Kicillof anunció el programa Desendeudadas para las mujeres bonaerenses

Junto a las ministras Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, el Gobernador inauguró el primer Congreso provincial que debatirá sobre las políticas públicas que abordan las violencias por razones de género.

El gobernador Axel Kicillof encabezó esta mañana la apertura del 1° Congreso organizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, denominado “Estado Presente. La Provincia de Buenos Aires frente a las violencias por razones de género. Debates, reflexiones y experiencias”, en el teatro Metro de la ciudad de La Plata. Allí, junto a la ministra Estela Díaz y su par nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció el lanzamiento del programa “Desendeudadas”, que se presentará en la Legislatura bonaerense cuando se envíe el próximo presupuesto.

El programa está “destinado a muchas mujeres que, a partir a una crisis económica que lleva seis años y se profundizó debido a la pandemia, tuvieron que endeudarse por fuera del sistema bancario para poder alimentar a sus familias o pagar los servicios”, detalló Kicillof.

Desendeudadas será llevado adelante por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, junto al Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Banco Provincia, con la finalidad de brindar una respuesta a la situación que afrontan muchas mujeres que debieron gestionar créditos en ámbitos no bancarizados, a tasas más elevadas que las que proporciona el sistema de crédito formal.

Las destinatarias serán las mujeres jefas de hogar, priorizando a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social, haciendo hincapié en embarazadas y madres a cargo de hijos/as de entre 0 y 3 años; de tres o más hijos/as menores de 18 años; o uno o más hijos/as con discapacidad.

“En la salida de la crisis, este será uno de los instrumentos que servirá para ir a buscar a quienes más sufrieron para tenderles una mano y que no se queden atrás”, explicó el Gobernador y resaltó: “Para su implementación, vamos a necesitar de un Estado presente, que milite, busque a quienes lo necesitan y llegue a todos los rincones de la Provincia”.

El programa establece un periodo de gracia de hasta seis meses y una tasa nominal anual del 9%, con un plazo máximo para la devolución de 60 meses.

En ese marco, Kicillof destacó que “este primer Congreso debe ser un hito que marque un antes y un después para seguir construyendo políticas públicas vinculadas a algo tan grave como la violencia de género”. “Nos tocó reflexionar, diseñar y llevar adelante políticas durante la pandemia, que además de generar una crisis sin precedentes, impactó también en los vínculos y en el terreno de las violencias”, agregó.

“Desde la Provincia, hemos hecho un esfuerzo muy grande para que los espacios institucionales que abordan las problemáticas de género lleguen a los 135 municipios”, subrayó el Gobernador, al tiempo que valoró que “este avance que permite que todos los distritos aborden las violencias por razones de género lo alcanzamos trabajando juntos, más allá de las distintas fuerzas políticas que puedan gobernar cada partido”.

Por su parte, Díaz remarcó: “Este Congreso nos va a posibilitar reflexionar sobre la práctica, revisar los marcos teóricos y legales de abordaje, repensar nuestras experiencias e intercambiar en torno a programas, proyectos y procesos de construcción de las políticas públicas”. “Es la primera vez que tanto la Nación como la Provincia construyen Ministerios para la gestión de las políticas de Género”, sostuvo y añadió: “Los hemos nutrido de programas, personal y presupuesto para abordar las desigualdades estructurales y las violencias por razones de género que existen en nuestra sociedad”.

“A partir de la decisión política de un proyecto nacional y provincial que muestra la conquista del movimiento de mujeres y diversidad, hoy podemos estar pensando en forma crítica las políticas y las normas”, indicó Gómez Alcorta y agregó: “No hay modo de revertir la base de desigualdad estructural de nuestra sociedad si no se cuenta con una fuerte decisión política”.

Por último, Kicillof señaló que “los derechos se conquistan y pueden convertirse en letra muerta si no se los impulsa hacia adelante”. “Debemos acompañar los nuevos derechos, reforzando el vínculo entre quienes luchan por ellos y quienes tenemos la obligación de ir cristalizándolos”, concluyó.

Estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; además de representantes de organizaciones sociales y sindicales.

El Congreso se desarrollará hasta el próximo viernes con espacios de debate, reflexiones y experiencias que permitan dar visibilidad a las políticas del Estado provincial para prevenir y abordar las violencias por razones de género. Entre las participantes se encuentran la investigadora Dora Barrancos; la psicoanalista Débora Tajer; y la antropóloga Mónica Tarducci.