“Escribir te genera muchísimas preguntas y es un motor permanente”

Paula Pérez Alonso es argentina, estudió periodismo y Letras, alguna vez vivió en Londres y es, desde hace muchos años, una de las más prestigiosas editoras argentinas de no ficción. Es, también, novelista. Sorprendió en 1995 con No sé si casarme o comprarme un perro, una novela que pese al humor y la ironía de su título escondía en su contenido mucha profundidad y temas durísimos y que fue best seller en Argentina y otros países durante bastante tiempo. Luego llegaron más libros: El agua en el agua, Frágil y El gran plan.

Ahora editorial Tusquets acaba de publicar Kaidú, una novela breve en la cual Pérez Alonso vuelve a sorprender con un perro, pero ya no desde el título o el disparador inicial de una trama sino desde el tema principal, que es la relación entre Aina y Kaidú, el perro de Juan, el hombre con quien ella entabla una relación amorosa que poco a poco se desplaza hacia el único no humano de los tres.

Kaidú es una novela breve y luminosa que, a partir de esta idea inicial, construye una reflexión sobre las jerarquías, el vínculo dominante del hombre con la naturaleza y, fundamentalmente, las diferentes formas del amor con las que convivimos.

En libros que sí, Hinde recomienda “Vida de Guastavino y Guastavino” de Andrés Barba (Anagrama) y “Prueba de vestuario” de Victoria Lezcano (Ampersand)

En Voz alta, Fernando Bravo lee el comienzo de “Cántico de la acacia” de Kossi Efoui y en Te regalo un libro, la periodista y abogada Ana Correa nos habla de “Maria Domecq” de Juan Forn.