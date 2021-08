Vecinos y autoridades de Aguas del Norte intentaran destrabar el conflicto

Continúan las medidas de fuerza impulsadas por vecinos del municipio de Mosconi, en reclamo por la falta de agua, a través del corte de Ruta nacional 34. Esta previsto que se reúnan con autoridades de Aguas del Norte a las 18 hs.

En contacto con Radio Nacional Tartagal, Micaela Morales, vecina de la mencionada localidad, aseguró que no levantarán el corte hasta que las autoridades brinden soluciones concretas. “Acá en la ruta está el pueblo, no hay organizaciones sociales, no hay banderas políticas. Es el pueblo, el pueblo el que no tiene agua. No tenemos agua hace años. Es un reclamo, es un derecho que nosotros tenemos, y que estamos reclamando y no nos vamos a mover de acá de la ruta, no estamos haciendo daño a nadie; es una manifestación pacífica“, expresó Morales.

En este contexto, la docente Fernández, quien formó parte de la asamblea llevada a cabo hace dos años, manifestó a la Radio Publica: “En estos dos años que han pasado no se hizo nada. […]Seguimos en la misma y todavía peor. En ese tiempo nos habían prometido 12 camiones, no llegaron ni a cumplir con 5 camiones”. Además, la profesional señaló que tal problemática está afectando a la salud mental de la población.