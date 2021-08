“Miren lo útiles que hubieran sido los hospitales que no construyeron”

El Dr. Daniel Gollan fue ministro de salud de la nación y de la provincia de Buenos Aires, hasta finales de julio, cuando fue proclamado segundo precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Al aire de El Ágora con Juani Guarino, repasó diversos temas de la actualidad. “El sistema de salud bonaerense estaba muy mal después de la gestión de María Eugenia Vidal, por una desinversión muy grande no solo en infraestructura, porque se iniciaron algunas obras que quedaron neutralizadas por falta de pago y las tuvimos que terminar nosotros. Fueron 125 obras que estaban inconclusas. Ahora estamos arriba de las 210 obras en salud en la provincia de Buenos Aires”.

“Llevamos la infraestructura de camas de terapia intensiva públicas de 863 a 2400, lo cual fue un salto impresionante. De no haberlo hecho el primero de julio del 2020 hubiera colapsado todo el sistema de salud en cuanto a la necesidad de camas críticas”, señaló el sanitarista. “Eso implicaba no solo no tener camas para COVID sino para cualquier situación crítica”.

Gollan agregó que “estamos buscando dar una continuidad en el parlamento de esto que se empezó a construir de hecho. Una mejor articulación entre el sector público y privado. Ahora procuramos llevar una serie de ideas para ver como ensamblar el sistema para hacerlo más eficiente”.

Respecto a la candidatura de Facundo Manes, otro médico, señaló que su discurso de campaña “me parece paternalista lo del médico para curar a la sociedad enferma. No se en que se basa. Para poder aportar a los aspectos generales de la sociedad no hace falta un médico. Se necesita que tenga ideas y propuestas. Tiene que ver con una manera de ver la salud, tiene que ver con una forma de ver la salud de un modo hegemónico”.

Sobre el restablecimiento del Plan Qunita sostuvo que “con el plan Qunita se podían salvar entre 300 y 500 vidas anuales. Fueron seis meses y tuvo un gran impacto. A alguien le hará ruido esa cifra. Eso es lo que más duele, por eso lo reinstalamos en la provincia de Buenos Aires. Recuperamos algo que se perdió que tenía que ver con una persecución judicial. Vinieron a dejar sin Qunita, como vivieron a dejar con salarios paupérrimos a los trabajadores de la salud, a cerrar hospitales y decir orgullosamente que no los iban a abrir. Miren lo útiles que hubieran sido los hospitales que no construyeron durante el macrismo”.