Diario de Radio Nacional 25/09/2021

LRA 27 Catamarca – ELIZABETH GOMEZ ALCORTA: “Trabajamos para que el país cambie su mirada de los espacios de protección”

LRA 27 Catamarca – JUAN ZABALETA: “Tenemos aprobado un jardín maternal con una inversión de 37 millones de pesos”

LRA 27 Catamarca – LUCIA CORPACCI: “El gobierno nacional reafirma el compromiso del federalismo”

LRA 1 Buenos Aires – HECTOR DAER: “Los salarios le van a ganar a la inflación”

LRA 1 Buenos Aires – PACO DURAÑONA: “Los cambios en el gabinete de Kicillof fueron muy necesarios”

LRA 1 Buenos Aires – MAXIMILIANO SANCHEZ: El Presidente recibió al joven wichi nominado por la UNESCO

LRA 1 Buenos Aires – Con descuentos de 70% en Turismo: El Gobierno lanzó el programa Previaje para jubilados del PAMI

LRA 1 Buenos Aires – FELIPE PIGNA: El avance de la derecha en Europa, bajo la mirada de Jorge Alemán

LRA 1 Buenos Aires – GABRIEL BRENER: La educación en pandemia y los desafíos a superar

LRA 1 Buenos Aires – AGUSTIN SPECIAL: “Debemos poner en valor nuestros ferrocarriles”

LRA 1 Buenos Aires – SANDRA RUSSO-DOLORES SOLA: Florencia Peña y las mujeres que hacen humor

LRA 7 Córdoba – BELEN TORCHIARO: “Tendríamos que correr el velo de occidente”



50 en 50 – Programa Federal de la Radio Pública: Liberan actividades y abren lentamente las fronteras

LRA 1 Buenos Aires – Procedentes de China: Llegó un cargamento de 1.440.000 dosis de vacunas Sinopharm

LRA 11 Comodoro Rivadavia – GUSTAVO BLANCO: Sin pacientes COVID en el Hospital Alvear

LT 14 Paraná – Campaña de inmunización: Llegaron 1.440.000 dosis de vacunas Sinopharm

LRA 8 Formosa – Con gran concurrencia: Adolescentes de 14 años se inmunizaron con la vacuna Pfizer

LRA 22 Jujuy – OMAR GUTIERREZ: “Estamos en una situación consolidada en descensos de casos”

LT 11 Concepción del Uruguay – MARIA ROSA MARTINEZ: “Hemos perdido votos y es multicausal

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL CAMPORA: “El crecimiento en muchas de las actividades es sostenido”

LT 14 Paraná – Entre Ríos insiste en abrir los tres pasos: Argentina y Uruguay trabajan en un acuerdo para la apertura de las fronteras

LT 14 Paraná – La apertura de ofertas fue realizada por Bordet: Obra de acueducto Gran Paraná

LT 14 Paraná – PreViaje PAMI: Anunciaron reintegros de hasta un 70% de los gastos por turismo

LRA 8 Formosa – Obra pública: Insfrán llegó a las 1.400 obras educativas concretadas en su gestión

LRA 1 Buenos Aires – GUILLERMO MEREDIZ: “La producción debe ser el eje de la recuperación argentino”

LRA 1 Buenos Aires – A partir de 2022: El Gobierno elimina las retenciones a las exportaciones de servicios

LRA 1 Buenos Aires – HECTOR RECALDE: “Larreta busca por todos los medios tener una justicia amiga”

LRA 26 Resistencia – 110 personas en el Chaco: Personal del IPRODICH espera el reconocimiento salarial

LRA 3 La Pampa – SUSANA PEDERNERA: “Necesitamos decisiones políticas que beneficien el sector de Enfermería”

LRA 7 Córdoba – ALFREDO SCHCLAREK: “Los índices de desocupación que tiene Córdoba son muy preocupantes”

LRA 22 Jujuy – Acuerdo paritario 2021: “Los docentes seguimos estando por debajo de la línea de la pobreza”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 27 Catamarca

Luego de firmar convenios con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó: “Viajamos a la provincia con el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Tuvimos una firma de convenios de los dos ministerios con el gobernador, Raúl Jalil, y en lo que respecta a nosotras acordamos la construcción de un Centro de Políticas de Género y Diversidad en San Fernando del Valle y la inclusión del programa GENERAR, por el cual el ministerio asiste al área de Género provincial”.

LRA 27 Catamarca

“Sin lugar a dudas hay una nueva etapa en nuestro gobierno, que nos tiene en Catamarca con la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Somos parte de un gobierno que nunca tuvo ninguna duda de asistir desde el punto de vista sanitario, y también desde la recuperación de la economía y del trabajo. En ese sentido venimos a inaugurar un espacio de primera infancia”, manifestó el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta.

LRA 27 Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, encabezó una conferencia de prensa junto a la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y la Diputada nacional, Lucía Corpacci.

En esta línea, la exgobernadora sostuvo: “Una vez más, el gobierno nacional reafirma el compromiso del federalismo, que se hace realidad en obras concretas. Es importante tener un gobierno que mire a las provincias como iguales y trabaje para resolver asimetrías. El Norte ha sido postergado durante muchísimo tiempo”.

LRA 1 Buenos Aires

El dirigente aseguró que “los salarios le van a ganar a la inflación” y estimó que “hacia fin de año habrá revisiones de paritarias”, aunque señaló que “la recuperación de los ingresos se tiene que dar en forma paulatina”.

“Los salarios le tienen que ganar a la inflación y le van a ganar. Hacia fin de año habrá revisiones de paritarias”, dijo Daer en declaraciones radiales, donde además se refirió al proyecto político del Gobierno nacional y los cambios en el Gabinete.

El dirigente sindical sostuvo que “lo importante es que se alcanzó la unidad del Frente de Todos” al mismo tiempo que consideró que “la llegada de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete le dio una impronta absolutamente diferente a la que venía teniendo el Gobierno”.

LRA 1 Buenos Aires

Paco Durañona, intendente Mandato de cumplido de la localidad de San Antonio de Areco y actual Senador de la provincia de Buenos Aires, Francisco “Paco” Durañona, analizó los cambios en el gabinete de Axel Kicillof indicando la importancia en que el gabinete se haya abierto a dirigentes con experiencia en los territorios y la necesariedad de los cambios realizados. Recuerda que Néstor Kirchner fue el primer intendente de un municipio del interior convertido en presidente y esto le otorgaba una impronta muy especial a su gobierno

Durañona indica que la argentina es el país del mundo con mayor concentración poblacional en las grandes ciudades y tras la pandemia se ha generado que mucha gente quiera salir de estas, como así también que la gente de los pueblos quiera quedarse y tener oportunidades, por lo que hay que generar programas de inversión pública como universidades en el interior, conectividad, transporte y acceso a la vivienda y la tierra, para producir alimentos localmente, parques industriales y fortalecimiento del turismo.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a Maximiliano Sánchez, el joven de la comunidad originaria wichi, uno de los dos estudiantes argentinos nominados al Global Student Prize 2021, un premio de la fundación Varkey en colaboración con la UNESCO, del que participan 3.500 postulantes de 94 países. Fue seleccionado tras desarrollar una aplicación que traduce del español al wichi sin la necesidad de disponer conexión a Internet.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno Nacional lanzó el programa PreViaje para beneficiarios del PAMI, quienes contarán con la devolución del 70% de lo gastado a modo de crédito para que pueda ser usado en toda la cadena turística. El mismo, contempla gastos en comidas, alojamientos, excursiones, espectáculos artísticos, entre otros, y es considerado el programa turístico más grande en la historia.

“Esto permite hacer planes. En la pandemia no pudimos planear nada en absoluto, no podíamos proyectar a futuro. Gracias a la vacuna eso cambió y estamos en otro estadio”, aseguró Luana Volnovich, directora ejecutiva de la obra social.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Madrid, el escritor y psicoanalista Jorge Alemán analizó el avance de la derecha y los movimientos totalitarios en Europa, y cómo las ultraderechas penetran con su discurso y logran sumar apoyos.

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en ciencias de la educación de la UBA reflexionó acerca de la evolución de la escuela a lo largo de la pandemia y resaltó su función como “un lugar de encuentro” para aprender de la diversidad en “una sociedad tan fragmentada”

Se refirió a la Educación Sexual Integral: “Es el derecho que tiene cada pibe y piba de crecer fundamentalmente con información relevante en tanto a su sexualidad y hacer elecciones con el más profundo sentido del deseo y de la responsabilidad”

El ex subsecretario de equidad y calidad educativa de la nación expresó: “Estar en una escuela, trabajar en educación es siempre tratar de preguntarse si uno esta por la permanencia o por el cambio”. “Es fundamental la escuela como un lugar de encuentro, del aprender de los otros y las otras que son diferentes a mi”

LRA 1 Buenos Aires

El Subsecretario de Transporte Ferroviario se refirió a la realidad del sistema de ferrocarriles, haciendo hincapié en que aún es posible el cambio para revertir la situación.

“En la gestión de Macri el ferrocarril Urquiza lo cerraron a la altura de Paso de Los Libres, lo cerraron en términos operativos por lo que se convirtió en una jungla llena de cosas”. “A partir de esta gestión se empezó a limpiar la vía y a traer carga nuevamente y el tren Urquiza está funcionando como lo hacía anteriormente. Es el ferrocarril del Mercosur” destacó.

Además, reflexionó acerca del plan que se busca seguir y los objetivos: “Estamos tratando de poner nuevamente los trenes de cercanía”. “De a poco empezar a invertir y poner en valor los ferrocarriles nuestros que siempre fueron muy importantes”

A su vez, se refirió a los destinos a los que se pueden viajar en tren en esta temporada de verano y las facilidades de los mismos.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra Russo y Dolores Solá conversaron con la actriz Florencia peña acerca del cambio de rol de la mujer en el humor de la actualidad, donde contrariamente a lo vivido han dejado de ser el objeto del humor para pasar a ser las generadoras de este y reflexiona acerca de los antiguos programas que al día de hoy estarían siendo denunciados ante el INADI.

También profundiza acerca del concepto de cosificación, los obstáculos de las mujeres para llegar al humor, el encasillamiento de los estereotipos femeninos y destaca que aun en este contexto hay ciertos sectores a los que sigue molestando la unión de talento, inteligencia y humor.

Florencia repasa su carrera y el proceso de deconstrucción respecto al feminismo, la manera de vivir y las nuevas formas de ejercer la comedia.

LRA 7 Córdoba

La licenciada en Ciencias Políticas, musulmana y feminista, Belén Torchiaro, está especializada en estudios islámicos sobre el rol de las mujeres en Medio Oriente.

Las cámaras del mundo giraron hacia Afganistán con la ocupación del poder por parte de los talibanes. Fotos, videos y discursos tomaron el control de los medios de comunicación con el foco puesto en los peligros y la opresión que, en especial, padecerán las mujeres afganas. Sin embargo, ¿qué hay detrás de la circulación de estos mensajes?, ¿quién habla y desde qué lugar? Torchiaro se refirió a lo que sucede para aclarar distintas situaciones políticas y culturales.

Coronavirus | Volver al inicio

50 en 50

En un nuevo programa de “50 en 50”, toda la información más relevante del país, realizado por las y los trabajadores de radio nacional.

En esta oportunidad desde LRA57 Nacional El Bolsón, te contamos sobre las últimas novedades respecto a la flexibilización de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno respecto al covid 19 y como se avanzará en las distintas provincias.

Mientras se avanzan las gestiones para la apertura de los pasos fronterizos de Pino Hachado y Cardenal Samoré en el sur, desde Corrientes también solicitan apertura de fronteras. En tanto desde la localidad mendocina de San Rafael se preparan para aumentar la oferta turística de verano.

Desde el norte argentino se informa sobre los ejercicios militares en la Puna, con desplazamiento de 2700 efectivos y nuevos proyectos de agricultura familiar que beneficiaran a la localidad jujeña de la Quiaca.

Desde Tucumán, primeras medidas y declaraciones del vice gobernador Osvaldo Jaldo, quien quedó al frente de la gobernación por la designación de Manzur como nuevo jefe de gabinete nacional.

Estas y muchas otras informaciones destacadas, en una nueva edición de “50 en 50”. Todas las noticias matizadas con la música inédita de cada región.

LRA 1 Buenos Aires

Un cargamento con 1.440.000 dosis de vacunas Sinopharm contra el coronavirus llegó esta tarde a Ezeiza procedente de China y Argentina superó los 65,6 millones de dosis recibidas desde el inicio de la pandemia.

Las vacunas llegaron a las 18.29, a bordo de una aeronave Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas, matrícula LV-GHQ, con el número de vuelo AR1071, que partió ayer desde Beijing y realizó esta mañana una escala en Madrid.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Por primera vez desde que comenzó la pandemiano hubo pacientes COVID en el hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, hecho que fue festejado porlas y los trabajadores. En tanto, Gustavo Blanco, Director del nosocomio, dijo: “Esto nos permitió el martes anterior, en el Día de la Sanidad, volver a generar un vínculo de la población con el hospital. Porque el hospital no solo tiene un rol de contención y de trato puntual de la salud, sino que también para nosotros, que nos dedicamos al adulto mayor, es un lugar de encuentro”.

LT 14 Paraná

La Argentina superó los 65,6 millones de vacunas contra el coronavirus recibidas desde el inicio de la pandemia, tras la llegada desde China de un nuevo cargamento de más de 1.440.000 dosis de Sinopharm, en tanto hoy el número ascendió a 67 millones luego del arribode otros dos vuelos con lotes del mismo laboratorio, uno con 190 mil dosis y otro también con 1.440.000vacunas.

LRA 8 Formosa

Con una importante afluencia, los y las adolescentes de 14 años residentes en 11 localidades del territorio formoseñofueron inmunizados con la vacuna Pfizer contra el COVID-19.

LRA 22 Jujuy

El doctor Omar Gutiérrez indicó: “Estamos en una situación consolidada en cuanto al descenso de casos y actualmente tenemos 30 casos promedio y bajando según los días. Nos preocupan las diferentes variables en el mundo, particularmente la Delta que se contagia con más facilidad, y en este sentido en Jujuy no tenemos reportes en las muestras que mandamos a procesar. Estamos a favor de la apertura de algunas cuestiones sociales, pero creemos que necesitamos medidas de prevención como el uso del barbijo, que es sumamente necesaria, la distancia social y el uso del alcohol en gel”.

Política | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

La Diputada nacional del FdT, María Rosa Martínez, se refirió a la baja de la tasa de desocupación,la cual fue del 9,6%, hecho que refleja una disminución del 3,5% en relación al mismo trimestre del año anterior (13,1%) y 0,6% menor a la del trimestre anterior (10,2%), según los datos dados a conocer por el INDEC, considerando la población económicamente activa (PEA).

Consultada por las elecciones PASO, Martínez manifestó que la pérdida de votos “es multicausal”, y que desde el Frente de Todos “debemos trabajar para salir adelante”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Luciana Glezer y Sebastián Premici dialogaron con el integrante de la mesa ejecutiva de APYME y presidente de la delegación Buenos Aires, Daniel Cámpora, quien se refirió al crecimiento del sector evaluado a través de un reciente relevamiento, el cual muestra una recuperación económica y crecimiento sostenido en muchas actividades, principalmente construcción y manufactura, como así también aumento en la ocupación de la capacidad instalada de las empresas.

También se refirió a la necesidad de una adecuada segmentación de las empresas, con el objeto de una correcta categorización desde el punto de vista tributario en pos de una reforma en este sentido. “Hay que categorizar las empresas para que tributen acorde a esa segmentación” explicó.

Asimismo reflexiona que no es sencillo recuperarse de la pandemia tras el proceso de deterioro de la economía sufrido durante el gobierno anterior, habiendo sido los años 2018 y 19 muy dañinos contando con cerca de 25 mil empresas que debieron cerrar durante ese proceso, PYMES en su mayoría.

LT 14 Paraná

Rosario Romero, Ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, se expresósobre la apertura de los pasos fronterizos ante el anuncio de las nuevas medidas de flexibilización sanitaria realizadas por elgobierno nacional. En este sentido, Romero indicó que la solicitud por parte del gobernador Gustavo Bordet es la apertura conjunta de los tres pasos fronterizos, sin embargo “hay que establecer acuerdos” y en el caso de Entre Ríos, los mismos se deben concretar con las autoridades de Uruguay. “Son cuestiones que se están trabajando, pero que hasta el momento no tenemos la certeza”, informó la funcionaria.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, encabezó el acto de apertura de ofertas para la obra “Acueducto Región Metropolitana”, mediante una inversión que superará los 2.500 millones de pesos.

“Esta es una obra realmente importante para la provincia de Entre Ríos y marcará un antes y un después para toda el área metropolitana que comprende Paraná, Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda”, expresó el gobernador durante el acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

LT 14 Paraná

Un reintegro del 70% sobre los gastos por compra anticipada de viajes turísticos por Argentina desde noviembre próximo y hasta diciembre 2022, es el eje central del programa PreViaje para jubilados y beneficiarios afiliados al PAMI, que incluye rubros como alojamiento, alquiler de automóviles, atractivos turísticos, excursiones y gastronomía, ente otros ítems.

Desde el PAMI precisaron que “la devolución del 70% de los gastos en crédito para usar en toda la cadena turística tendrá una aplicación automática y retroactiva a noviembre”.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó diversas inauguraciones de obras educativas y sociales en Lago Verde, Pozo del Tigre y Estanislao del Campo.“Me siento muy complacido de estar en Tigre y lamento no haber podido acompañarlos en su cumpleaños 116, que fue el 22 de septiembre, pero habrán recibido mi saludo”, manifestó el primer mandatario provincial.

LRA 1 Buenos Aires

Guillermo Merediz, Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación habló con Nacional y analizó el escenario de recuperación económica que experimenta el país.

“El desafío es enorme porque el país viene de un periodo pre pandemia muy complicado y luego la pandemia pero el sector productivo de las Pymes ha dado una respuesta muy importante creando paso a paso nuevos puestos de trabajo. El fenomenal endeudamiento que el país tomó en 2018 no tuvo ningún impacto en el sector Pyme”, señaló Merediz.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció la reducción a 0% de los derechos de exportación de servicios, una medida que apunta a fortalecer el desempeño y la competitividad del sector de la economía del conocimiento como segundo complejo exportador del país.

Así lo anunció el ministro Guzmán junto a su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una reunión con representantes de Argencon, Accenture, Globant, PWC, Ernest & Young, Tax&Legal, Laboratorios Bagó y el INVAP, informó esta tarde la cartera económica..

La industria de servicios es el segundo complejo exportador, sólo superado por el complejo oleaginoso-cerealero y en 2018, por primera vez en la historia, el sector comenzó a pagar retenciones de hasta 12%, a partir de una medida aplicada por Juntos por el Cambio.

Esta medida que baja a cero las retenciones, “corrige una distorsión que dañaba el dinamismo del sector”, se explicó oficialmente al señalar que el primer paso se dio con la ley de Solidaridad que bajó significativamente el porcentaje de retenciones.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Legisladores porteños del Frente de Todos y abogados alertaron sobre la intención del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de tener un “control político sobre determinadas causas judiciales, como la del Correo Argentino, a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura que pretende otorgar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño la posibilidad de expedirse sobre las sentencias de los juzgados nacionales ubicados en la Capital Federal, ante esto, el abogado laborista manifestó “son de lo peor, están buscando por todos los medios tener una justicia amiga”.

LRA 26 Resistencia

“Todo el personal está de paro en reclamo de una equiparación salarial que habíamos pedido en reconocimiento al trabajo que hicimos en tiempo de pandemia. Nos prometieron que se concretaría y estamos esperando esa liquidación, y una vez que se confirme resolveremos esta situación de la medida de fuerza”, indicó la Directora de Promoción e Inclusión Social del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, María Orué.

LRA 3 La Pampa

Susana Pedernera, Licenciada en Enfermería y docente, habló sobre los reclamos del sector y la marcha de trabajadores y trabajadoras en el Día de la Sanidad. “Todavía estoy emocionada, porque fue una marcha enorme. La visibilización empezó hace 25 días y cuesta, pero era nuestro momento porque necesitábamos urgentemente que se revieran cuestiones del sector de Enfermería y de los que se sumaron después”, explicó conmovida Pedernera.

LRA 7 Córdoba

Schclarek analizó los recientes números de desocupación dados a conocer por el Indec, al señalar que “es preocupante” la situación que vive la provincia de Córdoba, que tiene un índice superior a la media nacional. “Córdoba está peor y es preocupante. Un 12,4% está muy encima del 9,6% en todo el país”, explicó en diálogo con Radio Nacional Córdoba.

LRA 22 Jujuy

La titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), seccional Jujuy, Carmen Méndez, se refirió al acuerdo al que arribaron con funcionarios del gobierno provincial, diciendo: “Se arregló. Tenemos un aumento que va a impactar en el sueldo de septiembre, octubre y noviembre, yse prevé que para diciembre salga un bono con el cual no estamos de acuerdo, obviamente, porque eso es reconocer la inflación y la pérdida del poder adquisitivo que se da mes a mes”.

Semana Wainfeld | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario remarcó las desigualdades que existían antes y se acentuaron durante la pandemia como por ejemplo entre las personas que tenían auto particular y las que no. “Fue muy difícil porque los que no eran esenciales no podían trasladarse en transporte púbico en los primeros tiempos”, aseguró el conductor.

“Por un momento se consiguió una alta paz social. Contribuyeron mucho las organizaciones sociales y diferentes sectores trabajadores. Pero la realidad hoy es que tenemos una mayor desigualdad que antes”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la designación de Rossati como nuevo presidente de la Corte Suprema. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco estuvieron ausentes, por lo que Rosatti necesitó de su propio voto para conformar la mayoría.

Carlos Rosenkrantz pasará a ser vice. Los nuevos mandatos estarán vigentes entre el primero de octubre y el 30 de septiembre de 2024.

“Parece medio pobre los modos por los que se eligió. Rosenkrantz tenía la camiseta amarilla, apoyaba a Mauricio Macri. La Corte actual es de las peores”, destacó Wainfeld.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó los cambios en el Gabinete y las primeras actividades. “Hubo mucha visibilidad y presencia. Aníbal Fernández ya se puso en movimiento antes aún de jurar y luego tomó decisiones muy importantes. Confirmó las cúpulas de la fuerza y también habló con Perotti sobre la política de seguridad en Santa Fe”. LRA 1 Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el anunció del Gobierno sobre la apertura “gradual y cuidada” de las fronteras. A partir del 1 de octubre se incrementará el cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos, puertos y pasos terrestres, mientras que desde el 1 de noviembre se autoriza el ingreso de extranjeros que deberán cumplir ciertos requisitos. El uso de barbijo al aire libre dejará de ser obligatorio.

También reflexionó sobre las actividades de los nuevos ministros. “Aníbal Fernández confirmó que mantendrá las cúpulas de las fuerzas federales. Primero llega la actividad, después los anuncios y por últimos los beneficios si se quieren. Un Gobierno no se construye en un día pero hay una gestualidad diferente”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las “tácticas” de campaña que deberá hacer el oficialismo en los próximos dos meses para poder revertir los resultados de las PASO. La primera pregunta es cómo buscar más votos.

“La búsqueda de votos debe ser focalizada en los lugares en donde el Gobierno tiene aceptación y dónde anteriormente no votó mucha gente. Fue más llamativo los votos que perdió el Frente de Todos de los que sacó Juntos por el Cambio”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño y vicepresidente del bloque por el Frente de Todos, criticó la política urbanística de la Ciudad de Buenos Aires, quien firmó 16 convenios con empresas privadas para modificar normas de edificación y autorizar la construcción de torres de hasta 85 metros de altura, y manifestó que “nuestra interpretación es que no gestionan para le conjunto de la sociedad” debido a que “siempre hay un negocio detrás”.

“Van en contra de todas las necesidades ambientales que necesitamos, para llevar adelante sus grandes negocios, avasallando en términos urbanísticos a la ciudadanía y profundizando la desigualdad”, agregó.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

En el marco de la emergencia climática por las inundaciones de Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo compras fraudulentas por parte de los funcionarios provinciales imputados.

Radio Nacional dialogó con el fiscal de la causa Alex Williams “el veredicto deja un sentimiento de satisfacción por el trabajo realizado, corrobora que lo que nosotros hemos sostenido a lo largo del tiempo en la investigación efectivamente fue así”, afirmo Williams.

LRA 1 Buenos Aires

Ubicada en Gral. San Martín, Mendoza, conocemos más acerca de la emisora virtual Radio Mosquito junto a Mario Campanella.

Se refirió a la revista “El Mosquito”: “En un comienzo iba a ser un volante informativo con publicidad para ganar un peso, pero después me empezaron a decir que haga una revista”

Además, Mario habló acerca de las dificultades que conllevó armar una radio a partir de una revista, resaltando lo difícil de sustentarlo y la longevidad de la revista “El Mosquito”, la cual salió ininterrumpidamente durante 10 años.

LRA 1 Buenos Aires

Localizada en Villa La Angostura, Neuquén, conocemos más acerca de FM 97.3 Andina junto al director de esta emisora, Gonzalo Regis.

Gonzalo habló acerca de la relación de la emisora con los pueblos originarios: “Para legalizar la radio, la primera carta que recibimos de apoyo fue la de la comunidad mapuche, fue un reconocimiento bastante bueno, siempre tienen un lugar para decir lo que necesitan”

El integrante de FM 97.3 Andina, quien aclaró que al ser una radio chica: “por más de que el titulo mío sea el de director soy el que se termina subiendo a la torre de antena, que limpia”. “Somos medio un comodín que termina haciendo de todo” expresó.

LT 11 Concepción del Uruguay

Fueron aprehendidos cuando regresaron al hospedaje de Basavilbaso, donde estaban alojados. Quedaron a disposición del Juez Federal Pablo Seró, y sesospecha que la droga pudo haber sido arrojada o bajada de una avioneta en la zona y que los detenidos eran los responsables de la recepción y el traslado.

LT 14 Paraná

Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, se refirió al operativo por el cual se secuestraron 433 kilos de cocaína en el Departamento Uruguay, destacando el trabajo de la policía provincial junto a la Justicia Federal y los fiscales. Tras el operativo, se detuvo a cuatro masculinos que quedaron a disposición del Juzgado Federal. La droga incautada está valuada en más tres millones de dólares.

LRA 1 Buenos Aires

Malena Galmarini y Alberto Descalzo inauguraron una red de agua potable y firmaron un convenio para nuevas obras en Ituzaingó

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, junto al Intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, habilitó una nueva red secundaria de agua potable para más de 5.500 vecinos y vecinas de la localidad de Villa Gobernador Udaondo, con el objetivo de seguir expandiendo la red de servicios en el partido.

Las autoridades llevaron adelante un acto en el que se celebró mediante un brindis simbólico con vecinos y vecinas la llegada del servicio de agua potable al barrio. De dicha celebración también participaron el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ituzaingó, Pablo Descalzo; el Secretario de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente de la Municipalidad de Ituzaingó, Martin A. Rossi y el Presidente del Concejo Deliberante de Ituzaingó, Pablo Piana; y referentes del FRTodos como Teresa García, candidata a Senadora Provincial; Javier Forlenza, candidato a Diputado Nacional y Jorge D’onofrio, actual Diputado Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El 12 de agosto de 2021 la Universidad de Buenos Aires conmemoró el bicentenario de su creación, dispuesta por decreto del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, en 1821.

Desde Radio Nacional iniciamos un recorrido por los aspectos centrales de esos 200 años de historia de la Universidad de Buenos Aires.

En el primero informe abordamos la etapa fundacional; en el segundo, el ciclo de modernización y nacionalización que atravesó la universidad a partir de 1852 y 1881 y, en el tercero, la creación de los centros de estudiantes, la reforma del estatuto universitario y el impacto de la Década Infame, en la vida universitaria.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogaron con el director Diego Casado Rubio y el actor Nicolás Scarpino sobre el espectáculo La cápsula, que presentan en Madrid. Unipersonal sobre la relación padre-hijo, ha sido muy bien recibido por la crítica.

Casado Rubio y Scarpino reflexionaron además sobre la situación del teatro en España, ya habilitado en con 100% de aforo.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe conversaron con la actriz Carolina Guevara y el director Leandro Rosati sobre Cuerpo de baile, unipersonal vinculado al movimiento feminista que se presenta en la sala independiente La Carpintería (Jean Jaurés 858). La bella metáfora del baile asume en esta obra un sentido colectivo. Imperdible.

Nacional Rock

Desde el próximo fin de semana, sábados y domingos FM Baxada 93.1 transmitirá la señal de Nacional Rock 93.7, para continuar con la buena música. Mikki Lusardi, directora de Nacional Rock, agradeció la propuesta que se llevó adelante desde Paraná. Además contó que se podrá escuchar.

Lusardi, destacó la labor que se desarrolla en todo el país para llevar el rock a cada rincón de Argentina, con programación que se podrá disfrutar desde el sábado y domingo próximo.

LT 12 Paso de los Libres

Con la mayoría de la población inmunizada y una situación epidemiológica más favorable, La Feria del Libro y la Cultura de Frontera edición 2021 será en modo presencial. Se realizará del 8 al 16 de octubre en el Club Guaraní., luego de confirmar una amplia convocatoria a editoriales y librerías de Buenos Aires, Córdoba, Paraná y Corrientes, entre otras ciudades, según confirmó el Secretario de Desarrollo Humano y Participación, Miguel Giorgio.

LT 14 Paraná

Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, acompañó el homenaje al compositor Astor Piazzolla que se realizó en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, denominado “Astor 100”, creado íntegramente en la capital entrerriana. El funcionario nacional se refirió a la reactivación de la industria cultural, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, y adelantó que junto al intendente, Adán Bahl, la semana próxima firmarán un acuerdo para comenzar con una obra de reparación de la sala del Coliseo paranaense.

LRA 9 Esquel

El músico oriundo de El Maitén, Yoel Hernández, representará a la Argentina en un importante festival que se verá en vivo en la televisión de los Estados Unidos. Se trata de ‘Hispanismo’, que por segundo año consecutivo se realizará de manera virtual a raíz de la pandemia.

En tanto, Hernández, explicó que estuvo alejado de las redes sociales un tiempo, porque “necesitaba concentrarme al 100% en algo que había entrado en mi cabeza hace muchísimo tiempo y muy pronto la gente va a poder disfrutar, con 11 temas de mi autoría, con colaboración de artistas importantes de la provincia”.

LRA 1 Buenos Aires

José Carlos Soriano es actor, intérprete, dramaturgo, director y nació el 25 de septiembre de 1929 en Buenos Aires.

Se ha destacado por sus interpretaciones tanto en cine, en teatro como en televisión y, con 74 años de carrera y más de nueve décadas de edad, vuelve a protagonizar una película.

LRA 1 Buenos Aires

En el día del cumpleaños de una de las más grandes “bichas radiales”, amiga y voz institucional de nuestra casa, Elizabeth Vernaci ( y de Marta, mamá de Adrián Korol, presentamos un programa especial al enorme Fabián Polosecki, “Polo”.

Lo recuerdan: su hermano Claudio Polosecki y su madre Aída, Ignacio Portela, Raúl Becerra, Catalina Dlugy, sus compañeros y compañeras del Diario Sur y Marcelo Birmajer.

LRA 1 Buenos Aires

Hay quienes pagan un alto precio por ser hijos de alguien reconocido. En esta emisión, Pacho O’Donnell repasó la historia de Hipólito Túpac Amaru, hijo del célebre líder Inca, quien a los 10 años fue torturado frente a su padre, antes de ser ejecutado; el caso de Dominguito Sarmiento, hijo de Domingo Faustino Sarmiento, muerto en la guerra de la triple alianza; y la historia de Juan Rosas, hijo de Juan Manuel de Rosas, quien, ignorado por su padre, decidió cambiar su apellido. En línea con el tema, el conductor dialogó con la escritora y psicoanalista Cynthia Wila, autora de la novela “Papá querido”, en la que habla acerca del conflicto de amor y odio de la protagonista con su padre, e indaga “hasta qué punto podemos perdonar una herida que crece con nosotros y que no nos va a abandonar”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Dos gardenias” Eduardo Aliverti propone la lectura de la obra “El viaje inútil” de la actriz y escritora transgénero Camila Sosa Villada quien tras la publicación de sus libros “Las novias de Sandro” y la novela consagratoria “Las malas” pasó a ser considerada como una de las voces más potentes de la literatura argentina de los últimos tiempos.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Liga Nacional de Vóley Masculina volverá a Villa María, ciudad cordobesa que volverá a albergar esta competencia en 2022. En esta ocasión se jugará en dos fases, entre enero y febrero.

Luego del gran éxito de la edición 2021 que reunió 30 equipos, en esta oportunidad jugarán allí los 16 equipos clasificados a la próxima edición, nuevamente con el Salón de los Deportes como principal escenario de juego.

La próxima edición de la La Liga masculina se disputará con una ronda inicial con los 16 equipos en Villa María entre el 8 y 16 de enero próximo, mientras que la fase de definición del título se jugará del 19 al 26 de febrero de 2022.

Humor | Volver al inicio

Los Supremos

A lo largo de toda esta semana, se habló mucho de la elección palaciega, del nuevo presidente de la Corte Suprema. Todos tenemos la sensación, que cazaron dentro del zoológico. Como decía mi abuelo: “Yo la hago y yo la vendo”.

Aparentemente no está dicha la última palabra, el resultado fue 3-2, pero quiero creer que falta un segundo tiempo.

Esperemos que no tiren el centro y también vayan a cabecear.

¿Será justicia?

Chocolate por la noticia