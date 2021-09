“Más desigualdades en tiempos de pandemia”

Mario remarcó las desigualdades que existían antes y se acentuaron durante la pandemia como por ejemplo entre las personas que tenían auto particular y las que no. “Fue muy difícil porque los que no eran esenciales no podían trasladarse en transporte púbico en los primeros tiempos”, aseguró el conductor.

“Por un momento se consiguió una alta paz social. Contribuyeron mucho las organizaciones sociales y diferentes sectores trabajadores. Pero la realidad hoy es que tenemos una mayor desigualdad que antes”, expresó.