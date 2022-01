“La marcha del 1 de febrero marcará un antes y después en la Justicia”

La jueza federal de San Martín e integrante de Justicia Legítima analizó la marcha: “están preocupados porque la convocatoria será multitudinaria, hay un gran entusiasmo por parte de organismos, asociaciones y espacios de DD HH, por fin se puso en agenda este tema para reformular este sistema judicial que es elitista, patriarcal, plagado de operaciones y persecuciones contra quienes no comulgan con la opinión del gobierno anterior que dejó causas judiciales que hoy se ve fueron injustas, fueron parte del lawfare del que participaron los medios hegemónicos que aún perduran y quieren invisibilizar o tergiversar esta marcha, que surge desde las bases, desde abajo, porque están preocupados por lo que sucede, y ahora quieren hacer parecer que está organizado por el gobierno nacional. Nos sorprende mucho la permanente adhesión desde todas las provincias por organizaciones vinculadas con la Justicia que padecieron y padecen un sistema que no responde a sus demandas, que no da la cara, que no responde a la sociedad. Justicia Legítima es una asociación civil, integrada por quienes están comprometidos en cambiar esta justicia que tenemos, por fin hay una sociedad que sale a la calle, dando la cara, pidiendo, expresando y será multitudinario y eso es lo que molesta, que el pueblo esté en la calle, hablamos de una Justicia democrática, con perspectiva de género. La cabeza de la Justicia, que es la Corte Suprema, nunca repudió el espionaje que hubo, las persecuciones a sus propios integrantes, los insultos, hay mucho hartazgo y bronca que se verá en la marcha que marcará un antes y después, y será la primera de muchas marchas. El principal objetivo es cambiar la cabeza es decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo la jueza.

