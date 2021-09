“Los docentes seguimos estando por debajo de la linea de la pobreza”.

DESCARGAR

La titular de la Union de Docentes Argentinos – UDA, seccional Jujuy, Prof. Carmen Mendez, sobre el acuerdo al que arribaron con funcionarios del gobierno provincial, declaró: “Se arregló. Tenemos un aumento que va a impactar en el sueldo de Setiembre, Octubre y Noviembre. Se prevé que para Diciembre salga un bono, con el cual no estamos de acuerdo obviamente, porque eso es reconocer la inflación y la pérdida del poder adquisitivo que se da mes a mes. No puedo decir que realmente va a ser el 46% o 48% a Diciembre para los que tenemos antigüedad hasta que no vea el sueldo. Y digo esto porque es tan técnico lo de los aumentos, las reducciones, las piramidaciones, los porcentajes que fueron al básico, así que hay que ver en el papel, no?

