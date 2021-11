Pintó a Maradona con barro de los potreros de Fiorito

Jorge “Coky” López, es el artista que realizó el cuadro de Diego Armando Maradona con barro de su casa en Fiorito y del potrero que lo vió brillar por primera vez. En diálogo con LU4 contó como llegó a la técnica para pintar con barro y también como surgió la idea homenaje.

“Hicimos un retrato de Maradona con tierra de sus orígenes, de su casa en Fiorito y el Potrero donde hizo sus primeras gambetas. Yo vengo trabajando con esta técnica de hace muchos años, empecé a pintar de manera clásica y llegó un punto donde usaba mucha textura en los cuadros, pero siempre caía en la experiencia que hicieron otros artistas que nada tenían que ver con mis raíces. Yo nací en San Pedro a pocos metros de un río, allí me di cuenta como el agua pegaba en la costa y vi que era eso lo que andaba buscando, lo tenía cerca y no lo veía, cree una técnica para que esa tierra quedará plasmada en la tela y no se cayera, como si fuera barro simplemente”.

La idea que surgió tras la muerte de Diego fue tomando forma en encuentros casuales y contactos que fueron apareciendo. “Un día cayó un amigo que es un director de fútbol muy importante, con un productor de torneos, había pasado un mes de la muerte de Diego cuando le comenté esto me dijo que él era de Fiorito y tenía familiares allí. El produce ese viaje a Fiorito”.

Aunque todavía no esta definido el destino de la obra, López espera que pueda ser admirada por el pueblo en general. “Veremos que destino tiene este cuadro, excede todas las cosas que hagas sobre Maradona, vamos a ver, anoche cuando presenté el cuadro me lo preguntaban, a mí me gustaría que este en un lugar que la gente lo pueda disfrutar”.

