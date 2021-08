“El arte público es una herramienta de concientización y comunicación”

Kike Yorg, artista, muralista participó del programa Madre Tierra, Radio Nacional Resistencia, habló sobre su trabajo y su compromiso con el arte y el ambiente ” en Puerto Tirol hay más de 260 obras de autor, pero no las pinté todos yo, si 3 o 4 son mías, las demás son de artistas latinoamericanos que se vienen sumando desde el año 2005 donde comenzamos a organizar los encuentros nacionales en principio y luego latinoamericanos. Somos una diversidad de estilos y técnicas para disfrutar en Puerto Tirol y en otras localidades como Vilelas, Colonia Elisa, Laguna Blanca, Resistencia, Pampa del Infierno, Pinedo, Barranqueras, Campo Largo, Castelli, Las Breñas. Son muchas las localidades que pude conocer y dejar un granito de arena en lo que es el arte público. Me siento privilegiado cuando comencé en esto no tenía certeza de que podía dedicarme al arte y vivir de esto así que fue una construcción que no la hace uno solo, va de la mano en mi caso de mi compañera pero también de un montón de amigos y colegas que estamos en el mismo camino. En este camino donde nos encontramos con ustedes, Voluntarios Ambientales, Madre Tierra que al final la conclusión de nuestro paso por la tierra es dejar y mejorar este camino, en mi caso desde el arte. Es un trabajo arduo de mucho esfuerzo y dedicación. El arte público es una herramienta de concientización y de comunicación que nos compromete a todos en esta Madre Tierra que nos dio esta posibilidad de pasar por ella”.

