldados ex Combatientes en Malvinas de Paso de los Libres "2 de Abril", junto a Julio Palacios y Orlando Mendoza, veterano de la ciudad de Goya, invitaron a todos los ex combatientes de la zona a participar del encuentro provincial que se llevará a cabo mañana, sábado, a las 18 horas en el Centro “2 de abril”.

Coronavirus | Volver al inicio

LU 4 Patagonia

El diputado provincial Angel Tirso Chiquichano falleció, luego de permanecer internado durante varias semanas al contraer COVID-19.

Chiquichano integraba el bloque legislativo "Chubut Unido", alineado al intendente de Trelew, Adrián Maderna, pero había llegado a la legislatura en 2019, dentro del bloque que acompañaba la lista del gobernador provincial, Mariano Arcioni.

LRA 42 Gualeguaychú

La decana de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Bertha Baldi Coronel, explicó que se está debatiendo el pedido de pase sanitario para la cursada 2022.

Asimismo, Baldi Coronel describió: "En marzo comenzarán las clases, pero el tema se tratará en base a los lineamientos del Ministerio de Educación de la Nación".

LT 14 Paraná

A partir de este 29 de enero, los argentinos, argentinas y residentes que reingresen al país con esquema completo de vacunación contra el COVID-19, y que acrediten haberlo hecho por lo menos 14 días antes de llegar al territorio nacional, estarán exceptuados de realizar la prueba diagnóstico.

En tanto, las personas extranjeras con esquema de vacunación completo, provenientes de países limítrofes o sus residentes que hubieran permanecido en dichos lugares al menos los últimos 14 días previos a su ingreso a nuestro país, deberán tener completo su esquema de vacunación 14 días antes, y estarán eximidas de realizar cuarentena.

LRA 1 Buenos Aires

La médica infectóloga, quien trabaja en el hospital Muñiz, Gabriela Piovano, resaltó el proceso de vacunación y destacó su importancia de cara a posibles futuras variantes.

En tanto a la variante Ómicron: “Pensemos que la variante surge después de la tercera ola en Europa, proveniente de Sudáfrica. Por un lado, las personas afectadas son más jóvenes, por lo tanto, ya característicamente tienen menor tendencia a evolucionar de manera grave”

“Dentro de las personas que están graves la proporción entre vacunados y no vacunados demuestran que los números están más en los no vacunados. Sin duda la vacunación hace que la variante Ómicron sea más leve”

“Esta tercera ola va a tomar contacto con los 45 millones de personas, que algunas no van a tener ninguna consecuencia, otras en su mayoría se van a infectar, pero el cuadro va a ser leve y una minoría se va a infectar y el cuadro va a ser grave”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora y guionista del documental “Piovano, a través de la pandemia”, el cual registra la irrupción de la Doctora Gabriela Piovano en los medios, durante la pandemia de COVID 19, se refirió al mismo y destacó la tarea de la Doctora.

Al respecto de la Dra. Piovano expresó: “La conocí a través de un amigo en común que tenemos y me fascinó”. “Más allá de sus peleas en los medios, es una mujer muy integra, con una trayectoria en la medicina que también es un poco desconocida”.

“Surgió la idea de armar un documental con la semblanza de ella, no solo lo que ella transmite en los medios sino su verdadero yo”. “El documental, que en principio iba a ser una cosa corta, se convirtió en una película con una reflexión de la pandemia” contó la directora.

Política | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Forns, jueza federal de San Martín e integrante de ´Justicia Legítima´, analizó la marcha, señalando: “Están preocupados porque la convocatoria será multitudinaria. Hay un gran entusiasmo por parte de organismos, asociaciones y espacios de Derechos Humanos, y por fin se puso en agenda el tema para reformular este sistema judicial, que es elitista, patriarcal y está plagado de operaciones y persecuciones contra quienes no comulgan con la opinión del gobierno anterior, el cual dejó causas judiciales que fueron parte del lawfare, del que participaron los medios hegemónicos”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, Julio César Urien, se refirió a la situación del Lago Escondido y la tarea de la asociación para permitir el acceso al lugar. En este sentido expresó: “Vamos a ver de poder ingresar para demostrar la voluntad de muchos argentinos de defender nuestra soberanía y hacer cumplir la ley”.

“Es la voluntad de nuestro pueblo de defender nuestra soberanía, más allá de los condicionamientos que nos imponen. Esto es una luz que va marcando un camino” resaltó el presidente de FIPCA.

“Con estas actitudes se demuestra que hay una voluntad de lucha para defender nuestra soberanía” afirmó.

https://www.radionacional.com.ar/es-la-voluntad-de-nuestro-pueblo-de-defender-nuestra-soberania/

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 57 Nacional El Bolsón, Reynaldo Rodríguez, habló acerca de los impedimentos para acceder al Lago Escondido debido a que “el recurso turístico argentino está en manos de un inglés”.

“Dentro del marco de los eventos, el sábado 5, en la Casa de la Cultura, habrá un evento de visibilizarían con la presencia de especialistas del CONICET, el tema es el concepto de extranjerización de la tierra” contó.

“Estoy cansado de escuchar a turistas diciendo que no pueden acceder al Lago Escondido. Hoy este recurso turístico argentino está a manos de un inglés” expresó.

“La realidad es que los ciudadanos de El Bolsón no pueden acceder, está totalmente cercado” resaltó.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Representantes del sector ganadero y cárnico se reunieron con autoridades de Agricultura de la Nación, ante la demanda de previsibilidad en la comercialización debido a la suspensión de exportaciones de ciertos cortes y en el encuentro se anunció que no habrá nuevas medidas.

Al respecto, González Alvarez Maldonado, integrante de la Mesa Nacional de Carnes por CONINAGRO, brindó detalles de lo sucedido.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada la firma de dos proyectos para las áreas de salud e infraestructura a nivel nacional junto a las autoridades del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y funcionarios de la Unión Europea y la embajada argentina ante esa organización internacional, indicaron fuentes oficiales.

En ese sentido, el mandatario, acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, explicó las iniciativas junto al vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix; los embajadores de la Unión Europea ante Argentina, Amador Sánchez Rico, y de Argentina ante la UE, Pablo Grinspun; y otros funcionarios nacionales y provinciales.

LRA 26 Resistencia

Lezcano, directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), informó los resultados del trabajo realizado en diciembre de 2021, y dijo: “Se necesitaron 74.611 pesos para que puedan alimentarse dos adultos y dos menores, mediante un relevamiento que se realizó en el Gran Resistencia y Sáenz Peña. Nosotros siempre decimos que habría que alentar el congelamiento de los precios de algunos productos, y que las medidas o planes del gobierno lleguen a los almacenes de barrio. Necesitamos un Estado fuerte que pueda controlar”.

LRA 26 Resistencia

Simons, vicepresidente de la Cámara de Supermercados del Chaco, analizó la situación del sector, y expresó: “Los últimos datos del aumento de las ventas son de noviembre del año pasado y los índices son alentadores, pero no están llegando a las pymes y a los negocios de proximidad, porque tenemos un momento muy difícil por la competencia desleal de los supermercados mayoristas”.

LT 14 Paraná

Se llevó a cabo la firma del contrato de obra Promeba, la cual tiene como objetivo la mejora integral en los barrios Arenales y Toma Nueva de Paraná, y beneficiará a 400 familias de la zona. Andrea Zoff, viceintendenta de la ciudad, informó que el trabajo demandará un presupuesto de 490 millones de pesos y “se puede llevar adelante gracias al financiamiento de la Nación, generarando una transformación en los dos barrios”.

Laborales | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

López, secretario General de la UATRE seccional 415 del Departamento Uruguay, se refirió a la reunión que se realizó junto a la patronal para analizar la cláusula gatillo de revisión de haberes, debido a los índices de inflación.

"Hoy vemos que el trabajo informal en nuestra zona ha crecido, y es en lo que estamos trabajando. Haremos un control no solo en el Departamento, sino también en la zona", manifestó López.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Con la llegada del año nuevo chino 2022 el calendario chino dejará atrás el Año del Buey para dar la bienvenida al año del tigre de agua, que tendrá lugar del 1 de febrero hasta el 23 de enero del año que viene. El tigre es el tercer animal en el ciclo del horóscopo asiático y es el que, según la tradición china, marcará este año que aún está por llegar.

"Este año volvemos a estar en contacto con la gente. El domingo habrá gastronomía china, artesanía y ropa. Luego en el escenario habrá un show muy importante. Habrá música y danza", destacó Estela Gagliardi, una de las organizadoras del festival del Año Nuevo Chino. El evento se hará este domingo desde las 12:00 hasta las 19:30 en Av. Figueroa Alcorta y Sucre, en la plaza “Parques Nacionales Argentinos”.

LRA 3 Santa Rosa

Victoria y Milagros Pereyra Chiesa son dos hermanas pampeanas que diseñaron un kit de autodefensa, al cual denominaron “Avisame cuando llegues”. Son de Realicó, y se encuentran estudiando en Córdoba.

Tras esto, Victoria contó cómo surgió esta idea, qué contiene el kit y cómo acceder a él, diciendo: “Luego de algunas situaciones de inseguridad que pasamos, decidimos armar esta iniciativa de autodefensa porque da miedo salir a la noche”.

LRA 26 Resistencia

Lo explicó la subsecretaria de Personas Adultas Mayores, Cristina Aboitz, quien se refirió a situaciones específicas de discriminación, abuso, abandono y maltrato, señalando: “Existe una línea, la 108, para denunciar estos casos. Se visibilizan situaciones que existen y, lamentablemente, se reproducen, pero trabajamos para fortalecer líneas de apoyo”.

LRA 30 Bariloche

Ivy es profesora de química de 35 años quien luego de irse a estudiar a varios lugares retornó a su Neuquén natal. A raíz de la nota escrita por Melisa Cabrapan Duarte, Dra. de antropología en el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS-CONICET-UNCO), Radio Nacional Bariloche conversó con ella.

Contó sobre los abusos que sufrió siendo niña por parte de su progenitor y el recorrido transitado para salir de ese círculo de violencia.

Además, explicó el arduo camino que tuvo que transitar para cambiarse el apellido y la importancia de las redes ya sea tanto psicóloga, amistades y mujeres mapuches. Con relación a su identidad, se refirió al reconocimiento identitario que empezó a vivir en el último tiempo que tiene que ver con sus orígenes mapuches.

LRA 42 Gualeguaychú

Rosario Burgos, directora Coordinadora de la Dirección General de Estadísticas y Censo de Entre Ríos, informó cómo se implementará el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, el cual se realizará el próximo miércoles 18 de mayo, luego de ser aplazado dos años debido a la pandemia.

Después, la funcionaria adelantó que, por primera vez en la actividad se incluirá una pregunta sobre la identidad de género, agregando que la población podrá responder sobre auto reconocimiento étnico y que los requerimientos también se contestarán a través de Internet.

LRA 4 Salta

Murió una niña de 13 años de Misión Wichí La Mora en Tartagal. Su tío sostuvo que hubo abandono de persona porque llamaron a la ambulancia cuando la nena presentaba dificultades para respirar, pero no la quisieron trasladar a la guardia esgrimiendo que no había camas. Junto a otras comunidades marcharán hasta el centro sanitario.

LRA 4 Salta

La edición 48°de la Serenata a Cafayate se realizará del 16 a 19 de febrero y tendrá la presencia de artistas como Abel Pintos y el Chaqueño Palavecino. “Es necesario el pase sanitario para todos aquellos que realicen la cobertura”, señaló Viñabal.

LU 4 Patagonia

La doctora Verónica Heredia, quien representa a la sobreviviente del abuso grupal de Playa Unión que involucra a jóvenes de familias influyentes de la zona, indicó: "Finalmente vamos a llegar a juicio por hechos que se cometieron en septiembre de 2012 en Playa Unión, después de todo el manoseo mediático que tuvo este caso, y esto es una pequeña victoria para lograr romper la impunidad".

Géneros | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

La Fundación Mujer de Santiago del Estero comenzará en febrero las consultas gratuitas para prevenir el cáncer mamario y realizan papanicolau, colposcopia y exámenes mamarios. La médica explicó cómo trabajarán en todas las áreas de la fundación y los próximos proyectos.

LRA 7 Córdoba

El Fondo de Población de las Naciones Unidas Argentina (UNFPA) trabaja para que todas las mujeres puedan acceder a los servicios de salud de calidad, y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos libres de coerción, discriminación y violencias.

Junto a la coordinación de salud sexual, VIH e ITS del Ministerio de Salud de CABA y ONUSIDA, el Fondo inició durante la pandemia un trabajo de investigación sobre la aceptabilidad de un preservativo vaginal y, en referencia al tema, la jefa de la Oficina de UNFPA Argentina, Mariana Isasi, expresó: "Surgió porque es un insumo que no existe en nuestro país en este momento, y se viene reclamando hace tiempo la necesidad de tenerlo".

LRA 30 Bariloche

La ciudadana neuquina de 35 años se refirió a los abusos que sufrió siendo niña por parte de su progenitor y el recorrido transitado para salir de ese círculo de violencia. Explicó el arduo camino que tuvo que transitar para cambiarse el apellido y la importancia de las redes.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El gran cantautor de música popular argentina repasó su carrera musical, desde sus comienzos y su deseo por poder tocar en los escenarios hasta sus más grandes éxitos y participaciones con enormes artistas.

Se refirió a su participación en el elenco del teatro infantil de Radio Nacional: “Yo iba todos los domingos a las grabaciones del teatro infantil, con unos nervios impresionantes. Desde chico siempre traté de irme a los escenarios”

“Tuve la gran fortuna de poder ir a cantar a distintos países de nuestra América y me siento uno que navegó los distintos ríos de nuestra región” expresó.

En tanto a su presente: “Estamos ensayando con mis hijos un espectáculo que empezamos en noviembre del año pasado, hicimos tres presentaciones probando a ver como funcionábamos los tres y se va a llamar ‘Del mismo árbol’”

Además, hizo un repaso por su gran trayectoria musical, recordando sus discos más destacados y sus momentos más memorables.

LV 19 Malargüe

En la cuarta noche de la XXXV edición del festival malargüino, el escenario "Asencio Villar" se vio engalanado con los artistas que lo pisaron.

La jornada comenzó temprano por la mañana con la apertura oficial de la Expo Caprina y Ovina, y luego de distintas actividades desarrolladas durante el resto del día, en la noche El Mono de Kapanga y sus músicos subieron al escenario al ritmo de “El Universal”, junto a otros tantos éxitos correspondientes a sus 27 años de trayectoria.



LRA 3 Santa Rosa

La secretaria de Cultura de la Municipalidad de General Pico, María del Carmen Elizalde, hizo referencia a la Fiesta Provincial del Teatro, que se desarrollará durante abril en General Pico.

“Desde 2013 que no se realiza en la ciudad, y esta propuesta genera un gran movimiento cultural y comercial en toda la zona norte de La Pampa”, expresó la funcionaria.

LT 11 Concepción del Uruguay

La Presidenta de la Comisión de la Fiesta de la Playa, Estefanía Alippi se refirió en LT11 a la devolución de dinero a quienes compraron entradas tanto para Soledad como para Abel Pintos, ambas noches suspendidas por lluvias, y a la gestión que hay que realizar para obtener el dinero.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Rafael Nadal es Rocky Balboa. Cuando muchos lo creían derrotado por nocaut, el tipo va y se levanta. No importa que pase el domingo. Si gana o no el Grand Slam 21. El español es un ejemplo de competitividad. Tal vez el más competitivo tomando todos los deportes.

Del “Big Three” es el que parece tener “menos recursos”. De hecho, al fin y al cabo, Rocky también era asi con respecto a sus rivales en la saga cinematográfica. El corazón en la mano.

Porque Nadal/Rocky no tiene el estilo depurado de Apollo Creed (Roger Federer) o la fiereza -y la poca simpatía- de Ivan Drago (novak Djokovic).

A Nadal sólo le falta ir a ver a un cura cristiano antes de cada partido como lo hacía Balboa antes de cada pelea.

“La gente de fuera quizá no lo crea, pero mi equipo sabe lo que he pasado estos últimos seis meses. No sabía si volvería a competir a este nivel. Soy un afortunado, vuelvo a sentirme vivo y me estoy divirtiendo”, confesó Nadal.

LT 12 Paso de los Libres

Entrevista a Hugo Caballero, uno de los organizadores del evento, que se disputará este sábado 29 de febrero desde las 14 horas en el Club Náutico, en la costanera libreña. Entrada libre y gratuita.

La XIII° edición del Circuito de Rugby de Verano es organizada por los jugadores del Athletic Libres y la productora Tiempo de Rugby. Tendrá a Paso de los Libres como primera fecha del campeonato que recorre la provincia. En el Club Náutico de Libres participarán varios equipos del interior y de la capital de Corrientes.

El circuito correntino de verano se reactiva con varias fechas en diferentes localidades de la provincia. La primera parada será Paso de los libres, la segunda en Santo Tomé, la tercera en Monte Caseros y terminará en la capital correntina. Se buscará al campeón del Circuito 2022 que obtendrá la Copa Challenger “Imperial”.