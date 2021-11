“En las Escuelas Públicas de Gestión Social no hay desmanejos”

El docente analizó el rol de las escuelas Públicas de Gestión Social: “el ataque a este modelo viene desde hace muchos años pero en el Chaco está muy claro como funcionan y es a través de la ley en vigencia. La educación es pública, solo se puede cambiar su gestión, no corre a la del Estado sino que son gestionadas por fundaciones civiles, o asociaciones a través de la comunidad organizada, por supuesto que tienen orientaciones, como la tienen todas, lo que no hay es desmanejo. Los ataques siempre fueron constantes y en nuestra provincia fueron interpelados tres ministros de Educación. Otro aspecto que se discute mucho es el del supuesto adoctrinamiento y hay que decir que los títulos que otorgan son perfectamente válidos y están avalados por las autoridades competentes. En cuanto al ingreso de docentes no nos regimos por el Estatuto, no se tienen en cuenta los puntajes y se da con un acuerdo con el Ministerio de Educación, y además en el Estatuto no se habla de nuestras escuelas porque es previo a las mismas”, dijo el docente de la Escuela Pública de Gestión Social Nro. 1, Héroes Latinoamericanos .

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

FAROLITOS EN LA OSCURIDAD. Miércoles de 16 a 18