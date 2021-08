Diario de Radio Nacional 24/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – CARLA VIZZOTTI: El Gobierno hará una prueba piloto para el regreso del público a las canchas

LRA 1 Buenos Aires – CARLA VIZZOTTI: “Estamos cerca de alcanzar las 50 millones de vacunas recibidas”

LRA 1 Buenos Aires – El caso Arshak Karhanyah: El Presidente recibió a familiares del policía desaparecido desde 2019

LRA 1 Buenos Aires – JORGE FERRARESI: “El Frente de Todos es un espacio que vino para quedarse”

LRA 1 Buenos Aires – VICTORIA TOLOSA PAZ: “Se necesita una reactivación urgente”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL ARROYO: “La gente distingue los que trabajan de los que hablan”

LRA 13 Bahía Blanca – DANIEL GOLLAN: “Miren lo útiles que hubieran sido los hospitales que no construyeron”

LRA 5 Rosario – AGUSTIN ROSSI: Proyecto de aguinaldo para monotributistas

PUNTO SUR – CLAUDIO MARTINEZ: Nueva programación en la Televisión Pública para septiembre

LRA 1 Buenos Aires – Peña y Faurie imputados: Contrabando de municiones a Bolivia

LRA 1 Buenos Aires – JOSE MANUEL UBEIRA: “Detrás de Marcelo D’Alessio hay una asociación ilícita”

LRA 1 Buenos Aires – MYRIAM BREGMAN: “Militante judía”, el ataque antisemita de un abogado macrista

LRA 1 Buenos Aires – CARLOS ROCHA: Seis municipios bonaerenses sin casos de coronavirus

LRA 26 Resistencia – Variante Delta: Características e incidencias

LRA 1 Buenos Aires – ANALIA MYKIETIUK: Hay un contagio de la variante Delta por transmisión comunitaria en PBA

LRA 42 Gualeguaychú – HUGO GIMENEZ: Se ha inoculado al 80% de la población

LV 8 Libertador – Presencialidad en Mendoza: “Las decisiones tienen que verse reflejadas en las evidencias científicas”

LRA 26 Resistencia – “El Estado donde vos estás”: Operativos barriales de servicios esenciales

LRA 26 Resistencia – Vacante en el Superior Tribunal de Justicia: El 31 de agosto se realizará la audiencia pública

LRA 7 Córdoba – NICOLAS MARI: “Hay que dedicar más recursos a la prevención todo el año”

LT 12 Paso de los Libres – Agencia Administradora de los Bienes del Estado: Nación donará terrenos para el desarrollo de infraestructura urbanística

LT 11 Concepción del Uruguay – En el río Uruguay: Se trabaja en realizar un inventario de Humedales

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas – ROBERTO MURCIA: En octubre iniciará de manera progresiva la temporada de cruceros

LRA 8 Formosa – Después de 134 días: Se registró la cifra diaria más baja de casos positivos

LRA 16 La Quiaca – Maestros de materias especiales: Regresan a la presencialidad en Jujuy

LRA 1 Buenos Aires – ALICIA CAMARA: “La vacuna es una estrategia de salud que ha salvado vidas”

Nacional Folklórica – LUIS CAMERA: “La nocturnidad no me gusta”

LRA 1 Buenos Aires – JOSE ARTEAGA: Aumentó la cantidad de pasajeros que pueden viajar en micros y trenes

LT 11 Concepción del Uruguay – Presencialidad de las escuelas: Desde el lunes regresan las burbujas

LRA 1 Buenos Aires – MIRTA GOLDBERG: “La pandemia puso al desnudo la necesidad de repensar la formación docente”

LT 11 Concepción del Uruguay – Colegio de Abogados: Pide habitar la actividad presencial en los Tribunales

LT 12 Paso de los Libres – PATRICIA RINDEL: “El problema central de Corrientes es el déficit de viviendas y empleos”

LRA 12 Santo Tomé – Elecciones 2021: Adulteran instrumentos públicos para votar en Garruchos

LRA 55 Río Senguer – FABIAN PURATICH: “Soy de la política sanitaria y ser candidato a diputado es un desafío”

LRA 25 Tartagal – MICAELA MORALES: Falta de agua en Mosconi

LRA 23 San Juan – ROBERT GARCES: “La llegada del Presidente a San Juan demuestra su compromiso”

LRA 29 San Luis – NATALIA SALVO: Mafia de los Contenedores: Condenaron al espía y falso abogado D’Alessio

LRA 5 Rosario – JORGE BARTOLI: Parador isleño debió frenar la construcción de un canal

LRA 1 Buenos Aires – MARTIN BARRIONUEVO: “Corrientes está empobrecida por falta de políticas públicas de desarrollo”

LT 14 Paraná – Gustavo Bordet visitó Victoria: El gobernador enfatizó el equilibrio financiero de Entre Ríos

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El partido entre Argentina y Bolivia por las eliminatorias sudamericanas para el próximo mundial se jugará el 9 de septiembre con público y aforo del 30 por ciento en el estadio Monumental, informó el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

“Será una prueba piloto, el primer paso para que vuelva el público al fútbol y los espectáculos masivos. Es un evento que amerita esta excepcionalidad”, amplió Lammens, quien adelantó que la medida se extenderá a todos los torneos locales y el resto de los deportes en caso de que la prueba sea satisfactoria.

LRA 1 Buenos Aires

La funcionaria de Salud llegó al país desde Rusia junto a un cargamento de 650.000 vacunas Sputnik V, de las cuales 400.000 dosis corresponden al componente 1 y 250.000 al 2.

“No hay ninguna vacuna en la heladera”, recalcó la ministra y agregó: “Las dosis están en constante movimiento desde que llegan al país y se distribuyen en las provincias”, señaló Vizzotti.

En cuanto al avance de la campaña de inmunización, declaró que hay una “predominancia muy importante del 80% de segundas dosis aplicadas en este mes del total”.

Por otra parte, se refirió a la variante Delta en la Argentina y sostuvo que las medidas de contención fueron “exitosas”: “Hay 202 casos y la mayoría están relacionados con contacto estrecho”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en su despacho a familiares de Arshak Karhanyan, un integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que permanece desaparecido desde febrero de 2019.

Karhanyan, de 28 años, estudiaba en la UTN, es especialista en sistemas y tecnología, y se desempeñaba en la comisaría del barrio de Caballito ubicada en la calle Valle luego de haber pasado por el área de cibercrimen y por la División Exposiciones.

LRA 1 Buenos Aires

Ferraresi se refirió a las “elucubraciones” que elaboraron los medios de comunicación hegemónicos tras sus declaraciones con relación a un posible segundo mandato de Alberto Fernández.

En ese sentido, sostuvo que “el Frente de Todos es un espacio político que vino para quedarse, que construye mayorías, que busca acuerdos, y va sumando espacios políticos; y que mantiene una estrategia de conjunto y colectiva, con roles definidos”.

Asimismo, explicó que sus afirmaciones se basan en una “cuestión lógica, natural” debido a la posibilidad de reelección que tienen tanto el Presidente, como Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y los gobernadores de todo el país.

Además, hizo un repaso por la gestión de su cartera, planteó algunos desafíos a futuro, e informó de acuerdos recientemente firmados, como el celebrado con Techint para el abastecimiento y precio de la chapa.

LRA 1 Buenos Aires

“Vemos empresarios invirtiendo y ampliando plantas”. Y aseguró que “el presidente quiere generar mayor volumen de exportaciones industriales. Nuestra agenda busca construir viviendas”, afirmó, sobre la importancia de continuar con el Procrear, y destacó los beneficios que trajo la actualización del impuesto a las ganancias.

“Quienes tienen trabajo están muy preocupados porque su salario se devaluó en los 4 años de Macri, más la pandemia”, indicó, y agregó al respecto que “lo que percibimos en las recorridas que hacemos es que se necesita una reactivación urgente. Hay una agenda mediática que no se corresponde con lo que necesita la gente”.

LRA 1 Buenos Aires

El precandidato a diputado nacional del Frente De Todos por la Provincia de Buenos Aires habló sobre las PASO y dio a conocer los proyectos de ley que le gustaría debatir en el Congreso.

“La campaña es un muy buen momento para interactuar y escuchar. Hay un reconocimiento claro de la gente. Distinguen a los que trabajan de los que hablan. Uno de los mayores problemas que me plantean es el precio los alimentos y hay que resolverlo”, sostuvo Daniel Arroyo.

“Queremos transformar los planes sociales en trabajo. Los movimientos sociales son parte de la solución y el gran desafío que tenemos es vincularla con el trabajo”, aseguró.

LRA 13 Bahía Blanca

El Dr. Daniel Gollan fue ministro de salud de la nación y de la provincia de Buenos Aires, hasta finales de julio, cuando fue proclamado segundo precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Al aire de El Ágora con Juani Guarino, repasó diversos temas de la actualidad. “El sistema de salud bonaerense estaba muy mal después de la gestión de María Eugenia Vidal, por una desinversión muy grande no solo en infraestructura, porque se iniciaron algunas obras que quedaron neutralizadas por falta de pago y las tuvimos que terminar nosotros. Fueron 125 obras que estaban inconclusas. Ahora estamos arriba de las 210 obras en salud en la provincia de Buenos Aires”.

LRA 5 Rosario

El precandidato a senador nacional dentro del Frente de Todos dialogó en Radio Nacional Rosario sobre su propuesta de otorgar el aguinaldo a los monotributistas de las categorías más bajas. “Tuvo muy buena aceptación”, contó el Chivo, quien agregó que el objetivo es darles el mismo derecho que tienen los trabajadores en relación de dependencia. En concreto, la medida incluye a quienes estén inscriptos en las categorías A, B y C (incluyendo Social y Promovido). “Cerca de 200 mil santafesinos” serían los beneficiados, informó el exministro de Defensa, quien aseveró que “es una decisión de estricta justicia”.

Por su parte, en el programa Buen Día Susana (7 a 9 hs) Rossi destacó estar “feliz” de haber tomado la decisión de competir en las internas peronistas. “Conformamos una lista que expresa una parte importante de lo que es el Frente de Todos”, señaló. Consultado sobre cómo intuye que será la decisión del votante peronista, declaró que éste no vive las internas con “el dramatismo que le ponemos los dirigentes”. “Tienen otras preocupaciones”, comentó, y agregó que “la situación económica se hace sentir” producto de la pandemia, que a su juicio lentificó “las políticas económicas” que quieren llevar adelante.

PUNTO SUR

Dialogamos con Claudio Martínez director ejecutivo de la Televisión Pública para que nos cuente en detalle de qué se trata su nueva programación, que incluye una ficción diaria orientada al público joven, las eliminatorias sudamericanas de la Selección Argentina camino al Mundial de Qatar 2022, shows musicales, reflexión histórica y una coproducción con la televisora pública de México.

El abordaje histórico tendrá dos nuevos programas, “Homo Sepia”, uno de los ciclos comienza el viernes 3 a las 23, y tendrá la conducción de Horacio Embón y Carla Pelliza, quienes buscarán vincular la historia del país con recuerdos y experiencias personales.

LRA 1 Buenos Aires

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó ayer a los ex funcionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (Canciller) y a Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos) en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de armas de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales.

El ministro de Justicia, Martín Soria, consideró que esta decisión son la consecuencia de “nuevas pruebas contundentes” tras la inclusión de registros oficiales de las reuniones antes de dejar el Gobierno.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado José Manuel Ubeira se refirió a la condena a cuatro años de prisión al falso abogado Marcelo D’Alessio por un intento de extorsión contra un empresario, con la complicidad de un fiscal federal y dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “El Tribunal hace una referencia directa de que lo que hay es una banda, una asociación ilícita”, sostuvo, al tiempo que señaló que “se va a extender a Patricia Bullrich y a toda la gente que lo avaló y protegió”. “Armaron causas que se caen a pedazos y están yendo a la Justicia con sus propios errores”, subrayó.

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.

Sobre la imputación a los exfuncionarios del Gobierno de Juntos por el Cambio Marcos Peña (jefe de Gabinete) y Jorge Faurie (canciller) en la causa por el supuesto contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales, Ubeira sostuvo que “es imposible que Peña y Faurie no estén involucrados”.

“Hay acciones del gobierno anterior que ni siquiera en la época de la dictadura se les hubieran ocurrido”, remarcó.

LRA 1 Buenos Aires

Una burda fake news cirucló en redes sociales sobre una supuesta entrevista a la precandidata del Frente de Izquierda Myriam Bregman con un presunto textual (“no canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda”) y una bajada antisemita: “Myriam Bregman, militante judía del frente de izquierda”. Entre los distintos retuits que tuvo la imagen falsa se registró el de Alejandro Fargosi, un abogado vinculado al macrismo que también ocupó una silla en el Consejo de la Magistratura y que además es integrante del partido político Valores Para Mí País. La dirigente de izquierda se refirió al ataque y señaló: “Esta gente venía diciendo cualquier cosa en las redes sociales y generó un repudió muy grande”. “En sus listas llevan a defensores de la dictadura”, subrayó.

En tanto, el presidente Alberto Fernández se solidarizó anoche con Bregman: “Con profundo pesar he leído las expresiones antisemitas vertidas por @fargosi. Mi solidaridad con @myriambregman, una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

Alberti, Benito Juárez, General Alvear, Tordillo, Villarino y General Guido, no presentaron casos positivos de Covid-19 en sus habitantes desde hace más de una semana. Carlos Rocha, intendente de Guido, contó que de los 2900 habitantes, hay 2124 vacunados y el 80% ya se aplicó la segunda dosis.

“Los aislamientos se llevaron a cabo a tiempo”, destacó el funcionario. A su vez contó que llegaron a un pico de 37 casos y señaló que, gracias al compromiso de la población, lograron este resultado actual.

LRA 26 Resistencia

El médico Darío Gómez se refirió al fallecimiento de personas afectadas por la variante Delta de coronavirus, diciendo que “fueron dos y ninguna de ellas estaba vacunada. La ministra de Salud de la Nación dijo que ya están registrados más de 200 casos en el país, y si bien no se puede hablar que sea predominante, sí es causa de preocupación pues se estudian casos que no tienen relación con los anteriores, y podría existir circulación comunitaria. Aún no se puede hablar de un aumento de letalidad, pero sí que es mucho más contagiosa que las conocidas”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó hoy que se detectó en la provincia de Buenos Aires el primer caso de un contagiado con la variante Delta del coronavirus por transmisión comunitaria, sin contacto con alguien que haya viajado al exterior. La médica infectóloga y secretaria de la Sociedad Argentina de Infectología, Analía Mykietiuk, señaló que “era imparable que esto llegue a suceder en un determinado momento” y expresó que “lo importante es que nos encuentre lo más protegidos posibles y por eso son todas las medidas que se tomaron desde el Gobierno”.

LRA 42 Gualeguaychú

Giménez se refirió al avance en la vacunación de coronavirus en el departamento Gualeguaychú, donde la primera dosis ha llegado al 80% de la población mayor de 18 años y se están completando esquemas con la segunda dosis.

LV 8 Libertador

Lo expresó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, tras opinar acerca de la normativa impuesta por la Dirección General de Escuelas de Mendoza, en donde se elimina el distanciamiento de los alumnos en los colegios de la provincia.

En lo referido a la variante Delta, Trotta indicó que es “importante que todas las decisiones que se tomen sean a partir de las consulta de los especialistas”, y luego advirtió que los avances en materia de presencialidad no son definitivos, debido a que pueden haber modificaciones en los protocolos para cuidar a toda la comunidad educativa.

LRA 26 Resistencia

Jorge Núñez, subsecretario de Desarrollo Social del Chaco, explicó el funcionamiento del programa ‘Chaco con todos, el Estado donde vos estás’, el cual está integrado por diferentes organismos provinciales y nacionales, informando que “hasta el momento se atendieron a 30 mil personas y lo más requerido es la ANSES, el Registro Civil y las postas de vacunación, en las cuales ya se aplicaron vacunas a más de 7.800 personas”.

LRA 26 Resistencia

La ministra de Seguridad y Justicia del Chaco, Gloria Zalazar, se refirió a la audiencia pública relacionada al proceso de la elección de un ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. “Esto se hará el 31 de agosto próximo y es cuando la ciudadanía podrá conocer a los postulantes, preguntarles u opinar de algunos de ellos”, informó Zalazar.

LRA 7 Córdoba

Los dos grandes focos de incendio de la semana pasada en Córdoba, uno en los valles de Paravachasca y otro en Calamuchita, afectaron a 4.450 hectáreas serranas en un provincia donde se incendió el 58% de las sierras en tres décadas. “Hay que hacer hincapié en la prevención. No solo invertir en el combate, sino en los trabajos previos: concientización, educación y campañas todo el año”, señaló Nicolás Alejandro Mari, licenciado en Gestión Ambiental.

LT 12 Paso de los Libres

La secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Paso de los Libres, Verónica Zini, destacó la visita de Martín Moreto, presidente de la Agencia Administradora de los Bienes del Estado (AABE) a la ciudad, quien junto al intendente municipal Martín Ascúa supervisó terrenos que Nación le entregará a Libres para obras de desarrollo.

LT 11 Concepción del Uruguay

Patricia Kandus es bióloga y se refirió a la importancia que tienen los Humedales en el Río Uruguay para la conservación del agua dulce, diciendo que “son patrimonio natural y que siempre fueron denostados, pero que cumplen una tarea fundamental en la crecida de los ríos ya que son los que acumulan el agua y los últimos reguladores climáticos”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El funcionario Roberto Murcia celebró la aprobación de los protocolos para la reapertura de la temporada de cruceros y manifestó que “esto se viene haciendo, simplemente se va a ratificar el diagrama de los sitios de usos del muelle con los que confirmen”.

LRA 8 Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 Doctor Enrique Servián informó que en las últimas 24 horas cuatro personas fallecieron y 88 fueron diagnosticadas con coronavirus en toda la provincia.

LRA 16 La Quiaca

René Gaspar, supervisor de Región 7, brindó detalles de la normativa que establece el retorno a la presencialidad de los docentes de materias especiales.

LRA 1 Buenos Aires

La doctora Alicia Cámara, investigadora del Instituto de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, se refirió a la centralidad de la vacunación a la que definió como una “necesidad y solución”.

La especialista consideró “inconcebible” que haya gente que aún no se haya vacunado contra el coronavirus, luego de los dos fallecimientos en Córdoba por la variante Delta, quienes carecían de la inmunización.

Sostuvo que “la vacuna protege” y, luego del agua potable, ha sido la segunda “estrategia de salud que ha salvado vidas” y, por ello, instó a “convencer con información con base científica” a quienes aún no se han innoculado.

Nacional Folklórica

Luis Bremer entrevistó al Dr. Luis Cámera, quien se refirió a la distribución de las vacunas y los riesgos de la variante Delta del Covid.

La logística dependiente del Gobierno Nacional en relación a las vacunas que ingresan al país comienza en Ezeiza, de allí se trasladan a los centros de distribución y a las 48 hs llegan a destino a cada distrito, desde La Quiaca a Ushuaia, luego el proceso queda bajo la responsabilidad de cada jurisdicción.

El ritmo de ingreso de vacunas se mantiene en un ritmo regular, la aplicación de las dosis presenta algunas complicaciones debido a la combinación de dosis de los distintos medicamentos.

Se mostró en desacuerdo a la ampliación de los horarios de nocturnidad, manifestando que “La nocturnidad no me gusta” debido que al avanzar la noche se abandonan los protocolos sanitarios.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Transporte anunció el incremento según el tipo de servicio tendrán un tope del 80% o podrán usar la totalidad de los asientos. En cuanto a los micros de larga distancia la categoría Cama Ejecutivo y Cama Suite, podrán tener plena ocupación de sus butacas ya que cuentan con distancia entre cada uno. Mientras que los que son Semi Camas continuarán con una ocupación del 80%.

LT 11 Concepción del Uruguay

La profesora Ana María Díaz dijo que “ese día los establecimientos que estén con su organización lista recibirán a los alumnos en la presencialidad. Si alguna institución no puede llegar con esos tiempos será después, pero esta semana se está dedicando a la organización de los espacios en los edificios”.

LRA 1 Buenos Aires

La docente, escritora y conductora del ciclo “Caminos de tiza” por la TV Pública, en el aire desde hace más de 20 años. En diálogo con Embón y Valmaggia hizo un rápido análisis de la educación en tiempos de pandemia.

“Ha sido una oportunidad de re valoración del trabajo de los docentes, la escuela invadió la casa y los padres debieron participar mucho más de lo que es la escolaridad de los chicos y darse cuenta que enseñar no es tan fácil, que requiere de profesionalización”.

“La pandemia puso al desnudo la necesidad de repensar la formación docente, esto ha ocurrido en todo el mundo y cada país fue dando respuestas distintas”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Alejandro Canavesio, Presidente del Colegio de Abogacía de Entre Ríos (CAER), sostuvo que acorde a todas las disposiciones provinciales y nacionales solicitan formalmente al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que habilite la actividad presencial de los profesionales del Derecho en los tribunales entrerrianos, y de ese modo, se ponga fin a las restricciones que rigen todavía. El pedido fue realizado formalmente el 6 de agosto anterior y se espera una resolución favorable de los vocales.

Política | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

La senadora del Partido Justicialista y candidata a senadora provincial por el Frente Corrientes de Todos, Patricia Rindel, se refirió a las propuestas y proyectos que propone para estas elecciones y destacó la visión y la forma de gobernar diferente que tienen para la provincia de Corrientes.

LRA 12 Santo Tomé

Félix Pacayut, diputado provincial por el FdT y apoderado del Partido Justicialista, se refirió a las irregularidades que existen a pocos días de llevarse a cabo las elecciones en la provincia.

LRA 55 Río Senguer

Puratich, primer candidato a diputado nacional por el oficialismo provincial, ofreció detalles de la situación de Chubut en relación a la vacunación y cantidad de casos del COVID-19, y luego explicó su recorrido por la región chubutense de cara a las elecciones legislativas.

LRA 25 Tartagal

Continúan las medidas de fuerza impulsadas por vecinos y vecinas del municipio de Mosconi, en reclamo por la falta de agua, a través del corte de Ruta nacional 34. Está prevista una reunión con autoridades de Aguas del Norte.

LRA 23 San Juan

Alberto Fernández estuvo en San Juan y fue recibido por el gobernador Sergio Uñac. El secretario de Vivienda y Hábitat de la provincia valoró el compromiso que tiene el mandatario con la obra pública y el avance de programas como el Procrear y el plan Casa Activa.

LRA 29 San Luis

Pedro Etchebest es uno de los denunciantes en la causa conocida como La Mafia de los Contenedores por la que fue condenado el espía y falso abogado Marcelo D’Alessio y el ex fiscal Juan Ignacio Bidone por extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante.

LRA 5 Rosario

La Justicia Federal obligó al parador Garden Island a suspender la construcción de un canal con el que buscaba unir el Paraná Viejo con el Embudo. “Esto es una perla negra más de las nefastas intervenciones que está teniendo el territorio del humedal, más en este contexto delicado por la bajante desde hace tanto tiempo”, aseguró el militante ambientalista.

LRA 1 Buenos Aires

El senador provincial Martín Barrionuevo, candidato a Vicegobernador por el Frente Corrientes de Todos, se refirió a los comicios previstos para el domingo en la provincia, que será la primera en elegir cargos ejecutivos este año.

Destacó las expectativas positivas respecto a las elecciones que se realizarán este 29 de agosto, en las que se presenta como compañero de fórmula del candidato a gobernador Fabián Ríos.

Indicó que “queremos ser el vehículo de la esperanza de los correntinos” y detalló como uno de los principales ejes de las propuestas “la generación de empleo y de oportunidades para los jóvenes”.

Advirtió que Corrientes “es una provincia empobrecida por la falta de políticas públicas para el desarrollo” y se pronunció por “descentralizar la atención sanitaria que se concentra en la capital provincial para que todos los correntinos tengan acceso real a la salud”.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, visitó Victoria donde habló del equilibrio financiero que se logró en la provincia y sostuvo que “nuestro gobierno está siempre de puertas abiertas y esperando reunirse, pero hay que establecer las condiciones para ese diálogo”.

En ese marco, el mandatario destacó que “la provincia está en una situación equilibrada y por primera vez en lo que llevo de gestión tenemos una situación de equilibrio financiero”, haciendo referencia posteriormente al “superávit primario y financiero de caja”, al cual Bordet relacionó con las políticas federales del gobierno de Alberto Fernández.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Mediante una conferencia de prensa los vecinos autoconvocados por el “No a la Mina” leyeron un documento referido a los proyectos por la Emergencia Hídrica y la sequía reinante en la zona. Viviana Moreno fue la oradora de la conferencia y se refirió a los aspectos más destacados de la presentación.

LRA 21 Santiago del Estero

Se produjeron incendios de grandes dimensiones en el Departamento Ojo de Agua. Los pobladores alertaron a miembros de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales y se desplegó un operativo en la zona. “La mayoría de los incendios se deben a descuidos del hombre”, expresó Ataide.

LRA 2 Viedma

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) realizará una nueva edición virtual de la ExpoCarreras para dar a conocer la oferta académica. Marcos Del Bello se refirió a las ventajas al avance de carreras llamadas híbridas que podrán estudiarse a la distancia.

LV 19 Malargüe

Las Cámaras de Comercio e Industria de Malargüe y La Pampa, acompañados por intendentes y funcionarios municipales y provinciales, se reunieron en Agua Escondida y el objetivo del encuentro consistió en lograr la reactivación económica y turística, como así también poner en agenda nuevamente el corredor Bioceánico (Bahía Blanca-Paso Pehuenche) que pasaría por la ruta 10 de La Pampa y la ruta 186, en Mendoza.

Julio Narambuena, integrante de la Cámara de Comercio y habitante de Agua Escondida, dijo que “no solo peleamos por la parte comercial, sino que también queremos que Agua Escondida y La Pampa sea una fuente de trabajo a través del turismo”.

LRA 52 Chos Malal

Las autoridades provinciales en conjunto con los gobiernos municipales buscan potenciar el turismo invernal y reactivar algunos parques de nieve en la zona norte de Neuquén como es, por ejemplo, el cerro Wayle, a 38 kilómetros de Chos Malal.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El investigador evacuó las dudas que existen respecto a los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI formalizó este lunes para los países miembros. Señaló que la Argentina recibirá unos US$ 4.300 millones que se verán reflejados en las reservas y que es un desembolso de única vez.

LRA 57 El Bolsón

El próximo viernes se cumplirán 3 meses de la violenta muerte de Tino John, vecino de Lago Puelo, en manos de las fuerzas especiales. En ese marco, convocaron a una marcha pacífica pidiendo justicia.

LRA 1 Buenos Aires

La policía y los bomberos de Río Negro lograron dar con el paradero de las cuatro personas que estaban desaparecidas desde el domingo cuando perdieron contacto con sus familiares y no regresaron de una expedición solidaria por el Día de las infancias. El periodista de Radio Nacional Bariloche Urbano Flaibani explicó que se habían desorientado por una fuerte tormenta de nieve que se desató en toda la zona, cuando intentaban repartir juguetes en distintos parajes de la Línea Sur de esa ciudad.

LT 14 Paraná

Jimena Franco, coordinadora Cultural del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón en Paraná, contó que mañana, miércoles, quedará inaugurada una muestra en la sala de Cultura, en el marco de los dos años que cumplió el museo el 22 de agosto pasado. Allí, se expondrán los objetos donados por parte de comunidad.

LRA 6 Mendoza

Marcelo Montenegro, vicepresidente del Ente Turismo de Mendoza, se refirió a ´Sale Mendoza´, el programa que permitirá acceder a productos y servicios turísticos con 30, 40 y 50 % de descuento.

LV 4 San Rafael

Los jóvenes pueden acceder tanto a través de las redes sociales como en la sede de calle Francia 43, y ahora también mediante los operativos especiales en los barrios. El coordinador del Área, Kevin Mexandeau, detalló que como parte del Operativo Exprés estarán asesorando en las delegaciones barriales de 10 a 12 horas.

LRA 6 Mendoza

La abogada kolla Paula Alvarado Mamani, de la comunidad Tres Ombúes de La Matanza e integrante de la Federación Pigalá, que estuvo a cargo del juicio por la Masacre de Rincón Bomba, se refirió a la distinción entre dos conceptos que resultan claves para diferenciar desde la perspectiva del Derecho Indígena: tierra y territorio.

Laborales | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

El subsecretario de Empleo y Capacitación Laboral de La Pampa, Daniel Decristófano, dio detalles del “Portal de empleo”, el cual fue presentado recientemente para todas las provincias por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, junto al Consejo Federal del Trabajo.

Se trata de una iniciativa que ya cuenta con 300 empresas registradas y cuarenta mil ciudadanos y ciudadanas inscriptas.

LRA 9 Esquel

Santiago Goodman, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), confirmó la medida provincial para mañana, miércoles, y el próximo jueves con convocatoria a una movilización en reclamo del llamado a paritarias, demandas salariales y medidas educativas.

LT 12 Paso de los Libres

Jaime Toledo, Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), delegación Paso de los Libres, comentó que los trabajadores rurales cerraron un nuevo acuerdo salarial del 48,63% en dos tramos, el cual rige desde el 1° de agosto.

De esta manera, el salario del peón general de campo pasa a $51,660 en la categoría base, en tanto desde el 1° de octubre el sueldo será de $ 59.450.

LRA 6 Mendoza

El médico residente Arturo Salassa dio detalles sobre la situación que atraviesan los médicos residentes, a los cuales no se les permite participar de la mesa de negociación salarial que llevan adelante diversos gremios de la Salud.

Géneros | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

El especialista en temas de diversidad, Franco Ramírez, se refirió a las recordaciones de agosto, expresando que “el 20 se conmemoró el Día del Activismo por la Diversidad Sexual en memoria de Carlos Jáuregui, quien fue fundador y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina y de la Asociación Gay por los derechos civiles, y el que organizó la primera Marcha del Orgullo Gay Lésbico, entre otras tantas acciones. Queremos honrarlo, sobre todo por su acción en tiempos mucho más difíciles que los actuales”.

LRA 14 Santa Fe

El juez penal Rodolfo Mingarini está bajo investigación por haber dejado libre con medidas de restricción a un acusado por violación. Se cumplen tres meses del fallo y la no constitución del Tribunal de enjuiciamiento a partir de la denuncia del procurador Barraguirre. “Todos los martes, días en que se reúne la Corte, nos vamos a convocar”, explicó la militante.

LRA 22 Jujuy

Greta Peña, Subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), explicó que “el ´Programa Equiparar´ va a trabajar en garantizar la igualdad en la diversidad de mujeres y LGBTI+ con discapacidad. Hay que trabajar en prevención y en políticas activas, y ya está en funcionamiento el programa, el cual tiene como objetivo general implementar y fortalecer las políticas públicas y las acciones que lleva adelante la sociedad civil”.

LRA 30 Bariloche

Se llevó adelante la investigación “Mujeres en ciencia y tecnología: cómo derribar las paredes de cristal en América Latina” en Argentina, México y Brasil. Los resultados demostraron que solo el 24 % de los puestos laborales en el rubro de ciencia y tecnología son ocupados por mujeres, a pesar de que representan el 40 % de egresados y egresadas de las carreras del sector.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Claudia Piñeiro, guionista de la ficción El Reino, emitida por Netflix, además de dramaturga y periodista, comentó sobre el argumento de la obra y los ataques sufridos por algunos grupos evangelistas. “Estuve tremendamente asustada”, relató por la acometida de grupos evangélicos que se relacionan con el poder político en todo el país.

“Escribimos el guión antes que Jair Bolsonaro asumiera la presidencia de Brasil, como una ficción, una ucronía, qué sucedería si… Estoy agradecida por el respaldo recibido por muchas instituciones y personalidades públicas, me hizo sentir que no estoy sola, incluso recibí comunicaciones de algunos pastores que manifestaron que les gustó la tira, con algún que otro pero, sin embargo reconociendo el valor de nuestro trabajo, guionistas, director, artistas y asistentes”.

LRA 42 Gualeguaychú

La cantora y actriz Julia Zenko se encuentra presentando ´Vuelvo a ser luz´, su nuevo disco, el cual fue ganador del Premio Gardel en la categoría ´Mejor álbum artista romántico-melódico´, que cuenta con la producción de Lito Vitale. “Con las almas del alma es la canción más importante que canté en toda mi trayectoria. La letra es de Eladia Blázquez y la música de Daniel García, el padre de una de mis hijas. Leí esta letra en la misma época en que colocaron la bomba en la embajada de Israel”, recordó Julia.

LT 14 Paraná

Nahuel Pennisi actuará el próximo 22 de octubre a las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Su espectáculo ´A Solas´ forma parte de una gira a nivel nacional y llegará a la capital entrerriana para recorrer su repertorio con canciones que “venimos cantando hace mucho tiempo”, anticipó el artista. Luego, Nahuel confesó que en anteriores oportunidades en que viajó a Paraná se encontró con una ciudad “de mucha paz”, y se mostró con “muchas ganas de tocar, porque se acerca la fecha y estamos muy expectantes”.

LRA 3 Santa Rosa

Se celebra el 24 de agosto el Día Nacional del Lector y la Lectora, en conmemoración del natalicio del escritor y poeta Jorge Luis Borges, figura clave de la literatura universal. En tanto, Pilar Alvarez Masi, periodista y columnista literaria, expresó que “a mí lo que me convoca a leer es el poder de la imaginación, del vínculo y del instante que se crea en el que uno tiene el libro en la mano”.

LRA 26 Resistencia

La muralista Kike Yorg habló sobre su trabajo y su compromiso con el arte y el ambiente, diciendo que “en Puerto Tirol hay más de 260 obras de autor, pero no las pinté todos yo. Si 3 o 4 son mías y las demás son de artistas latinoamericanos que se vienen sumando desde 2005, cuando comenzamos a organizar los encuentros nacionales y luego los latinoamericanos”.

LRA 28 La Rioja

Herrera hizo un balance de la edición diecinueve de la Feria del Libro, y dijo “haber vivido estos catorce días de manera intensa y con una programación increíble”. Luego, la funcionaria comentó que “la virtualidad y el proceso digital van a fortalecer la Feria, porque permiten llegar a muchos lugares que antes no podíamos y posibilita también generar una cohesión de distintos espacios con la programación”.

LRA 1 Buenos Aires

Paula Pérez Alonso es argentina, estudió periodismo y Letras, alguna vez vivió en Londres y es, desde hace muchos años, una de las más prestigiosas editoras argentinas de no ficción. Es, también, novelista. Sorprendió en 1995 con No sé si casarme o comprarme un perro, una novela que pese al humor y la ironía de su título escondía en su contenido mucha profundidad y temas durísimos y que fue best seller en Argentina y otros países durante bastante tiempo. Luego llegaron más libros: El agua en el agua, Frágil y El gran plan.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La Selección Argentina ya tiene la mente puesta nuevamente en Qatar 2022 y la próxima semana volverá al ruedo con una seguidilla de tres partidos importantes en el camino al próximo Mundial. Después de tantas, especulaciones, finalmente este lunes salió la lista de 30 convocados por Lionel Scaloni para los duelos ante Venezuela (2/9), Brasil (5/9) y Bolivia (9/9).

De los 28 jugadores que fueron parte de la Copa América, los únicos dos que no están son los lesionados Agustín Marchesín y Sergio Agüero. En tanto, los cuatro que reaparecen son Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Paulo Dybala y Emiliano Buendía.

La vuelta del delantero de la Juventus se debe a la ausencia de Mauro Icardi (lesión en el hombro) y Lucas Alario (desgarro).

Los jugadores del fútbol europeo volarán directamente a Venezuela, donde la Selección realizará su primer entrenamiento el próximo lunes. El jueves 2 es el duelo ante la Vinotinto, y de allí se irán a Brasil, para el clásico del domingo 5. Recién después de ese segundo partido vendrán a la Argentina para el último de la triple fecha: el jueves 9 ante Bolivia en River.

Humor | Volver al inicio

Peor el remedio que…

El sábado pasado, mi nieto adolescente salió con amigos. Preocupado, cerca de las 12 de la noche, salí a buscarlo. Recorrí varios bares y cervecerías y al final lo encontré. Tenía una borrachera bárbara. Con decirles que, me tuvieron que traer a mí casa, entre mi nieto y dos amigos…

Chocolate por la noticia