Murió otra niña wichí de 13 años en Misión La Mora de Tartagal

Tras la muerte de una niña de 13 años de Misión Wichí La Mora en Tartagal, su tío y cacique de la comunidad , Juan Carlos Calermo, sostuvo que hubo abandono de persona porque llamaron a la ambulancia cuando la nena presentaba dificultades para respirar pero no la quisieron trasladar a la guardia esgrimiendo que no había camas. Calermo dijo que responsabilizan al gerente del Hospital Juan Domingo Perón, Santiago Payo, y anunció que junto a otras comunidades marcharán hasta ese centro sanitario el próximo jueves por la mañana. Además, adelantó que harán una denuncia penal.

El cacique relató que la niña comenzó a tener fiebre el viernes a las 6 de la mañana, también dolor de garganta y de pecho, y después no podía respirar. Al empeorar el cuadro, llamaron a la ambulancia, y al llegar con un chofer y una enfermera. le dijeron que no la podían trasladar al hospital por falta de camas, sólo le pusieron una inyección. Pasaron las horas y la nena siguió sin atención médica, hasta que falleció a las 21. En el certificado de defunción se consignó que murió por un "paro cardiorespiratorio no traumático como consecuencia de sepsis”, una infección generalizada. El jueves harán una marcha y esperan que el ministro de Salud Pública de Salta (Juan José Esteban) explique el motivo del abandono de persona.

INFORME: Sandra Ceballos - A.P.I

WEB: Josefina Adrover

EMISORA: LRA29 - RN SAN LUIS