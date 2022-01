“Los negocios de cercanías no pueden competir con las grande cadenas”

El vicepresidente de la Cámara de Supermercados del Chaco analizó la situación del sector: “los últimos datos de aumento de ventas son de noviembre del año pasado y los índices son alentadores pero no están llegando a las pymes, a los negocios de proximidad, tenemos un momento muy difícil por la competencia desleal de los supermercados mayoristas. Lo que creció es la venta on line porque desde el inicio de la pandemia no es fácil para los más chicos competir en ese aspecto porque los costos son muy importantes y se les escapa a la mayoría por la actualización permanente que hay que hacer y es complicado financiarla. Si se estudia cuales son los comercios on line exitosos se observa que son aquellos que están avalados por fondos de inversión que les permite crecer y eso es muy difícil para el supermercadismo local. El poder adquisitivo del 50% de la población es acotado o cayó y no todos pueden acceder a los mayoristas porque no pueden comprar en volúmen. Las ventas con tarjetas de crédito o débito están estancadas, al contrario de las operaciones on line, y eso significa que en los minoristas o negocios chicos no se hacen inversiones ni se toman nuevos empleados. Lo importante es que vendemos, pero acotamos nuestros márgenes de rentabilidad y es por eso que pedimos al gobierno, el que sea, que tome medidas de apoyo efectivas y no solamente declamatorias. Por ejemplo la tarjeta Alimentar que antes se llamaba de otra manera fue una muy buena medida porque sólo permitía comprar alimentos en negocios con todo en ley y orden, su implementación hoy no tiene las exigencias anteriores que nos beneficiaron en forma muy grande, y pueden ser usadas en cualquier kiosco y para comprar cualquier producto, y eso nos perjudica”, dijo el comerciante.

