Diario de Radio Nacional 25/11/2021

LU 4 Patagonia

Jorge “Coky” López es el artista que realizó el cuadro de Diego Maradona con barro de su casa en Fiorito y del potrero que lo vio brillar por primera vez.

Tras esto, “Cocky” contó cómo llegó a trabajar la técnica para pintar con barro y también se refirió al surgimiento de la idea para homenajear al Diez.

LRA 1 Buenos Aires

Lionel Messi expresó que "parece mentira" que ya pasó un año de la partida física de Diego Armando Maradona y reveló sentir una "sensación extraña" ya que todavía piensa que "puede aparecer" en la "tele o en alguna entrevista".

LRA 13 Bahía Blanca

La senadora provincial Ayelén Durán (Frente de Todos) dijo que “pedimos responsabilidad a los medios de comunicación y a la dirigencia política para no alimentar los discursos de odio”.

Durán recordó el atentado al local de La Cámpora en Bahía Blanca, ubicado en Donado y Beruti, ocurrido en mayo de este año.

Sobre la investigación para dar con los autores del atentado a La Cámpora bahiense, manifestó que “la causa aún está abierta. Se le ha pedido participación al FBI y eso está en tratativas. No queremos que quede impune, no sólo por este hecho sino para el futuro”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi recordó a Diego Maradona, a un año de su “despedida prematura”, reparó en sus marcas singulares y destacó el homenaje que le hizo la revista española Panenka, que dedica su ejemplar de noviembre al jugador.

LRA 7 Córdoba

Miguel Repiso, Rep, dibujante y humorista gráfico, presentó su nuevo libro "Diego: Nacido para Molestar", y luego dijo: “Es un libro que acompaña la luz de Diego, todas las luces de Diego, y sus frases y sus rebeldías ante el poder. Me centré en las alegrías que nos regaló, a partir de los noventa minutos en las canchas".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Claudio Berón, responsable del Area policiales de LRA 5 Nacional Rosario, dio precisiones respecto a las nuevas medidas definidas por las autoridades provinciales y representantes de las fuerzas federales y locales, a raíz de los atentados con balas contra locales gastronómicos ocurridos el fin de semana en esa ciudad santafesina.

Los anuncios se dieron luego de un encuentro que mantuvieron, por un lado, el gobernador Omar Perotti, el ministro de Seguridad Jorge Lagna, el intendente Pablo Javkin, la jefa de la Policía de Santa Fe, Emilces Chimenti y otras autoridades policiales, y por el otro, de la reunión con empresarios de la actividad gastronómica.

El periodista detalló que se comprometieron a aumentar los patrullajes, la coordinación de las fuerzas federales y la policía provincial y un mayor presupuesto destinado a seguridad.

LRA 19 Puerto Iguazú

Hebe de Bonafini, madre de Plaza de Mayo, sostuvo esta mañana que "se necesita una muy buena transformación de la primaria y secundaria, desde el jardín de infantes educamos mal a los niños" criticando la individualidad que se enseña.

Comentó sobre su espacio Mateando con Hebe y lxs jóvenes y respondió sobre el avance de la derecha en Latinoamerica. "La gente aspira a tener más, sueña con Miami, Dysnelandia, el último teléfono", señaló.

También hizo referencia a la coyuntura que enfrenta el gobierno nacional y señaló que "hay que ser valiente y tener decisiones políticas muy valientes, además de conocer los barrios, la gente y los pobres".

LRA 42 Gualeguaychú

El exjefe de inteligencia del Ejército, Marino González, fue condenado a 13 años de prisión por la apropiación de los mellizos Valenzuela Negro, durante la última dictadura cívico militar.

González fue acusado por los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad.

El fiscal Federal José Ignacio Candioti destacó que “se hizo justicia y las pruebas que había contra el acusado eran contundentes; demostraban su responsabilidad en los hechos gravísimos”.

LV 8 Libertador

“Las declaraciones de Katz fueron discriminatorias, y el canciller Bielsa sólo mostró su preocupación”, expresó el analista en política internacional Pablo Balcedo, quien luego agregó: “Son comprensibles los dichos de Bielsa, pero resultan desafortunados en el contexto diplomático. Por eso la palabra prudencia es la que ahora debe primar”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro, aseguró que ya tenemos un millón 300 mil niños con la primera dosis y “todavía falta un 30% de nuestra población objetivo” de quienes se inscribieron.

La funcionaria sostuvo que “la desinformaron sobre la vacuna” por parte de algunos medios es uno de los motivos que retrasa la decisión de los padres. “Los que conocemos el tema sabemos que es eficaz”, agregó. Mientras tanto, en los adolescentes ya hay un 85% de cobertura.

“Tenemos que avanzar todavía con la inoculación, es lo que nos va a proteger de posibles nuevas olas”, señaló Navarro.

LV 4 San Rafael

“Estamos bien, pero nos falta y tenemos un objetivo muy claro que es completar los esquemas de vacunación y lograr que el mayor porcentaje de la población en San Rafael esté vacunada”, expresó la jefa del Área Departamental de Salud, Verónica Martínez.

LRA 26 Resistencia

Alvarez, jefe del Area de Biología Molecular del Hospital Militar, expresó: “Nuestro trabajo es una continuación del estudio de fase 3 de la empresa Pfizer y Moderna, y estamos a la espera de nuevos datos que permitirán un gran avance en las investigaciones”.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció tres nuevas jornadas de vacunación contra el COVID-19 para los niños y los mayores de 50 años, que en este caso recibirán la tercera dosis.

El trabajo de inoculación comenzará mañana, viernes 26 de noviembre, y se llevará a cabo en las localidades del interior provincial.

LRA 1 Buenos Aires

El Doctor Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del Conicet, analizó la situación epidemiológica en nuestro país, que registró en las últimas 24 horas 2.234 nuevos contagios, la cifra más alta desde el 17 de septiembre, e instó a “retomar los cuidados que hemos descuidado demasiado“.

Explicó que, “con la habilitación de actividades educativas, laborales y recreativas, es fundamental mantener el uso del barbijo y respetar el distanciamiento” porque explicó que “lo que sucede en Europa, Estados Unidos y Canadá demuestra que la pandemia sigue estando presente” y que la vacunación es importante pero no suficiente.

Para ejemplificar esta situación, el Dr. Geffner comparó al Reino Unido con España, dos países que cuentan con el 80 por ciento de su población adulta vacunada, pero que han flexibilizado de distinta manera las medidas de cuidado y eso ha repercutido en la diferencia en la cantidad de contagios que tiene un país frente al otro.

LRA 21 Santiago del Estero

Se están llevando a cabo jornadas masivas de vacunación con dosis de refuerzo a más de 12.200 personas mayores de 70 años que recibieron sus dos dosis de cualquiera de las vacunas (Covishield, Astrazéneca, Sputnik V) hasta el 27 de mayo pasado.

En diálogo con Radio Nacional, Florencia Coronel, jefa del programa de inmunización de la provincia, destacó la gran concurrencia de los adultos mayores y expresó: "Si la comunidad completa no se vacuna, el virus seguirá circulando".

Política | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Fue el tema principal de la última sesión, se presenta como muy ambicioso y tiene, entre otros, el objetivo de acelerar el crecimiento económico del Chaco. Es importante destacar que el Presupuesto tiene perspectiva de género, con las asignaciones presupuestarias correspondientes, y hay que trabajar mucho para concretarlo y poder extenderlo al Poder Judicial. Es un desafío muy importante”, afirmó la legisladora del Frente de Todos, Claudia Panzardi.

LT 14 Paraná

El contador de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Juan Pablo Enríquez, se refirió al incremento que recibirán jubilaciones, pensiones y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), señalando: “Después de muchos años, aunque sea en un porcentaje ínfimo, los pasivos estarán por encima de la inflación”.

LRA 28 La Rioja

Madera, vicepresidenta primera de la legislatura provincial, renovó su banca y se refirió a la unificación del bloque oficialista, indicando: “Desde la unidad podemos trabajar mucho mejor en los proyectos que la gente demanda. Vamos a mejorar todas las políticas públicas para que La Rioja crezca”.

Economía | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Merediz, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, destacó: “La Argentina está en pleno proceso de recuperación económica y productiva, en tanto la actividad económica alcanzó en septiembre su mayor nivel de los últimos tres años”.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto de Presupuesto 2022, con el voto de los legisladores oficialistas y la abstención de Juntos por el Cambio. El bloque justicialista cuestionó a la oposición por no dar el debate, en tanto el diputado Julio Solanas dijo: “¡Cómo van a negar el debate sobre el Presupuesto, y después salen por los medios a decir cosas que no se dicen acá!”.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas – FIFRA- ratificó que los valores en mostrador no sufrirán aumentos hasta marzo del año próximo, luego de la “fuerte suba” registrada la semana pasada que atribuyó a una "recomposición de precios”.

Explicó que estos “reacomodamientos” en el precio de la carne “son frecuentes” y que, luego de un alza, el valor “se estaciona cuatro o cinco meses”.

Por esa razón, sostuvo que con el incremento último, que adjudicó en parte al fin de semana largo, se sostendrá “estacionado” hasta marzo del año próximo.

Urcía ratificó que hay “oferta suficiente”, por lo que descartó problemas de abastecimiento, y consideró que “para tener precios bajos hay que producir más” y, para ello, son necesarias “medidas para fomentar la producción”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Se recuperaron 20.000 puestos de trabajo La Agencia Territorial Catamarca, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la cual está a cargo de Elizabeth Fontao, realizó el lanzamiento del Programa Registradas, destinado a las trabajadoras de casas particulares.

En el acto, Fontao indicó: "Durante la pandemia se perdieron alrededor de 30 mil puestos de trabajo de empleadas domésticas, pero con este Programa en dos meses se recuperaron 20 mil puestos de trabajo, de los cuales el 12 % corresponden al NOA".

LRA 43 Neuquén

El vicepresidente de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA) se refirió a los permisos excepcionales que se entregan para construcción y que afectan a tierras productivas. "No son loteos para trabajadores, son negocios que violan a la ordenanza municipal", señaló Assad.

LRA 22 Jujuy

Nicolás Fernández, referente de APUAP, expresó: "La Asociación de Profesionales de la Salud de Jujuy decidió llevar adelante un nuevo paro de 48 horas ante la falta de convocatoria y persistencia de los incumplimientos del Gobierno provincial”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, hoy se vuelve a celebrar la tradicional Noche de las Heladerías. Comprando un cuarto kilo se podrá llevar otro gratis, también habrá acciones solidarias y sorteos en redes sociales. El presidente de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines dio más detalles de este evento y resaltó que "hay 300 heladerías adheridas en todo el país". Para conocer en detalle el mapa de las heladerías artesanas, Gabriel Famá recomendó ingresar a www.lanochedelasheladerías.com.ar.

LRA 29 San Luis

Es un documental que explora las privatizaciones, los despidos, el acoso laboral, el sufrimiento de trabajadores durante la década del '90.

LRA 18 Río Turbio

Con la participación de autoridades locales, provinciales y referentes nacionales, se realizó el acto de inauguración de las nuevas instalaciones de iluminación en 28 de Noviembre. Las mismas garantizan la iluminación en la totalidad del Barrio Alto y en la zona de acceso a la Terminal de la localidad.

LRA 5 Rosario

El funcionario puso reparos a las declaraciones del diputado nacional Sergio Massa, quien afirmó que la Ley de Alquileres “fracasó”. “Todas las consideraciones están realizadas en base a los propietarios y con los inquilinos no se reunió nadie”, señaló D´Orazio.

LRA 4 Salta

Detectaron 7543 niñas y niños en riesgo nutricional durante el segundo semestre y 36 muertes en el primero. Los resultados surgen de los datos del amparo colectivo presentado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes contra la provincia. Pese a los pedidos de acciones concretas y urgentes, la jueza de Minas, Victoria Mosmann, resolvió poner afiches con teléfonos de desnutrición.

LRA 26 Resistencia

Molodezky, docente de la Escuela Pública de Gestión Social número 1, “Héroes Latinoamericanos”, analizó el rol de estos establecimientos, y luego expresó: “El ataque a este modelo viene desde hace muchos años, pero en el Chaco está muy claro cómo funcionan, y es a través de la ley en vigencia”.

LRA 9 Esquel

El subcomisario Nelson Díaz, jefe de la Brigada de Investigaciones de la policía de Esquel, confirmó la realización de dos allanamientos en la ciudad, los cuales fueron requeridos por la justicia de Río Negro. Tras los procedimientos, se detuvo a una persona mayor de edad, quien reside en Esquel, junto a elementos de importancia para avanzar en la causa de Cuesta del Ternero, donde murió el joven Elías Garay.

LRA 6 Mendoza Quino

Julia Morcos, integrante del colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo MZA, se refirió a la situación del segundo juicio de la causa Próvolo, expresando: "La iglesia católica, a través de sus abogados, revictimiza, censura y persigue tanto a los sobrevivientes del Próvolo como a los periodistas y a otros actores fundamentales en este proceso, violando los derechos de la libertad de expresión y denunciando a los abogados de los sobrevivientes".

LRA 26 Resistencia

“La Comisión Nacional del Derecho por la Identidad, CONADI, es una creación de las Abuelas de Plaza de Mayo, y es responsable de garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de impulsar la búsqueda de las personas desaparecidas durante su cautiverio y de trabajar en diversos aspectos que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes”, afirmó la integrante de la Red por la Identidad nodo Chaco, Fernanda Molfino.

LT 12 Paso de los Libres

El secretario del consulado brasileño en Paso de los Libres, Fabian Adalid, comentó que Brasil habilitó el paso fronterizo entre Uruguayana y Libres para los argentinos con residencia oficial en la ciudad correntina, quienes podrán pasar hacia el sector brasileño con el DNI o con la Tarjeta TVF, la cual es emitida en la localidad argentina.

LT 14 Paraná

En el marco de las distintas actividades y capacitaciones que lleva a delante la Secretaria de Medio Ambiente de Entre Ríos, se trabaja en la prevención de los incendios en el Delta entrerriano.

Tras esto, Daniela García, secretaria de Medio Ambiente provincial, dijo: “Estamos desconcertados con el origen. Nosotros no hemos encontrado un culpable, y la mayoría de los incendios se producen en tierras fiscales”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud Pública de Salta emitieron una alerta epidemiológica por el aumento de casos de fiebre paratifoidea -causada por la bacteria de la salmonella- en la provincia de Salta, con el fin de informar sobre la situación de riesgo e intensificar las actividades de prevención y control. La periodista de Radio Nacional Salta Laura Urbano dio detalles al respecto y dijo que "hay un aumento sostenido".

Géneros | Volver al inicio

AREA DE GENEROS

El 25 de noviembre es una de las fechas clave en la agenda del movimiento feminista, instaurada en 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, para honrar la memoria de las hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron tres activistas políticas de la República Dominicana brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano, Rafael Trujillo.

En su memoria cada 25 de noviembre el movimiento feminista se manifiesta para reclamar una vida libre de violencias, y políticas públicas que garanticen protección hacia las mujeres y tiendan a lograr cambios culturales.

En este sentido, en el 2009 se sancionó la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con el objetivo de eliminar todo tipo de discriminación entre mujeres y varones, y garantizar el derecho a las mujeres a vivir una vida sin violencia.

LRA 25 Tartagal

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el ministro se refirió a la creación de la Dirección de Género dentro de la Policía de Salta. Lo hizo en el marco del acto de asunción de las nuevas autoridades de la Unidad Regional N°4 de Tartagal.

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador de la Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y demás autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales, conmemoraron la fecha en el Centro de convenciones Forum.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Tras el presentación del informe del Observatorio Nacional MuMaLá, la organización pidió que el Estado profundice las políticas públicas para prevenir, sensibilizar y atender a la violencia contra las mujeres. “Venimos de hacer una actualización en nuestro registro nacional de femicidios, y en lo que va del año registramos 298 muertes violentas de mujeres”, subrayó Muñoz.

LRA 23 San Juan

La funcionaria contó cómo están trabajando en San Juan en cuestión de Violencia de Género. "En lo que va del año la dependencia recibió 7013 denuncias que fueron abordadas por las áreas municipales, judiciales y comisarías, casi el doble del registro del año pasado", señaló Ginestar.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La concejala lamentó lo ocurrido en la sesión del Concejo Deliberante de Ushuaia en torno al nuevo nombre que llevará la Casa de la Mujer. "Pedimos que se lean dos notas presentadas por los pueblos originarios y la Red de Parlamentarias Fueguinas, pero la oposición no quiso", lamentó Ávila.

LRA 17 Zapala

La funcionaria se refirió a las Jornadas Federales “Argentina Unida contra las Violencias de Género” que se realizan en las plazas de todo el país. En Zapala, se realizó la Plaza Los Próceres y participaron el ministerio de Desarrollo Social, PAMI y ANSES. “Hubo un antes y un después de 2015, con el movimiento Ni una Menos”, señaló Vázquez.

LRA 2 Viedma

En el marco del 25N, la trabajadora del Hospital Zatti de Viedma contó el trabajo que realizan desde hace 30 años, cuando eran estigmatizadas como "fundamentalistas". Hoy integran un grupo de mujeres para desnaturalizar la violencia y la opresión.

LRA 30 Bariloche

Se realizará el primer encuentro de “Cuerpos en lucha: (bio) política y activismos sexo disidentes en tiempos de precarización neoliberal”. Es en la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. “La idea es generar un espacio de debate y hacer puentes de conexión con los activismos feministas locales”, señaló Luna.

LRA 19 Puerto Iguazú

Fransen relató cómo fue la violencia que vivió durante la última dictadura cívico, eclesiástica militar. "Éstas marcas van quedando en el cuerpo y la mente", comentó Franzen.

Participo de Nosotras en libertad, un libro web que reúne testimonios, fotos y videos de expresas.

LRA 42 Gualeguaychú

En el marco por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Radio Nacional Gualeguaychú realizó una ronda de transmisión con profesionales que abordan causas de violencia de género en la ciudad y en la región.

Los fiscales de Gualeguaychú Carolina Acosta, Lucas Pascual y Facundo Álvarez, quienes son parte del equipo que articula con otras dependencias las denuncias y los hechos de violencia contra la mujer, estuvieron presentes en este trabajo especial de LRA 42, y se refirieron a la actualidad crítica de la temática que se conmemora.

LRA 26 Resistencia

Rico, directora de la Casa del Encuentro, institución que dirige el Observatorio de Femicidios en Argentina ´Adriana Marisel Zambrano´, analizó los femicidios en nuestro país, y dijo: “Las estadísticas son tremendas, porque no baja la cantidad de femicidios. Sucede uno cada 30 horas, y esto se comprueba más allá de las políticas públicas que se adoptaron”.

LRA 42 Gualeguaychú

Débora García, periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, analizó la problemática e informó sobre las estadísticas alarmantes que deja en evidencia que la violencia machista no cesa.

LRA 42 Gualeguaychú

Las mujeres periodistas de la ciudad compartieron un mensaje en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el cual en uno de los párrafos expresa: “Las mujeres periodistas de Gualeguaychú nos unimos porque la Violencia nos duele. Nos duele contar la Violencia. Nos duele escribir la Violencia. Nos duele narrar la Violencia”.

LV 19 Malargüe

Cada 25 de noviembre de conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, y hasta el 22 de noviembre se registraron en el país 203 femicidios, en tanto 207 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre en lo que va del año.

Tras esto, Belén Bobbá, integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALÁ), dijo: “El 85 % de los femicidios ocurren en el hogar o en el hogar que se comparte con el agresor, y el femicida es la pareja, ex pareja o familiar cercano de la víctima”.

LU 4 Patagonia

A más de 60 años de su conformación, se espera lograr la inclusión de dos mujeres en el Superior Tribunal de Justicia. La medida no cumple con el reclamo de paridad, pero sería un paso histórico para la justicia provincial.

Una de las mujeres convocadas es la jefa de Fiscales de Comodoro Rivadavia, Camila Banfi, quien indicó: “Tomé la decisión de enviar los antecedentes, porque es una oportunidad para que las mujeres lleguemos al Superior Tribunal de Justicia de Chubut y, por otro lado, me parece interesante este cambio de rol”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón y Luisa Valmaggia dialogaron con el pianista, director y compositor, José “Pepe” Colangelo, galardonado con el premio Gardel 2021 como mejor álbum de tango por su disco “Tango improvisado” grabado junto a Franco Luciani.

Se refirió a la energía recuperada con la vuelta a los escenarios y el contagio que genera la música en vivo frente al público. También se expresó acerca de su relación con el piano, realizó un breve repaso de su carrera, sus primeros pasos en la música y destacó algunas de sus principales composiciones.

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo Gómez Castañón, conversó en “Pan casero” con Yamila Cafrune, quien recordó para la audiencia sus trabajos más significativos y, por supuesto también a su padre.

Desarrolló el proyecto El folklore va a la Escuela, donde con la agrupación que la acompañaba en ese entonces recorría los pueblos de varias provincias con un trabajo recreativo y de enseñanza interactivo con los chicos, basado en su experiencia docente. Ahora, en la pospandemia ha recorrido los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, y el jueves 25 se presentará en la Pulpería Quilapán, nuevamente junto a los payadores David Tokar y Emanuel Gabotto, quienes protagonizan el único espacio dedicado a los payadores, en su programa en Radio Nacional Folklórica, Nuestras voces payadoras, que se emite los sábados a las 7 de la mañana.

Nos comentó que el 30 de enero, en el Festival de Cosquín, anunciará oficialmente sus 30 años de compromiso con nuestra música folklórica. Luego continuará con presentaciones en recorrida de pueblo en pueblo, como hacía Jorge Cafrune a caballo, y que hoy por hoy Yamila realiza en auto.

LRA 13 Bahía Blanca

Claudia del Port contó cómo será la muestra que se hará el próximo domingo en la Plaza del Tango, avenida Cerri 299, de 16 a 21.

“Decidimos mostrar lo que hicieron los alumnos durante la pandemia, un momento difícil”, dijo Claudia.

La exposición es organizada por los talleres Ayen Lihue de Haití 464, Meraki de Viamonte 719 y Tata Colores de Chile 1.157.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Una mujer” Graciela Borges entrevistó a la actriz Nancy Dupláa, quien reseña su carrera en la televisión y habló acerca de su participación en la serie “El reino”

Nancy también se refirió a su forma de desarrollar los personajes que interpreta, la actualidad de la industria y las políticas llevadas adelante por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, SAGAI.

Asimismo, adelantó la segunda temporada del “El reino” y contó acerca de sus nuevos proyectos.

LRA 14 Santa Fe

El músico habló sobre los 25 años de historia de la agrupación. Además, dio detalles de la celebración en el Estadio Obras. “Con los 25 años se confirma la banda y el oficio, pero el show es una celebración más que nos encuentra en Obras”, señaló.

Deportes | Volver al inicio

LRA 52 Chos Malal

Escuchá el Gol del triunfo del Rojo en el Relato de José Gabriel Carbajal por Radio Nacional.

Inmerso en una gran irregularidad, el equipo de Sebastián Battaglia perdió al "Rojo", que marcó a los 19 minuntos del primer tiempo por intermedio de Ramírez.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

A pesar de que San Martín de Tucumán tiene que remontar un 1-3 ante Ferrocarril Oeste en el partido de vuelta por el repechaje de la Primera B Nacional, en el plantel tucumano hay optimismo de que esto ocurra. “Fuimos superiores, aunque el resultado muestre lo contrario. Creo que la contundencia que tuvieron ellos no la pudimos tener nosotros y ahí fue la diferencia del partido. Sabemos y tenemos en claro que nos queda una oportunidad y que no la podemos dejar pasar. Hay que mostrar mucho carácter, mucha personalidad, si algo tiene San Martín es que siempre lucha hasta el final y nosotros estamos convencidos que así tiene que ser. Entonces el lunes iremos a Buenos Aires para hacer pasar a San Martín de fase”, aseguró el lateral izquierdo del Santo, Lucas Diarte.

Humor | Volver al inicio

Salió La Grande

Un señor ganó el gran premio de fin de año en la lotería. Su esposa e hijos felices, pero a la vez preocupados, por cómo le transmitían la noticia al nuevo millonario, porque había sido recientemente operado del corazón.

Acordó la familia, que quien debía darle la noticia era su cardiólogo.

Cuando lo tuvo mano a mano, el doctor arrancó: “Dígame una cosa…, usted que diría si yo le cuento que se ganó la lotería?”

El paciente respondió: “Lo primero que haría, sería darle la mitad del premio a usted, que fue quien me salvó la vida”

Los restos del médico, serán velados, hoy de 08:00 a 24:00.

Chocolate por la noticia