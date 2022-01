Por Daniel Corujo

Rafael Nadal es Rocky Balboa. Cuando muchos lo creía derrotado por nocaut, el tipo va y se levanta.

No importa que pase el domingo. Si gana o no el Grand Slam 21. El español es un ejemplo de competitividad. Tal vez el más competitivo tomando todos los deportes.

Del “Big Three” es el que parece tener “menos recursos”. De hecho, al fin y al cabo, Rocky también era asi con respecto a sus rivales en la saga cinematográfica. El corazón en la mano.

Porque Nadal/Rocky no tiene el estilo depurado de Apollo Creed (Roger Federer) o la fiereza -y la poca simpatía- de Ivan Drago (novak Djokovic).

A Nadal sólo le falta ir a ver a un cura cristiano antes de cada partido como lo hacía Balboa antes de cada pelea.

“La gente de fuera quizá no lo crea, pero mi equipo sabe lo que he pasado estos últimos seis meses. No sabía si volvería a competir a este nivel. Soy un afortunado, vuelvo a sentirme vivo y me estoy divirtiendo”, confesó Nadal.

Si… la rodilla primero 5 meses y el COVID después, un mes, lo tuvieron al español pensando seriamente en el retiro.

Esto agravado a una lesión que tiene hace 15 años en la planta del pie izquierdo. Y asi y todo va.personalmente a Nadal lo quiero siempre en mi equipo. Es admirable lo del español. Que busca la gloria. Que hace rato que no juega por el dinero (igual que Roger y Novak, claro).

Ya no es un pibe. Tiene 35 años. Menos pelo. La garra de siempre. Verlo en vivo festejar como un nene su quinta Copa Davis fue extraordinario.

Sigue teniendo el “Ojo de Tigre” como Rocky hasta su última pelea.

Que a nadie se le ocurra darlo en la lona a Nadal. Sería un error. Se va a levantar…