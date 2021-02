Diario de Radio Nacional 26/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – CARLA VIZZOTTI: Positivo de coronavirus

Buenos Aires – El laboratorio Richmond: Producirá en la Argentina la vacuna Sputnik V

Buenos Aires – Vacunación del personal estratégico: El Gobierno reglamentó el sistema

Paraná – Casi 47 mil infectados en Entre Ríos: Informaron 160 nuevos casos de coronavirus

Jujuy – Aumento de contagios: En Humahuaca solicitan la suspensión de las clases presenciales

Gualeguaychú – Después de las controversias: Justificaron vacunación a sus funcionarios

Resistencia – Mayores de 80 años y docentes: Los detalles del Plan de Vacunación

Buenos Aires – OMAR SUED: “La caída de casos en el mundo, se debe a medidas drásticas”

Paraná – Personal estratégico: Se conoció el listado de funcionarios vacunados en Entre Ríos

Libertador – Proyectos para Mendoza: Katopodis anunció obras por 11.368 millones de pesos

Concepción del Uruguay – BLANCA OSUNA: “Tiene condiciones para ser aprobado”

Buenos Aires – GASTON REMY: Denunció feroz represión de la Policía en Jujuy

Buenos Aires – ENRIQUE ZULETA PUCEIRO: “Viendo las cosas desde afuera, el país funciona”

Paso de los Libres – Inequidades sociales: Referentes del FDT se reunieron con ministros y gobernadores

Libertador – HECTOR POLINO: “Algo venimos haciendo muy mal desde hace mucho tiempo”

Buenos Aires – Durante el gobierno de Macri: Denuncian el abandono de Arsat

Buenos Aires – VICTOR PALPACELLI: Destacan reunión con el Gobierno por precios y salarios

Buenos Aires – Tercera ruta para conocer San Juan: Capital Nacional del Turismo Astronómico

Buenos Aires – ROSARIO LUFRANO: Celebró el regreso del fútbol a la Televisión Pública

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra dio positivo de coronavirus y deberá permanecer aislada. La noticia fue confirmada por la misma funcionaria en su cuenta de Twitter. En tanto, Vizzotti designó hoy a su reemplazante al frente de la Secretaría de Acceso a la Salud a la legisladora tucumana, Sandra Tirado.

LRA 1 Buenos Aires

Richmond de Argentina firmó un memorándum de entendimiento con la Sociedad Gestora del Fondo de Inversión Directa de Rusia, para producir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en la Argentina. El país está recibiendo de dicha inoculación de origen ruso que fue desarrollada por el Instituto Gamaleya, tras un acuerdo entre ambos gobiernos.

El proyecto contempla la realización inmediata de una planta especializada y de alta tecnología en la zona bonaerense de Pilar para el desarrollo de las dosis en general y contra el Covid-19 en particular, entre las que se encuentra primera en la lista la inoculación ya mencionada.

La Sputnik V utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad5 y Ad26, para una primera y una segunda aplicación. Contiene vectores adenovirales humanos que no son capaces de multiplicarse.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó la resolución que reglamenta el sistema para transparentar el proceso de vacunación a personal estratégico en los tres ámbitos del Estado, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el procedimiento, se creará un observatorio para monitorear el cumplimiento y emitir recomendaciones. Se convocará para su integración a organismos externos de relevancia sanitaria y/o académica.

Asimismo, las personas consideradas personal estratégico deberán especificar los alcances de su función, el grado de exposición y el riesgo que implica su desempeño.

Las funciones ejercidas por los tomadores de decisión, en su calidad de personal estratégico, “deben ser relevantes para garantizar el adecuado funcionamiento del Estado”, según establece la resolución.

LT 14 Paraná

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, informó que en Entre Ríos se registraron 160 nuevos casos de coronavirus.

Concepción del Uruguay, Concordia y Chajarí, son las ciudades que más contagios tuvieron en las últimas horas, mientras el total provincial asciende a 46.747 casos.

4LRA 22 Jujuy

El integrante del Ministerio de Educación de Jujuy, Dante Álvarez, indicó que “ante el aumento de casos de COVID-19, los integrantes del Comité Operativo de Emergencia de Humahuaca solicitaron la suspensión de las clases, cuando nosotros habíamos advertido nuestra preocupación por el crecimiento de los contagios. Por lo tanto, ahora analizaremos la sugerencia del COE y habrá que esperar para ver qué decisión se toma”.

LRA 42 Gualeguaychú

Tras la polémica que se generó por la vacunación de funcionarios, dirigentes y agentes públicos del gobierno nacional, se conocieron instancias similares en Entre Ríos. El Poder Ejecutivo provincial justificó la inoculación realizada a los miembros del gabinete y a sus allegados, en tanto Gualeguaychú también fundamentó las dosis aplicadas al personal y los funcionarios que no están contemplados en las categorías de personal de Salud.

En tanto, Belén Biré, titular del Área de Género y Diversidad, detalló cómo fue vacunada contra el COVID-19.

LRA 26 Resistencia

El subsecretario de Promoción de la Salud del Chaco, Atilio García Plichta, expresó que “en esta segunda etapa de vacunación se comenzará con los adultos mayores de 80 años, sector etario en el que la mortalidad es muy grande. No tienen que inscribirse, pues ya están registrados”, y luego agregó que “también se está vacunando a dos mil docentes de una lista que fue suministrada por el Ministerio de Educación, y estimamos que la provincia tendrá un 3% del total de vacunas que reciba el país”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, se refirió a la situación de la pandemia en la Argentina y en el mundo.

En ese sentido, celebró que los casos estén bajando significativamente en el mundo, aunque advirtió que esto se debe a restricciones y cambios drásticos, como el uso obligatorio de barbijos en los Estados Unidos y al cierre de actividades en Europa. Explicó que “el mundo no ha vacunado a tanta gente como para decir que éste es el motivo del descenso, salvo en Israel” por el alto nivel de vacunación en ese país.

LT 14 Paraná

En Entre Ríos se hizo público que dentro de la categoría de personal estratégico se vacunó al gabinete de ministros, funcionarios y familiares que están en contacto permanente con las máximas autoridades provinciales, y se aclaró que la inoculación fue “de acuerdo a un criterio estrictamente técnico”.

Además del gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta, habrían sido inmunizados los seis ministros que integran el Gabinete: la titular de Gobierno, Rosario Romero; de Salud, Sonia Velázquez; de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Economía, Hugo Ballay; de Producción, Juan José Bahillo y de Planeamiento, Marcelo Richard.

LV 8 Libertador

Junto al gobernador Rodolfo Suárez, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, firmó convenios y concretó proyectos para los 18 municipios de la provincia.

“Los mendocinos y mendocinas tienen que saber que cuentan con un gobierno nacional que está duplicando la inversión para que en 2021 la obra pública llegue a cada rincón de la provincia”, señaló el ministro.

LT 11 Concepción del Uruguay

Osuna indicó que el proyecto de Ganancias cuenta con dictamen, y expresó que “tiene condiciones para ser aprobado”, tras informar que el mismo será tratado en sesiones ordinarias.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador denunció la brutal represión de la Policía de Jujuy contra él, mujeres, docentes, legisladores y estudiantes que ayer acompañaron al diputado electo que aún no pudo asumir.

LRA 1 Buenos Aires

Zuleta Puceiro evaluó la llegada del gobierno a marzo, a días de la apertura de las segundas sesiones ordinarias de Congreso por parte del presidente Alberto Fernández. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno llegó a esta etapa “menos exigido” en el día a día en materia económica, al tiempo que consideró que a la vez se encuentra con situaciones límite, como el de la vacuna por el coronavirus.

LT 12 Paso de los Libres

Legisladores e intendentes provinciales del Frente de Todos se reunieron con ministros nacionales y gobernadores para plantearles la necesidad de resolver los problemas sociales y económicos que han generado las desigualdades.

El diputado José Mórtola informó que en la reunión con integrantes del gabinete nacional y con los gobernadores, los senadores, diputados y jefes comunales correntinos centraron sus propuestas en resolver también temas relacionados a cuestiones de infraestructura.

LV 8 Libertador

Polino sostuvo que “la Argentina tiene un problema importante con los procesos inflacionarios, por lo cual algo venimos haciendo muy mal desde hace mucho tiempo”.

Afirmó que “se congelaron los precios de los combustibles, bajó el consumo en general, pero los precios aumentaron”, y después añadió que “no tiene una lógica, sino que se remarca por una cultura inflacionaria instaurada en nuestro país”.

LRA 1 Buenos Aires

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció al exministro de Comunicaciones del Gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad, y a los tres presidentes que esa gestión colocó en la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) por el abandono de esa firma, que le habría producido daños al Estado.

Uno de los principales hechos denunciados fue la paralización del proyecto Arsat III, el tercer satélite argentino.

La denuncia apunta también contra el extitular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, por la falta de mantenimiento del sistema de Televisión Digital Abierta (TDA) según la denuncia y recayó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno recibió ayer a empresarios y sindicalistas vinculados con la cadena alimenticia, para avanzar en un acuerdo de precios y salarios. El presidente de Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli, participó de la reunión y la calificó como “positiva”, al tiempo que destacó “la disposición de diálogo” de los funcionarios. En Radio País, señaló que “hay que trabajar con todos los actores de la cadena de comercialización y buscar un sano equilibrio” y explicó: “Los precios no son los generadores de la inflación, sino que la inflación es la generadora de los aumentos de precios”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la presentación del proyecto en 2019 de la por entonces diputada nacional Daniela Castro -actual secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa-, la provincia de San Juan se convirtió en la Capital Nacional del Turismo Astronómico (LEY 27.513). La periodista Claudia Cabrera de LRA 23, dio detalles sobre el avance en la diagramación de la Ruta del Turismo Astronómico que se integrará a las propuestas que ya explota la provincia como la Ruta del Vino y la del Olivo.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, celebró que desde hoy la TV Pública transmitirá dos partidos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por fecha, lo que implica el regreso del fútbol gratuito desde junio de 2017 cuando se tomó la decisión de privatizar los derechos de transmisión. En comunicación con Radio país, expresó que “el fútbol es una pasión y un sentimiento que une a los argentinos y es una alegría que sea gratis a través de un canal abierto”.

LRA 1 Buenos Aires

Bazán declaró que avanza favorablemente la campaña de vacunación en dicha provincia y remarcó: “Con respecto a la inscripción vimos un aumento considerable, actualmente tenemos 6 mil. Fue creciendo de manera exponencial en los últimos tres días”.

Por otra parte, adelantó que estima que la semana que viene llegarán 10 mil dosis más y aseguró que no tuvieron dificultades a la hora de aplicar la inoculación.

LU 4 Patagonia

Lo confirmó la doctora Verónica Heredia, quién se constituyó como defensora de las enfermeras allanadas el pasado 16 de febrero, y aseguró que con el cambio de competencia no se descarta plantear la nulidad de los procedimientos.

La abogada también reclamó los teléfonos secuestrados a las mujeres sobre las que no pesa ninguna acusación.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Ayer concluyó la obra del Centro Modular Sanitario, a la espera de que en los próximos 15 a 20 días arribe el equipamiento interno e insumos para su completo funcionamiento. Se se hizo una entrega simbólica de la llave del predio al director del Hospital Ramón Carrillo, Ernesto Vignaroli, y al referente de Zona Sanitaria IV Juan Cabrera.

LRA 18 Río Turbio

Ante el incremento abrupto de casos positivos de COVID-19 en Río Turbio, la municipalidad de 28 de Noviembre anunció medidas restrictivas. La circulación entre ambas localidades santacruceñas será bajo modalidad PAR e IMPAR entre las 7 a 18hs. Además, se suspenden las actividades en las plazas.

LRA 8 Formosa

“Como pueblo agradecido y esclarecido, recordamos a Néstor desde la memoria y el afecto genuino”, destacó el gobernador Gildo Insfrán al homenajear al “gran amigo de los formoseños” en el aniversario su natalicio.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre el accionar del gobierno de Alberto Fernández a casi un año del “arribo del virus” al país, las decisiones tomadas y el hacer como prioridad ante la crisis sanitaria.

“Sobre el hartazgo que invita a veces a bajar los brazos, en lugar de seguir aclarando y explicando los movimientos, el Presidente elige siempre con notable calma el camino de la gestión. Calma que no significa falta de firmeza, pero invita a reflexionar sobre la cantidad del tiempo invertido para aclarar, explicar, desmentir y accionar frente a la dinámica ideológica del sector más duro del tándem político-mediático y judicial. Cada día a pesar de tanto palo en la rueda, se ponen de manifiesto los dos conceptos antagónicos, que humildemente superan la arbitraria y gastada definición de grieta, para destacar hasta dónde nos puede arrastrar de nuevo, el fenómeno absurdo de la alternancia declamada por los abanderados de los privilegios”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, solicitó ante sus pares del G20 que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revise y modifique los recargos que aplica en los créditos que otorga sobre la tasa de interés básica, y que el organismo extienda los Derechos Especiales de Giro para respaldar la reactivación de países medios y bajos.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el encuentro con representantes del sector de alimentos, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, señaló que “la gran apuesta es que haya compromiso con todos los sectores” y aseguró que el objetivo final “es llevar el salario por sobre el índice de inflación”.

“La reunión ha sido positiva con todos los sectores. Planteamos una agenda de 5 puntos centrales que tienen que ver con trabajar la cadena de insumos, la cual comienza con el productor agropecuario y termina en el supermercado”, indicó.

LT 12 Paso de los Libres

El presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (FeCorr), Gustavo Ingaramo, se refirió al petitorio presentado en la reunión de los Gobernadores del Norte, en conjunto con la Federación Económica de Corrientes y la Asociación de Producción de Industria y Comercio, para que continúe el apoyo de la Nación hacia los Parque Industriales de la provincia.

LV 8 Libertador

Mercau explicó que el estimador mensual de la actividad económica reflejó la caída del 10% de la economía en 2020, aunque hubo rubros específicos que crecieron como el financiero y el comercio.

Mercau indicó que la economía tuvo una caída del 85% a principios de 2020, y finalizó el año con una pérdida del 47%, agregando que “sin dudas que estos números muestran una situación complicada, pero también expresa uno de los desafíos que tiene el gobierno para 2021, que es la reactivación económica”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El presidente Alberto Fernández participó de la reunión del Consejo Regional del Norte Grande en Yapeyú, Corrientes y adelantó medidas para paliar las asimetrías internas en el sector Pyme. “Quedó el compromiso de realización de obras públicas para fomentar el desarrollo económico en la región más pobre del país”, sostuvo Safrán.

LRA 9 Esquel

El presidente de la Federación de Cooperativas de Chubut, Federico Petrakovsky, contó que mantiene reuniones para buscar apoyo en la compra de energía a la Hidroeléctrica Futaleufú.

El dirigente explicó que la idea es salir del monopolio en la compra de energía mayorista a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), para volver a los contratos a término, ya que esto permitiría obtener grandes beneficios al comprar directamente a Hidroeléctrica Futaleufú.

LRA 29 San Luis

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció este jueves un aumento salarial del 40% para la administración pública. La medida alcanza al personal de salud, docentes, fuerzas de seguridad y escalafón general. Será abonado de manera escalonada: un 15% en marzo, otro 15% en julio y un 10% en noviembre.

LRA 57 El Bolsón

Diputados provinciales y nacionales intercedieron antes las autoridades federales para resolver el conflicto de las embarcaciones, que según las exigencias de Prefectura, están inhabilitadas para trabajar.

LV 8 Libertador

Lo sostuvo el funcionario al referirse al inicio de clases y al paro de 48 horas confirmado por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

Thomas aseguró que “las vacunas que están llegando a Mendoza para ser suministradas a los docentes son entregadas por el gobierno provincial”.

LRA 9 Esquel

El delegado seccional de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Martín Pena, se refirió al acuerdo firmado con el gobierno provincial para el pago de la deuda salarial que garantice el comienzo de las clases.

Pena explicó los alcances del convenio y lo que resta para normalizar lo adeudado, aclarando que aún muchas escuelas no están en condiciones edilicias para el inicio del ciclo lectivo, motivo por el cual realizarán un relevamiento para conocer qué establecimientos pueden ser habilitados.

LU 4 Patagonia

A pesar de que los docentes firmaron un acuerdo para el retorno a las clases, la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) ratificó su rechazo a los términos del mismo.

“El llamado acuerdo es algo que no debió haber sucedido. Es vergonzoso que se acepte la continuidad del incumplimiento de la ley con este acto tan pomposo, que tiene actores que son responsables de la legitimación de lo que el gobierno viola constantemente. A eso le llaman acuerdo, y en realidad es una extorsión”, expresó el dirigente de ATECH, Carlos Magno.

LRA 4 Salta

Gremios docentes agrupados en la Mesa Intergremial de Salta firmaron un acuerdo con el Gobierno provincial para cerrar la recomposición salarial de 2020. Pactaron un bono por única vez de 10 mil pesos a pagarse con el sueldo de febrero y un incremento del 4.5% retroactivo a julio, tanto en el básico como en los demás ítems.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, habló sobre el plan de lucha que el sindicato iniciará en marzo, afirmando que “en mayo se reabren las paritarias a partir de la variable de la inflación, más la recaudación”, y luego agregó que “si queremos salarios que nos saquen de la pobreza, si queremos salarios que contemplen la realidad de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, nos tenemos que concientizar que tenemos que ir a la lucha”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Cerruti se refirió a su último libro La revolución de las viejas y contó que la idea surgió cuando en 2019 grabó un video en el que habló sobre qué les pasa a las mujeres adultas. En Ahí vamos, señaló que “hay que reivindicar la carga negativa que tiene la palabra ‘vieja’, que se la pusieron desde afuera” y expresó: “Las viejas tenemos que construir nuestro territorio para lo que se viene”. En ese marco, la también periodista y escritora reflexionó sobre el bienestar, el sexo y el poder después de los 60 años y aseguró: “La juventud no es el momento idílico de la vida”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el conocimiento del informe denominado “Evaluación de impacto integral de los centros barriales del Hogar de Cristo”, se reveló la importancia de estos centros para la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad social y consumo. La iniciativa pastoral de los curas villeros, por la cual ya pasaron más de 20 mil personas, actualmente alberga a 600.

Según la mencionada evaluación, estos lugares producen “cambios positivos en múltiples dimensiones de la vida” a quienes concurren a algunos de los 190 centros barriales que ya funcionan en 19 provincias de Argentina.

En ese marco, al padre Nicolás “Tano” Angelotti, que desempeña su trabajo en Puerta de Hierro, La Matanza, contó que los Hogares de Cristo nacieron a raíz de la llegada “como un tsunami” del paco en las villas. “Lo que marca la mística del lugar es recibir la vida como viene, es hacer lugar y generar una familia”, señaló y agregó: “Encuentran más que un lugar de recuperación”.

LRA 27 Catamarca

El subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles, y el titular del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCaP), Hernán Brienza, encabezaron el lanzamiento de los seminarios para funcionarios, concejales y personal de la región Noroeste, cuyo objetivo es promover la formación en políticas de Género, ambiente, políticas públicas y comunicación política.

“El primer año del INCaP hicimos seminarios para todos los argentinos, y ahora lo que hacemos es especificar nuestros medios en función de la demanda de las provincias y los municipios”, explicó Brienza.

LU 4 Patagonia

La Cámara de Apelaciones hizo lugar al amparo elevado por la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia para el retorno a las clases.

Al respecto, la directora del organismo, Valeria Coniglio, explicó los alcances de la resolución y adelantó que se monitorearán los informes que acerquen desde el Estado sobre las garantías para el desarrollo del ciclo lectivo.

LRA 9 Esquel

Integrantes de la comunidad Nahuelpan de Esquel manifestaron su preocupación por el bloqueo sufrido por un vecino de la comunidad para ingresar a su territorio.

La situación sucedió en un camino que está dentro de un campo privado, el cual es utilizado por la comunidad desde principios de siglo. En tanto, la dueña del predio, María Elena Paggi, expresó que tomó esa decisión luego de la rotura de varios alambrados, de las cadenas de sus tranqueras y ante el faltante de animales.

LT 14 Paraná

“Entre 2019 y lo que transcurrió de 2021 se han sostenido la cantidad de denuncias”, dijo la directora de la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Yanina Izet, quien agregó que a nivel provincial se registra un promedio de mil denuncias mensuales por hechos violentos contra las mujeres.

“A esto hay que sumarle las reincidencias, los casos de violencia familiar y los que cuentan con denuncias previas”, explicó la funcionaria.

LRA 17 Zapala

La nueva directora de Juventud municipal, Lía Lucero, se refirió a las demandas de los jóvenes de 18 a 35 años y afirmó que trabajará en conjunto con otras áreas municipales y con asociaciones para atenderlas. “Se piensa al joven con su familia, con hijos, trabajo, emprendimientos”, expresó.

LV 8 Libertador

Así lo explicó la periodista Ana María Vega al analizar la norma emitida por la autoridad sanitaria bajo el número 297, en respuesta a un pedido del Colegio Farmacéutico provincial solicitando información al respecto.

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo, intelectual y ensayista, José Nun, ex secretario de Cultura y autor de obras como “La transición democrática en la Argentina”, “Democracia: ¿gobierno del pueblo o de los políticos?” y “Marginalidad y exclusión social”, falleció este jueves 25 de febrero a los 86 años, según confirmaron allegados a su familia.

Nun fue investigador del Conicet y fundador del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín y profesor durante más de veinte años de la Universidad de Toronto. Se desempeñó como secretario de Cultura entre 2004 y 2009, gestión durante la cual se concretó la construcción de la Casa Nacional del Bicentenario y organizó los dos primeros congresos nacionales de cultura.

LRA 26 Resistencia

El fueguino Facundo Armas, quien es uno de los artistas que participa del Ranking Argentino de Canciones (RAC), el cual organiza y produce por Radio Nacional, dijo que “siempre me dediqué a la música por herencia familiar y tuve la suerte de viajar por la Argentina y por el mundo, difundiendo la realidad del fueguino, que es muy particular. Por eso, siempre trato de ser la voz de mi pueblo”.

LRA 30 Bariloche

El artista formado en la Universidad Nacional de La Plata participó del espacio y habló de su carrera. En 2018, junto a su grupo “Crisa”, realizó una obra conceptual inspirada en algunos de los cuentos del libro “el hombre ilustrado” de Ray Bradbury. Presentó su último trabajo: “Amparo”.

LRA 1 Buenos Aires

El actor y humorista Roberto Moldavsky hizo un repaso por distintos momentos de su vida y contó que antes de su llegada al mundo artístico “vendía camperas de todo tipo en invierno y trajes de baño en verano”. En el programa Ahí vamos, relató cómo se convirtió en comediante y afirmó: “Descubrí el humor judío cuando ya era grande y me llevó tiempo entenderlo”. Además, el comediante se refirió a su presente y, tras la reapertura con protocolos de los teatros, dijo que junto a su equipo está trabajando para volver en abril. En ese marco, señaló: “No me siento cómodo con el streaming y por el momento resistí. Yo necesito a la gente y la risa. Me cuesta hacer frente a la cámara sin saber qué está pasando”.

LT 14 Paraná

La directora de Radio Nacional Clásica, Andrea Merenzón, expresó su alegría por la transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos que se llevará a cabo el próximo sábado a las 20.15 horas

“Me da mucha satisfacción esta producción”, sostuvo Merenzón, y agregó que será la primera transmisión en vivo de su gestión al frente de la emisora.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de presentar algunos síntomas leves, Dolce decidió realizarse un hisopado y el resultado determinó coronavirus. De esta manera, el PF se perderá las próximas prácticas del plantel y tampoco podrá estar presente en el partido de este domingo contra Platense.

LT 12 Paso de los Libres

Peralta en diálogo con en el programa Polideportivo, analizó todo lo que están realizando en el predio del Club, ante el comienzo de los entrenamientos.

LRA 1 Buenos Aires

Estadio Monumental, 5 de julio de 1981. 27° fecha del Metropolitano 1981. Boca con la necesidad de sostener la punta del torneo y River soñando con la venganza, por el 3-0 de la primera rueda. “El partido en 10 minutos”, el trabajo con el que Jorge Crosa en las transmisiones de Víctor Hugo Morales por Radio El Mundo, resumía los 90 minutos de fútbol.

